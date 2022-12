Una Ferrari Enzo unica al mondo: ecco la sua particolarità (FOTO)

La Ferrari Enzo è una delle Rosse più amate di sempre, ed una versione speciale è finita all’asta. Ecco perché è così unica.

Cosa non farebbe un appassionato di motori per poter avere una Ferrari nel proprio garage? Probabilmente, sarebbe disposto a tutto pur di riuscirci, dal momento che i prezzi di queste meravigliose auto del Cavallino sono irraggiungibile per la gran parte della popolazione mondiale, ma qualche fortunato che può permettersele si trova sempre.

Le auto prodotte a Maranello sono ricche di storia e di un fascino immortale, visto e considerato che si sono sempre distaccate dal mercato, anche se recentemente qualcosina sta cambiando. Negli ultimi tempi, la presentazione del Purosangue ha lasciato interdetti alcuni fan, che sono stati costretti ad osservare il primo Suv realizzato dall’azienda modenese, in netto contrasto con le supersportive a cui siamo abituati.

La Ferrari è una vera e propria religione, soprattutto per quell’anima che è sempre stata legata alle corse automobilistiche. Da questo punto di vista, gli ultimi 15 anni sono stati molto difficili per quanto riguarda la squadra di F1, che manca all’appuntamento con i titoli mondiali dai tempi di Kimi Raikkonen e Felipe Massa, e che non è più in grado di battere colossi come Red Bull e Mercedes.

Pochi giorni fa è arrivata la notizia della cacciata di Mattia Binotto, ed ora è corsa contro il tempo per trovare un sostituto di livello. I tempi di Jean Todt, Ross Brawn e Rory Byrne, i quali demolivano la concorrenza con l’infallibile Michael Schumacher in macchina sono ben lontani, nella speranza che qualcosa cambi nei prossimi anni.

Delle belle soddisfazioni continuano ad arrivare dal reparto Competizioni GT diretto da Antonello Coletta, che ora ha deciso di fare il grande salto costruendo una Hypercar, la 499P. L’obiettivo è quello di primeggiare alla 24 ore di Le Mans e nel mondiale endurance, sfidando giganti di quel mondo come Porsche, Toyota e Peugeot. Non ci sono dubbi sul fatto che sarà molto difficile, ma il Cavallino non può andare alla maratona francese solo per partecipare, ma quantomeno per portare a casa il bottino più grosso.

La storia di questo marchio è fatto di tantissime vittorie storiche, ma anche di auto leggendario dal punto di vista dell’automotive. I gioielli prodotti nelle fabbriche di via Abetone Inferiore hanno fatto battere i cuori a decine di milioni di appassionati sparsi per tutto il mondo, i quali ora potranno puntare ad assicurarsi un modello unico.

Nella giornata di oggi, infatti, vedremo una Enzo di color nero opaco che ha una storia molto particolare, e che per questo ha raggiunto un valore inestimabile, anche per via del suo vecchio proprietario. L’auto ha delle caratteristiche spaventose, e soprattutto ha percorso pochissimi chilometri nella sua carriera.

Ferrari, all’asta la Enzo appartenuta al Sultano del Brunei

La Ferrari Enzo in questione è l’unica presente che abbia una colorazione nera opaca, ed è risalente al lontano 2004. Venne prodotta per il Sultano del Brunei, vale a dire Hassanal Bolkiah, che l’ha posseduta per diversi anni. In seguito, è stata rispedita in Europa, dove ha subito un trattamento di manutenzione da prima della classe.

La Enzo è stata riverniciata dalla Carrozzeria Zanasi, ed il proprietario pare aver speso una cifra pari a 110 mula euro per questa delicata operazione. Il motore è lo strepitoso V12 che sprigiona circa 660 cavalli, che può raggiungere una velocità massima di ben 350 km/h.

Oltre alle prestazioni da brivido, questa Ferrari è unica anche per un altro motivo. Venne infatti presentata nel lontano 2002, ai tempi del dominio di Michael Schumacher in F1. Nello sviluppo della vettura, fu coinvolto proprio il Kaiser di Kerpen, che utilizzò il suo talento tecnico per dare una bella mano agli ingegneri.

L’asta della Enzo di cui vi abbiamo parlato oggi è organizzata, come sempre, da RM Sotheby’s, e si terrà tra il 5 ed il 7 di dicembre. Se vi state chiedendo a quale prezzo verrà venduta, sappiate che l’agenzia di aste non lo ha voluto rendere noto, il che è una procedura piuttosto inusuale. Le stime parlano però di svariati milioni di euro, considerando che una Enzo comune vale qualcosa come tre milioni di euro.

Nelle immagini sottostanti, potrete dare un’occhiata di persona a questo capolavoro d’ingegneria, che in colorazione nera opaca rende ancora più l’idea della sua esclusività. L’auto ha percorso solo 5 mila chilometri stando a quanto riportato, il che significa che è praticamente nuova, come se fosse appena uscita dalle officine di Maranello. Se ne avete le possibilità, non fatevi sfuggire questo gioiello, un orgoglio del nostro paese.