Nuova Renault Megane in arrivo: le novità prima dell’addio

Stanno trapelando nel web i piani di Renault per una versione finale della Megane RS, la versione sportiva della celebre auto francese.

Nel 2035 la Commissione Europea ha stabilito che sul mercato potranno essere vendute solo auto elettriche. Ma tra i grandi marchi si sta già accelerando ora per quella che è una vera rivoluzione green. E tra le case che sono in pieno fermento c’è la Renault, protagonista dell’ultimo Salone di Parigi. Si parla sempre di più di una nuova Serie 5, che guarda decisamente al passato ma in chiave moderna, così come di una 4L, che tra gli anni Sessanta e Settanta ha fatto la storia e che proprio nel 2022 celebra 60 anni dalla nascita.

Alcuni modelli attuali continueranno ad esistere, anche se con nuove forme e motorizzazioni, vedi la Scenic, che tornerò sul mercato nel 2024 sotto le vesti di un SUV del segmento B, per venire sempre di più incontro ai gusti e alle esigenze delle famiglie. Altre vetture storiche invece sono pronte ad abbandonare definitivamente la scena. Come la Renault Megane RS. Tuttavia, la casa francese ha deciso di fare le cose per bene e ha varato un’edizione speciale chiamata Renault Megane RS Ultimate, che non è altro che l’ultima versione di questa macchina prima del suo addio definitivo, che sarà nel 2024.

La Renault Megane RS saluta ma con stile

Questa ultima sportiva sarà disponibile in una configurazione che offrirà davvero qualcosa di speciale per i fan del marchio e di questa vettura un particolare. C’è da dire che in tanti per questo addio si aspettavano una Megane RS ancora più potente e radicale, ma non è così. La versione Ultimate infatti si distinguerà soprattutto per la sua decorazione esclusiva, almeno stando a vedere i disegni che sono stati pubblicati online e che arriverebbero direttamente da Renault. Sul cofano, sul tetto e sui parafanghi è presente un motivo a doppio diamante. Il nome di questa RS si trova sui battitacco, sulla targa, sotto la calandra e a livello delle prese d’aria.

Per quanto riguarda gli altri dettagli, questa Renault Megane sarà ancora più sportiva grazie ai cerchi Fuji Light Trophy neri da 19 pollici con alcuni accenti cromati attorno ai bordi. Il colore nero è il protagonista e possiamo trovarlo negli specchietti retrovisori esterni, nella griglia, nel diffusore e persino nel logo Renault. E visto che non c’è nulla sugli interni, c’è da scommetterci che il colore sarà anche quello principale per la tappezzeria e il sistema di infotainment.

Per la creazione di questa serie speciale, è stato preso come punto di partenza la Megane RS Trophy. Sotto il suo cofano si trova un motore ancora a benzina a quattro cilindri TCe da 1,8 litri che sviluppa una potenza di 300 CV e 400 Nm di coppia massima. Un motore che, in questo caso, sarà associato a un cambio automatico EDC a sei marce. Per quanto riguarda il prezzo, si prevede che possa superare anche il muro dei 50.000 euro.

Per ora nulla si sa di più di questo modello, anche perché l’attenzione in questi giorni per Renault è concentrata su un altro accordo, quello con Google, finalizzato alla progettazione e alla realizzazione dell’architettura digitale del “Software defined vehicle” e all’accelerazione della digitalizzazione del gruppo. In particolare da questa nuova e più stretta partnership nasceranno una serie di componenti software di bordo e fuori bordo dedicati all’Sdv e non solo. In pratica Renault ha come obiettivo quello di una produzione completamente digitale, che permetterà all’azienda di ridurre i costi, migliorare l’efficienza, la flessibilità e la velocità di sviluppo dei veicoli, oltre a un migliore sviluppo dei software delle auto stesse. Un particolare questo però che, come detto, non riguarderà più la Megane, che dopo questa RS Ultimate saluterà per sempre i mercati.