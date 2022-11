Hamilton, la clip fa il giro del mondo: è tutta da ridere

Lewis Hamilton può essere senza dubbio considerato come una leggenda delle quattro ruote, ma di recente ha avuto uno stano colloquio.

La stagione di Lewis Hamilton 2022 è stata sicuramente la peggiore della sua carriera, con il fenomeno britannico che non è mai stato in grado di vincere nemmeno una gara o di realizzare una Pole Position, un avvenimento che non era mai successo nella storia, ma non per questo ha perso il sorriso.

Sono ormai due stagioni che Lewis Hamilton ha perso lo scettro di numero uno al mondo, con Max Verstappen che nel 2021 ha dovuto sudare sette camicie per poterlo abbattere, mentre nel 2022 la distanza tra i due è stata siderale.

L’olandese infatti ha preso il largo già da metà stagione, con il suo principale rivale che è stato sicuramente il ferrarista Charles Leclerc, mentre Hamilton e la sua Mercedes hanno dovuto faticare non poco nella prima parte di Mondiale.

Questo dunque ha comportato una serie di record negativi per il fenomeno inglese, un pilota che comunque continua a essere tra i più apprezzati in tutto il mondo, perché se un anno no può succedere, la classe rimane assolutamente intatta.

Oltre a essere un vero e proprio numero uno della pista, uno di quelli che sicuramente fra 50 anni verrà ancora celebrato per la sua immensa classe, possiamo dire senza alcun tipo di problema che è anche un mito dei social network.

Lewis Hamilton infatti ha visto l’opportunità di poter utilizzare Instagram per poter avvicinarsi sempre di più alla gente che lo adora e che lo tifa, cercando così in tutti i modi di farsi amare quanto più possibile.

Questo ovviamente ha fatto sì che si potesse vedere sui social network anche la versione più umana di Hamilton, dunque con un pilota che ha più volte messo in evidenza la sua vita privata.

Chi segue con costanza le storie e gli avvenimenti della vita del campione britannico conosce ormai alla perfezione il bulldog bellissimo del pilota della Mercedes, ovvero Roscoe.

In diversi circostanza Hamilton ha spiegato come il suo cane fosse a tutti gli effetti come suo figlio, trattandolo più volte come una persona, anzi probabilmente in tante occasioni anche meglio.

Hamilton e il suo cane Roscoe di recente sono stati i protagonisti di un simpaticissimo siparietto all’interno del mondo di Instagram, permettendo così a tutti quanti di poter ridere di una scenetta davvero comica.

Lewis Hamilton infatti si trovava fuori dalla propria abitazione, con Roscoe felicemente sdraiato sul divano che si stava riposando, ma lì vicino c’era il telefono che a quanto pare era proprio del cane.

Ovviamente il piccolo bulldog aveva deciso di mettere all’interno del suo ipotetico cellulare una fotografia che raffigurava lui assieme a Hamilton, con quest’ultimo che aveva proprio scelto di contattarlo.

Lewis aveva chiesto al suo cane di non combinare nessun pasticcio intanto che si trovava fuori di casa, ma nel momento esatto in cui ha capito di essere libero nell’abitazione è subito andato a cercare del cibo nel frigorifero.

Una volta che è stato aperto si è reso conto però che non c’era assolutamente nulla al suo interno, una classica situazione che tutti quanti gli uomini single conoscono perfettamente, ma allora poi che cosa è successo?

Roscoe combina guai: pronti i regali di Natale per Hamilton

Dunque a quel punto bisognava trovare qualcosa da fare, con il bulldog chi aveva addirittura deciso di entrare all’interno dello scatolone dove si tengono tutti gli armamentari adatti per poter creare uno splendido albero di Natale.

Anche in questo caso però le decorazioni erano veramente ridotte al minimo, dunque il cane Roscoe ha deciso di prendere in mano il suo smartphone per entrare all’interno di un’applicazione che permetteva di realizzare la spesa online.

Ovviamente tutta questa scenetta molto divertente è stata realizzata per poter sponsorizzare questa applicazione nota nel Regno Unito per poter fare acquisti online dal nome Tryz App.

Probabilmente molti di voi stenteranno a crederci, ma Roscoe ha una pagina tutta sua privata all’interno del mondo di Instagram, chiaramente gestita da Lewis Hamilton, ma il numero dei follower è incredibile.

In totale ormai il cane del sette volte campione del mondo viene seguito quotidianamente da circa 700.000 persone sparse in tutto il mondo, il che praticamente lo fa essere uno degli influencer più noti del pianeta.

Pensate che in Italia per essere considerato un influencer di successo si deve raggiungere la sesta cifra, dunque iniziare a stanziarsi almeno attorno alle 100.000 persone, ma qui siamo davvero a livelli incredibili.

Ormai sono ben 9 anni che Lewis Hamilton e Roscoe vivono felicemente assieme, dunque in totale sono stati ben 6 su 7 Mondiali che hanno potuto festeggiare assieme, per questo motivo la sua esperienza con la Mercedes è stata sempre segnata dalla presenza del suo fedele amico a quattro zampe.