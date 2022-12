Ducati, ecco la data della presentazione del team 2023: luogo a sorpresa

La Ducati svelerà tra poche settimane la livrea della nuova moto, e lo farà in un posto speciale che già era stato utilizzato in passato.

Non c’è un attimo di respiro per il mondo della MotoGP, con i team che sono già totalmente improntati sulla nuova stagione. La grande favorita è ovviamente la Ducati, che dopo aver portato al titolo piloti il nostro Pecco Bagnaia avrà l’arduo compito di riconfermarsi, contro una concorrenza che vuole un pronto riscatto.

La casa di Borgo Panigale ha disputato un 2022 da sogno, con il rider torinese iridato tra i piloti in MotoGP ed Alvaro Bautista che ha conseguito lo stesso risultato in Superbike. Ovviamente, vanno aggiunti anche i titoli costruttori e quelli riservati ai team, che chiudono il cerchio su un anno che non verrà mai dimenticato.

Per raggiungere un traguardo del genere, la Ducati è partita da molto lontano. Restando in ambito MotoGP, la Rossa aveva vinto il titolo del 2007 grazie all’impresa di Casey Stoner, ma dopo l’addio dell’australiano aveva vissuto un periodo molto complesso. Nel 2011, si puntò su Valentino Rossi per cercare il riscatto, ma il biennio del “Dottore” è stato un incubo, con soltanto qualche podio sporadico ottenuto grazie al talento del pilota ed a circostanze fortunate.

Nel 2014, arrivò a Borgo Panigale l’ingegner Gigi Dall’Igna, che con un duro lavoro ha portato la casa emiliana a diventare il top assoluto. Le innovazioni tecniche come le ali e gli abbassatori sono state copiate dalla concorrenza strada facendo, sino a rendere le Rosse dei veri e propri siluri, il riferimento assoluto per la top class delle due ruote.

I risultati non tardarono ad arrivare, con Andrea Dovizioso che nel 2017 sfiorò il titolo iridato, arrivando a giocarsela contro la Honda di Marc Marquez sino al gran finale di Valencia. Il rider forlivese dovette poi arrendersi allo spagnolo, che sino al 2019 non ha lasciato scampo agli avversari.

La prima grande gioia per Dall’Igna, Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti è arrivata nel 2020, con la vittoria del titolo mondiale costruttori, poi portato a casa anche l’anno seguente. Bagnaia è poi diventato l’uomo giusto, quello che ha avuto la forza di mettere le mani anche su quello dedicato ai piloti, il più ambito nel mondo della MotoGP.

Al suo fianco, Pecco troverà ora Enea Bastianini, proveniente dal Gresini Racing e fresco di uno splendido terzo posto in campionato. Tra i due ci sono già state delle belle schermaglie in questo 2022, e la sensazione è che la casa di Borgo Panigale abbia voluto finalmente puntare su un dream team, rompendo il rapporto con Jack Miller.

L’australiano era la spalla perfetta per Bagnaia, ma anche quest’anno ha commesso tanti, troppi errori, uscendo sin da subito dalla lotta per le prime posizioni in campionato. Gli uomini in rosso stanno ora lavorando duramente sulla nuova moto, ed ora possiamo dirvi la data esatta in cui verrà presentato il team della prossima stagione.

Ducati, ecco quando e dove verrà svelato il team 2023

La Ducati lancerà la sua nuova stagione tra il 22 ed il 25 gennaio, giornate nelle quali i piloti ed il team saranno impegnati a Madonna di Campiglio. Secondo quanto riportato da “Speedweek.com“, potrebbe tornare un qualcosa di simile alla mitica Wroom, la settimana nella quale sia la Ferrari che la casa di Borgo Panigale erano impegnate a divertirsi sulla neve.

L’evento è stato disputato per ben 23 anni di fila, ed è sempre stato organizzato dalla Philip Morris, che in passato sponsorizzava entrambe le eccellenze italiane tramite la Marlboro, il marchio più importante del gruppo. Si tratterà di alcune giornate davvero divertenti, sia per i piloti che per la stampa che sarà presente, e potremo assistere alla presentazione del team 2023 del costruttore italiano.

Per ora non si sa nulla sull’eventuale presenza anche della Ferrari, che è ancora oggi sponsorizzata dalla Phillip Morris. Per essere precisi, va detto che il marchio di tabacchi non è coinvolto in questa vicenda, motivo per il quale la Scuderia modenese non dovrebbe partecipare alla grande festa della Ducati.

La settimana Wroom fu disputata per l’ultima volta nel 2011, ed all’epoca con la Rossa gareggiavano Valentino Rossi, che aveva appena salutato la Yamaha, ed il compianto Nicky Hayden, campione del mondo nel 2006 con la Honda. Da quel momento in poi, questa tradizione è andata perduta, ma ora è tempo per tirarla nuovamente in ballo.

Sarà interessante seguire tutto l’evento, nel quale assisteremo alla prima uscita in pubblico di Enea Bastianini con i colori factory della Rossa, anche se ha già preso parte ai test di Valencia dello scorso 8 novembre. Ormai manca davvero poco, considerando che per assistere a questa rassegna dovremo attendere solo un mese e mezzo.