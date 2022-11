Verstappen vicino al ritiro dalla F1? Papà Jos svela come stanno le cose

Jos Verstappen butta una bomba clamorosa. Il figlio Max sarebbe in procinto di abbandonare il Circus per una ragione precisa.

Max Verstappen non avrebbe alcuna voglia di imitare Fernando Alonso e Kimi Raikkonen e restare nel Circus a vita. Questo almeno è ciò che sostiene il padre Jos. L’olandese non avrebbe neppure la fame che ha permesso a Lewis Hamilton di replicare successi a tutta manetta, senza mai stancarsi. In poche parole si sarebbe già assuefatto.

Va detto che nel giro di pochi anni il figlio d’arte ha vissuto in maniera piuttosto intensa. Genio e sregolatezza, inviso a buona parte dello schieramento proprio per queste sue caratteristiche che lo hanno portato a compiere parecchi incidenti. Ha ricevuto pure due giornate di punizione negli uffici della FIA. E quando è tornato sembrava un altro. Più calmo, maturo, ha imparato a tenersi lontano dai guai, per cui, non appena la Mercedes ha cominciato a rallentare il passo lui ne ha approfittato.

Dapprima ha minato le sicurezze di Ham battendolo nel 2021. Mentre successivamente, e qui è storia attuale, grazie ad un’ottima RB18 non solo si è messo alle spalle tutto il resto della griglia, ma ha anche trascinato la Red Bull sul tetto del mondo, per la prima volta dal 2014, anno dell’avvio del dominio Mercedes.

Verstappen Sr. e l’amara previsione su Max

Effettivamente per il #1 il 2022 è stato un anno splendido. Oltre al proprio secondo sigillo consecutivo personale, al primo costruttori con gli energetici, è arrivato pure il record di vittorie stagionali, ben 15 su 22 eventi in programma. Da prima pure il distacco inflitto a Leclerc, suo primo inseguitore, ben 146 punti.

Per tutto questo, secondo l’ex Benetton, il driver di Hasselt sarebbe già sazio. Il suo target era diventare il migliore sotto diversi punti di vista. E ora che ce l’ha fatta, non ci sarebbe da stupirsi se decidesse di lasciare la compagnia in tempi brevi.

“Quando conquisti un campionato ti va via un po’ di pressione e con essa l’euforia di competere“, ha asserito il 50enne a The Mirror.

Vincere troppo fa male allo spirito, per lo storico compagno di Michael Schumacher, che, evidentemente immagina per il suo pargolo un futuro prossimo, esterno al Circus. Magari impegnato in qualche altra disciplina motoristica, ma non necessariamente in monoposto.

Dal canto suo Mad Max ha più volte ripetuto di non voler restare nel paddock fino a 40 anni avendo altro in ment, quindi il genitore potrebbe anche averci visto giusto.

A dare una mano al due volte iridato per ritrovare la motivazione, ci potrebbe essere l’avvicinamento delle forze in campo. “Penso che nel 2023 la battaglia sarà più serrata“, ha dichiaratp Jos. “Il che mi fa anche piacere. I bei duelli in pisti e i Mondiali vivi fino al termine sono fantastici“, ha concluso sostenendo di non essere preoccupato di nno assistere più ad una supremazia del suo ragazzo, appena eletto da Forbes come il pilota più ricco dell’annata. Stando alla classifica stilata dal celebre magazine, ha incassato 33,2 milioni di sterline, a cui sommare i 16,6 milioni di bonus. Certamente un invidiabile bottino.