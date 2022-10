Cupra Leon 1.5 Hybrid: tecnologia ai massimi livelli

Arriva sulla Leon 5 porte il primo motore mild hybrid di Cupra. Potenza da 150 CV, cambio automatico DSG e a richiesta i fari matrix LED.

Continua l’offensiva di Cupra, tra i marchi sicuramente più interessanti degli ultimi tempi sia per quel che concerne le forme che la sostanza delle sue vetture, come abbiamo recentemente raccontato anche in occasione dell’arrivo sul mercato della Born e-Boost da 231 CV.

Ultimo tassello, in tal senso, l’introduzione del motore 1.5 Hybrid (mHEV) da 150 CV abbinato al cambio automatico DSG sulla Cupra Leon. Il sistema abbina un motore termico ad un alternatore elettrico che funziona anche da starter, ed una batteria agli ioni di litio a 48 V.

Cupra Leon 1.5 Hybrid: più efficienza e qualità

Notevoli i vantaggi, a partire da una maggiore efficienza garantita dalla possibilità di procedere a motore spento in alcune situazioni di guida (funzione eco-coasting), proseguendo con la capacità di recuperare energia in frenata e il supporto al motore con una leggera assistenza elettrica (funzione boost). Tutte queste funzioni si attivano automaticamente, senza la necessità di interazione da parte del conducente.

Non solo motori, Cupra introduce sulla Leon 1.5 Hybrid anche nuovi livelli di equipaggiamenti per una qualità complessiva del modello che cresce in maniera considerevole.

La dotazione di serie propone un pacchetto di tecnologie esclusive in linea con quella che è la proposta del segmento delle hot hatchback, come ad esempio il sistema infotainment con display touchscreen da 10”, l’Adaptive Cruise Control (ACC) e il Light Assist. Disponibili anche i fari full-LED, con le funzioni indicatori di direzione posteriori dinamici e

welcome ceremony.

Illuminazione al top di gamma

Sempre in combinazione con la motorizzazione 1.5 Hybrid, CUPRA Leon propone a richiesta anche cerchi in lega da 18” colore rame, così come sempre a richiesta è disponibile anche il sistema di fari Matrix LED, per la versione 5 porte, che permette di regolare automaticamente l’illuminazione.

Proprio grazie alla tecnologia dei fari LED e alla luminosità automatica, è possibile guidare con gli abbaglianti sempre accesi, senza arrecare disturbo agli altri guidatori, contribuendo così ad una maggiore sicurezza su strada.

DNA sportivo e tecnologico

Spostandoci all’interno della vettura, nell’abitacolo spiccano i sedili sportivi CUPRA in tessuto e in alternativa, ma anche in questo caso opzionabili a richiesta, quelli

rivestiti in pelle Petrol blue o nero, abbinati al cruscotto con cuciture dedicate.

Sono inoltre disponibili, e solo per CUPRA Leon Hybrid, anche due pacchetti che permettono di completare e personalizzare ulteriormente la già ricca dotazione di serie della vettura.

Il Technology Pack, che include sistema di navigazione da 12”, Safe & Driving

Pack L, Vision Plus Pack e Connectivity Box. E il Design Pack Copper, che

comprende cerchi in lega copper Performance Machined da 18”, spoiler al tetto nero

e pedaliera in alluminio scuro. Entrambi con un sovrapprezzo di listino compreso tra i 1.000 e 1.500 euro.

CUPRA Leon 1.5 Hybrid è già ordinabile in Italia con un prezzo promozionato di

30.000 euro chiavi in mano, ed entro la fine dell’anno seguiranno nuove introduzioni di

motorizzazioni sia su CUPRA Leon che anche CUPRA Leon Sportstourer.