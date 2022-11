Quanto guadagna Valtteri Bottas in Alfa Romeo? La cifra vi stupirà

Valtteri Bottas sta avendo una grande carriera nel mondo della F1, per questo motivo l’Alfa Romeo l’ha ricoperto d’oro al momento della firma.

Aver avuto la fortuna di poter correre per tanti anni per una grande scuderia come la Mercedes sicuramente ha aiutato e non poco Valtteri Bottas a poter rimanere sempre all’interno del mondo della Formula 1, con il suo contratto in Alfa Romeo che è decisamente molto più alto di quello che possiate immaginare.

Riuscire a diventare dei campioni del mondo all’interno del mondo della Formula 1 è davvero molto difficile, perché ci sono delle rarità assolute che riescono a sbaragliare la concorrenza.

Valtteri Bottas è uno di quelli che ha dimostrato nel corso della propria carriera di essere davvero uno dei migliori in pista per quanto riguarda la velocità, con le sue qualifiche che sono sempre state di primo piano, ma in gara gli è sempre mancato qualcosa.

In tante occasioni infatti gli è sempre mancata quella voglia di poter superare gli ostacoli e le difficoltà, con i sorpassi che sono sempre stato il suo grande tallone d’Achille.

Per questo motivo quando è entrato alla Mercedes nessuno ha mai messo in discussione il ruolo di primo pilota di un fenomeno assoluto come Lewis Hamilton, ma non ci sono dubbi sul fatto che il finlandese abbia avuto un grande impatto su quegli anni in favore del britannico.

Nel 2021 la Mercedes ha deciso però definitivamente di lasciare andare l’ex uomo della Williams per poter puntare a tutti gli effetti su un nuovo giovane rampante, ovvero il britannico George Russell, con i risultati che sono stati sicuramente più che positivi.

Non ci è voluto molto tempo però per bottas per trovare una nuova Scuderia gli offrisse un contratto davvero molto importante ovviamente con quest’ultima che non puntava per il titolo mondiale, ma che non vedeva l’ora di inserirlo come primo pilota.

La prima a proporgli una nuova collaborazione è stata l’Alfa Romeo, con la scuderia tra Italia e Svizzera che doveva sostituire un suo connazionale leggendario: Kimi Raikkonen.

Questa stagione 2022 è stata la prima di Bottas in Alfa Romeo, alcuni risultati che tutto sommato sono stati assolutamente più positivi, con la qualifica nel Gran Premio del Messico che lo ha portato addirittura al sesto posto.

Dunque non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che in questo caso sia lui il primo pilota della scuderia, dovendo anche a fare da maestro al giovane debuttante cinese Guanyu Zhou, dunque il suo stipendio è davvero molto importante.

Nella stagione 2022 infatti Valtteri Bottas percepisce dall’Alfa Romeo la bellezza di ben 8,5 milioni di euro, il che lo fa essere il nonno pilota più pagato della stagione assieme al canadese dell’Aston Martin Lance Stroll.

Questo dimostra assolutamente come le finlandese sia considerato come uno dei migliori piloti in circolazione, con l’addio dell’Alfa Romeo che ci sarà nel 2026 per lasciare spazio all’Audi, ma questo non impedirà sicuramente al pilota ex Mercedes di poter trovare un altro grande contratto.

Ponti d’oro dall’Alfa per Bottas: molto più rispetto a Zhou

Nessuno può mettere in discussione il fatto che Valtteri Bottas sia la prima guida dell’Alfa Romeo in questa stagione 2022 e a testimoniare tutto ciò ci pensa anche la differenza di contratto Zhou.

Il cinese infatti ha la sua primissima stagione della carriera in Formula 1, per questo motivo non poteva chiaramente pretendere un contratto stellare.

Il ragazzo comunque riesce a percepire un totale di 870.000 euro per tutto il a 2022 con la differenza che è davvero abissale, praticamente guadagna un decimo rispetto al compagno.

Nonostante però le grandi critiche nei confronti dell’acquisizione delle cinese da parte dell’Alfa Romeo, con molti che erano convinti che era stato fatto tutto solamente per questioni di sponsor, e in effetti i risultati sono molto diversi.

In questo momento infatti in classifica generale possiamo notare come Bottas si ritrovi in decima posizione con 47 punti, mentre per il giovane giudice solamente un mesto diciottesimo posto a quota 6, davanti solamente alle 2 Williams di Albon e Latifi.

Notiamo inoltre come abbia addirittura la metà dei punti rispetto all’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e alla Haas di Mick Schumacher, due piloti che sono stati considerati in maniera molto negativa in questo Mondiale.

Dunque l’Alfa Romeo sta puntando davvero tutte le proprie forze sul finlandese, con la sua grandissima abilità in pista che sta garantendo alla Scuderia con bandiera elvetica uno straordinario sesto posto in classifica generale.

Il punto ottenuto in Messico ha permesso a Bottas di porre fine a un digiuno dalla zona punti che perdurava da ben 10 gare, per questo motivo se mai dovesse arrivare realmente il sesto posto per l’Alfa Romeo non si può assolutamente negare il fatto che gli 8,5 milioni di Valtteri siano ampiamente meritati.