Binotto fuori: la Ferrari ha cercato un nome clamoroso

Dopo la conferma dell’addio alla Rossa di Binotto è scattato il toto team principal. Due sono i nomi incredibili che sono emersi.

Quando la separazione tra Mattia Binotto e la Ferrari era soltanto una chiacchiera, sembrava scontato che al posto dell’italo-svizzero sarebbe arrivato Frederic Vasseur. Il francese chiamato al vertice della Sauber in corrispondenza del GP del Regno Unito 2017 era stato fortemente voluto dal compianto Sergio Marchionne che da dietro le quinte stava già muovendo i fili utili per rendere realtà l’ingresso di Alfa Romeo, come avverrà effettivamente pochi mesi dopo.

Sarà sempre il manager nato in Abruzzo e cresciuto in Canada a spingere per la promozione di Charles Leclerc e Antonio Giovinazzi dalla F2. Il primo in qualità di talento in erba, riconosciuto come potenziale futuro campione Ferrari. Il secondo come italiano, visto che lo Stivale mancava di un rappresentante dall’epoca di Fisichella, Trulli e Liuzzi.

Ma per quale motivo è stato identificato proprio il transalpino come possibile futuro boss del Cavallino? Esattamente per il rapporto stretto che vanta con il monegasco, a partire dal 2016, anno in cui il pilota vinse con la ART Grand Prix il titolo di GP3.

In pratica, con lui al timone, il Predestinato avrebbe assicurato un trattamento di favore. Ovvero ciò che si rimprovera all’ingegnere di Losanna di non aver fatto. Per non scontentare la famiglia Sainz, il 53enne avrebbe infatti innescato momenti di di tensione interna, contribuendo ad impasse ed errori, rivelatisi alla fine fatali per l’esito del campionato.

Binotto via dalla Ferrari, ecco chi arriva

Curiosamente, da quando martedì mattina è arrivato l’annuncio, l’ipotesi del dirigente del Biscione ha perso propulsione, alimentando almeno un paio di suggestioni interessanti, quanto, probabilmente fantasiose.