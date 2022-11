Volete l’auto di Raffaella Carrà? C’è Lexus in vendita ad un prezzo folle

Una splendida Lexus LS400 appartenuta a Raffaella Carrà è ufficialmente in vendita. Ecco tutte le info utili sulla vettura della cantante.

Quello tra gli artisti o personaggi famosi in generale ed auto di lusso è sempre stato un connubio di alto livello, che prosegue e che non si esaurirà mai nel tempo. Nella giornata di oggi, vi parleremo di una splendida Lexus che in passato è appartenuta a Raffaella Carrà, la star dello spettacolo italiano scomparsa poco tempo fa.

La showgirl, cantante e ballerina si è spenta il 5 luglio del 2021, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi, viste le tantissime emozioni che è stata capace di creare a tutti gli italiani. Come in pochi sanno, anche Raffaella Carrà era una notevole appassionata di automobili, ed in vendita c’è ora una sua Lexus che sicuramente farà al caso di molti.

Raffaella Carrà, ecco la Lexus LS400 in vendita

Raffaella Carrà era proprietaria di una Lexus LS400, che venne acquistata in Spagna dalla cantante durante il suo periodo di attività presso la penisola iberica. L’annuncio è presente su “Catawiki.com“, e lì potrete trovare tutte le informazioni disponibili. Il prezzo di partenza è di circa 16 mila euro, ma difficilmente verrà acquistata con così poco.

Gli esperti, infatti, stimano che verrà venduta a circa 33 o 36 mila euro, dunque, quasi il doppio di quanto riportato nell’annuncio. L’auto è del 1999 ed ha percorso 28 mila km, di colore blu e con trasmissione automatica. La cilindrata è di 3969 centimetri cubici, spinta da motore a benzina che la porta a ben 280 cavalli. Lo stile della carrozzeria è quello di una lussuosa limousine, anche se la sua lunghezza è piuttosto “normale”.

Sul sito di riferimento sono presenti anche le descrizioni sulle condizioni, che vengono descritte come ottimali. Negli interni non ci sono parti mancanti, e nessun particolare richiede riparazioni o sostituzioni, cosa non scontata visto che si tratta di una vettura risalente a quasi un decennio e mezzo fa.

Molto buone anche le condizioni legate alla parte meccanica del veicolo, anche se viene specificato che necessita di un tagliando. Ci sono delle minime scheggiature in termini di vernice, ma sono cose che possono essere migliorate con poco tempo ed un minimo di attenzione. Il telaio è in ottimo stato di conservazione, ed in generale viene giudicata come una vettura molto ben tenuta, che con qualche piccolo intervento ritornerà come nuova.

La Lexus in questione è conservata a Villanueva de la Canada, in Spagna, e chiunque la comprerà dovrà recarsi qui per portarsela a casa. C’è da dire che si tratta di un modello davvero unico, appartenuto ad una leggenda della musica italiana come Raffaella Carrà, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto visto quanto ci ha regalato nel corso della sua carriera professionale.

Qualunque appassionato di auto e della showgirl italian potrebbe coniugare i suoi due amori acquistando questo modello, che tutto sommato non ha raggiunto assolutamente una cifra troppo elevata di vendita. La Lexus è comunque una marca che si avvicina molto alle auto di lusso, e qui c’è l’extra di essere appartenuta ad una vip. Un’occasione da non farvi sfuggire.