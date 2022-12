MotoGP, Quartararo ci ripensa? Ecco cosa sta per succedere

Fabio Quartararo è ormai un ex campione del mondo della MotoGP, ma vuole tornare subito al top. Ecco la novità dell’ultima ora.

Dal Gran Premio di Valencia è trascorso quasi un mese, ma Fabio Quartararo potrebbe non aver ancora smaltito la grande delusione di aver perso il titolo piloti della MotoGP. “El Diablo” può essere comunque orgoglioso della sua stagione, avendo portato la Yamaha, ovvero una tra le peggiori moto della griglia, a giocarsi il mondiale sino all’ultima gara, perdendolo per appena 17 punti a favore di Pecco Bagnaia.

La Ducati, in confronto alla sua M1, era un missile terra aria, impossibile da contrastare durante la seconda parte di stagione. La Desmosedici GP22 non era partita alla grande, ma poi, durante l’anno, sia lei che Bagnaia sono cresciuti a dismisura, sino a diventare una forza dominante.

Quartararo può essere soddisfatto da un lato, ma non dall’altro, dal momento che aveva preso la testa del mondiale già in quel di Portimao, il 24 di aprile, vincendo la prima gara stagionale, mentre Bagnaia arrancava nelle retrovie. I successi di Barcellona e Sachsenring, gli ultimi due di questo 2022 per il rider transalpino, sembravano aver chiuso del tutto i conti, con un vantaggio di ben 91 punti sul rivale più temuto.

Le cose hanno iniziato a complicarsi in quel di Assen, dove “El Diablo” ha commesso il primo errore del suo campionato, finendo addosso all’Aprilia di Aleix Espargaró dopo pochi giri, ritrovandosi costretto al ritiro. L’ex campione del mondo della MotoGP, da quel momento in avanti, ha visto il suo gap su Bagnaia assottigliarsi sempre di più, sino ad Aragon, quando Pecco si è fatto sotto in maniera importante.

Nella tappa spagnola, l’ex iridato ha avuto una sfortuna incredibile, andando a tamponare un Marc Marquez in difficoltà con la sua Honda nelle prime curve. In seguito, Fabio era tornato a sperare a Motegi, dove, per la prima volta da inizio estate, era riuscito a guadagnare punti sul suo rivale, caduto nel corso dell’ultimo giro.

Tuttavia, si è trattato di un fuoco di paglia, e tra Buriram e Phillip Island i suoi sogni sono svaniti definitivamente. La caduta nella tappa australiana ha consegnato la leadership iridata al rider torinese, che con il successo seguente in Malesia ha chiuso i conti in maniera definitiva, ipotecando un titolo poi vinto proprio a Valencia.

La tappa di Sepang ha fatto capire il valore di Quartararo, che con una Yamaha nettamente inferiore ha chiuso terzo, subito dietro a Bagnaia ed Enea Bastianini, i quali se le diedero di santa ragione per la vittoria. La casa di Iwata, se vuole contare ancora sul proprio campione in chiave futura, deve darsi una mossa e riportare questa moto a disporre di una competitività quantomeno accettabile, altrimenti le cose si complicheranno.

I test di Valencia, disputati due giorni dopo l’ultima gara, non hanno dato indicazioni positive, con Quartararo che si è anche lamentato per via di un motore che non lo ha soddisfatto pienamente. Di fronte a sé, la Yamaha ha ancora un inverno di lavoro, per arrivare pronta al 26 marzo del 2023, quando a Portimao scatterà la nuova stagione.

MotoGP, Fabio Quartararo non si opererà al dito

Tra la sfortuna che ha colpito Fabio Quartararo nel finale dell’ormai scorsa stagione di MotoGP non poteva mancare una caduta rovinosa, che lo ha visto protagonista durante la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia. Il francese, scivolando, si è procurato anche la frattura del dito medio della mano sinistra, riportando anche una lacerazione della pelle.

I medici intervennero prontamente e Fabio riuscì ad essere in pista praticamente sin da subito, prendendo parte al Q2 di Sepang a cui si era qualificato. In gara, come detto, Quartararo strappò un fantastico terzo posto, prima di recarsi a Nizza dal suo fisioterapista di fiducia che confermò la diagnosi iniziale.

Dopo un piccolo intervento, si era stabilito che tra i mesi di novembre e dicembre ce ne sarebbe stato un altro, ma la Yamaha ha fatto sapere a “Motorsport.com” che l’ex campione del mondo della MotoGP non tornerà sotto i ferri, essendo già stata ampiamente risolta la problematica tramite la terapia precedente.

Dunque, Quartararo può evitare un ulteriore intervento chirurgico e pensare soltanto ad allenarsi in vista della nuova stagione, la quale sarà molto intensa. Le sfide saranno tantissime, nella consapevolezza che la Ducati ripartirà da grande favorita. Per i giapponesi non sarà affatto facile pensare di chiudere il gap, facendo attenzione anche ad Aprilia e KTM che stanno crescendo alla velocità della luce.