Hamilton, il retroscena scioccante sulla sua infanzia: ecco cosa faceva

Lewis Hamilton ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha trattato di tematiche curiose. Il sette volte iridato non delude i fan.

La peggior stagione della carriera di Lewis Hamilton è finalmente terminata, ed in quel di Abu Dhabi il sette volte campione del mondo non ha visto neanche la bandiera a scacchi. Per la prima volta dal Gran Premio d’Austria del 2018, la leggenda britannica si è dovuto ritirare per un problema tecnico, patendo la rottura del cambio a pochi giri dalla fine.

Si è trattato del secondo ko in un 2022 da incubo dopo quello di Spa-Francorchamps, quando danneggiò la sua Mercedes franando addosso all’Alpine di Fernando Alonso dopo poche centinaia di metri, alla curva di Les Combes. Il nativo di Stevenage, per la prima volta in carriera, ha concluso un campionato senza neanche una vittoria, ma il team di Brackley ha salvato il bilancio con il successo di George Russell maturato in Brasile.

Hamilton ha chiuso in sesta posizione in classifica con 240 punti, risultanto l’ultimo dei top team, a -6 dalla Ferrari di Carlos Sainz ed a -35 dal compagno di squadra. Impressionante il ritardo da Max Verstappen, che lo ha staccato di ben 214 lunghezze, dopo un 2021 in cui i due si erano sfidati sino all’ultimo giro.

Gli sprazzi del suo incredibile talento non sono di certo mancati, con alcune gare in cui ha portato una Mercedes assolutamente non all’altezza sul podio, a giocarsi risultati importanti, ma al contrario del passato gli è mancato il guizzo per agguantare la vittoria, quello che Russell ha trovato ad Interlagos.

Per Lewis è la terza volta in cui si ritrova battuto dal suo team-mate, dopo che gli era capitato nel 2011 in McLaren contro Jenson Button e nel 2016 al fianco di Nico Rosberg, il quale gli soffiò il mondiale in un pirotecnico finale in quel di Abu Dhabi. Rialzarsi da un’annata così difficile sarà complicato anche per lui, ma va detto che molto dipenderà dal potenziale della nuova Mercedes.

Nelle interviste di Yas Marina, Sir Lewis è stato molto chiaro, affermando: “Spero di non dover più rivedere questa macchina, è stato un campionato frustrante e mi auguro di poter riavere una vettura competitiva il prossimo anno. I ragazzi in fabbrica hanno fatto un gran lavoro sullo sviluppo e non hanno mai mollato, ma ci serve ancora un altro passo per tornare dove dobbiamo stare“.

Parole molto chiare quelle del sette volte iridato, che non vince una gara dal 5 dicembre scorso, nella prima edizione del GP dell’Arabia Saudita. Dopo la beffa dello scorso anno ad Abu Dhabi, l’ultima cosa che serviva al britannico era una Mercedes così lontana dalla Red Bull, e psicologicamente c’è da capire il suo stato d’animo.

Hamilton, quante curiosità sul pilota britannico

Lewis Hamilton, prima del Gran Premio di Abu Dhabi, ha rilasciato un’intervista molto interessante al canale YouTube “Supercar Blondie“, salendo in macchina tra le strade di Dubai al fianco di Alexandra Mary Hirschi, una vera e propria celebrità dei social media, salita alla ribalta negli ultimi anni.

I due hanno girato per la metropoli degli Emirati Arabi Uniti a bordo di una Mercedes G-Wagen, e Sir Lewis ha raccontato alcune curiosità inedite: “In questo week-end ho lasciato a casa Roscoe, il mio cane, lui è a Los Angeles, e sono molto dispiaciuto di essere così lontano da lui. Quanti viaggi faccio ogni anno? Tantissimi, credo di essere oltre i 300 in questo 2022, a me piace muovermi di continuo, non posso stare sempre nello stesso posto“.

Hamilton ha raccontato un’attività che era solito svolgere da giovane: “Se mi piace l’idea delle auto che voleranno in futuro? Non lo so, io guadagnavo qualche soldo da giovane lavando le macchine per strada. Quanto guadagnavo? Ho iniziato con 10 sterline, a volte andava meglio ed altre peggio, ma mi piacciono le auto normali“.

Tra le passioni di Sir Lewis ci sono quelle degli sport, anche estremi in alcuni casi, ed il sette volte iridato non si è fatto mancare nulla durante questo 2022: “Io amo l’aria pulita, mi piacciono tantissimo le montagne, e poi sono un grande fan dello snowboard, devo sentirmi in costante movimento“.

Prima del GP di Abu Dhabi, l’alfiere della Mercedes si è dilettato nel paracadutismo, raccontando di aver vissuto le ore precedenti al grande salto senza riuscire a dormire: “A me piace da matti questa attività, mi regala una scarica di adrenalina incredibile. Pensa che la sera prima di andare a farlo, non sono riuscito a chiudere occhio, ma non per paura, quanto per la grande voglia che avevo di provare queste emozioni“.

“Cerco sempre di godermi tutto al massimo, voglio vivere al meglio perché nessun giorno è garantito nella vita. Mi piace anche fare surf, credo sia la cosa che amo di più al mondo, assieme al paracadutismo, che però è molto più pericoloso. Quando fai surf senti il potere, l’energia dell’oceano, ci sono tantissime sensazioni straordinarie, smetti di pensare a tutto“.

L’inglese è stato poi sottoposto ad una sorta di gioco, nel quale l’intervistatrice gli ha posto domande particolari: “Se preferisco essere la persona più intelligente del mondo o la più simpatica? Direi la seconda, senza alcun dubbio. Sin da quando ero bambino volevo essere sorridente, anche davanti agli altri. Mi piace essere una persona energica e sempre felice, sono così sin da piccolo“.

Le curiosità non sono terminate, e c’è da dire che il sette volte iridato è apparso molto divertito da queste domande: “Se preferisco avere le dita lunghe quanto le mie gambe o viceversa? Preferirei le dita lunghe come le gambe, anche perché farei molta fatica a guidare se avessi le gambe troppo corte“.

“Se un’astronave carica di alieni arrivasse sulla terra e mi dicesse di salire quale sarebbe la mia risposta? Io direi di sì al 100%, ho anche alcuni tatuaggi che hanno qualcosa in comune con gli alieni, potrebbe essere un qualcosa di interessante, non so come potrei reagire“.

La parte finale dell’intervista si è concentrata sui gioielli preferiti dal pilota del team di Brackley, che ha mostrato i suoi orologi preferiti ed anche i suoi tatuaggi, che da molti anni sono in costante aumento sul suo corpo. Il campione è apparso rilassato e sorridente, pronto ad una nuova stagione di grandi sfide.