Ferrari, salta un sostituto di Binotto? Arriva l’annuncio ufficiale

Alcuni rumors davano per possibile un clamoroso ritorno in Ferrari per sostituire Binotto, ma in queste ore c’è stata una smentita ufficiale.

Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il futuro della Ferrari, che potrebbe cambiare il proprio team principal in F1. La posizione di Mattia Binotto continua ad essere in discussione e trapelano altri rumors sulla possibilità che lasci la squadra.

Frederic Vasseur viene sempre indicato come il favorito per ricoprire quella carica. Il suo lavoro nei campionati minori e poi in Formula 1 con la Sauber è apprezzato dai vertici di Maranello. Inoltre, si tratta di una figura che ha un ottimo rapporto con Charles Leclerc. Invece, Binotto con il pilota monegasco non sembra andare più d’accordissimo.

Tra i nomi accostati alla scuderia italiana anche quello di Christian Horner, che stando ad alcune indiscrezioni giunte dall’Olanda avrebbe ricevuto una ricca offerta per trasferirsi in rosso. Tuttavia, il team principal della Red Bull l’avrebbe rifiutata. È molto felice dov’è e non ha motivo di cambiare, nonostante il fascino della squadra del Cavallino Rampante.

Ross Brawn non sostituisce Binotto: niente Ferrari, si ritira dalla F1

Un altro nome che è stato indicato come possibile sostituto di Binotto è Ross Brawn, uno che ha fatto già la storia della Ferrari. Dal 1996 al 2006 ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico, vincendo cinque titoli piloti e sei costruttori. Con Rory Byrne e Jean Todt è stato molto importante nei successi conquistati da Michael Schumacher. Successivamente ha lavorato con Honda, Brawn GP e Mercedes.

Dal 2017 è diventato Managing Director of Motorsports della F1 e ora ha deciso di ritirarsi. Sul sito ufficiale Formula1.com ha annunciato la sua decisione, smentendo così i rumors che lo davano di ritorno a Maranello: “Ho amato tutto quello che ho fatto negli ultimi anni. Sono stato molto fortunato a ricevere l’opportunità avuta da Liberty ed è stato un lavoro svolto con amore. Adesso è il momento giusto per andare in pensione”.

Brawn è soddisfatto di quanto ha fatto in questi anni per cercare di migliorare la Formula 1: “Abbiamo svolto la maggior parte del lavoro, ora siamo in un periodo di consolidamento. Credo di lasciare la F1 in un’ottima posizione. Mi mancherà il coinvolgimento che ho avuto, il cameratismo e l’amicizia che si crea nell’ambiente della F1. Sono contento di dove siamo arrivati. Penso che ci sia stato un vero cambiamento negli ultimi sei anni da quando sono entrato a far parte del team dirigenziale e ne sono felice. La F1 oggi è forte come non lo è mai stata”.

L’ormai ex dirigente sportivo ha concluso così il suo bel discorso: “Ora guarderò la F1 dal mio divano, esultando e imprecando come un tifoso, felice che questo sport abbia un futuro fantastico”. A uno come Brawn si può solo riconoscere i meriti per quanto ha fatto nel Circus. Una persona di grande competenza e intelligenza.