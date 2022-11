Chi è la figlia di Michael Schumacher? E’ una ragazza bellissima (FOTO)

Michael Schumacher è una leggenda assoluta nel mondo della F1, con la sua famiglia che è sempre stata apprezzata dagli appassionati.

Tra coloro che sono stati in grado di poter scrivere la storia della Formula 1 non possiamo indubbiamente non citare Michael Schumacher, con il tedesco che rappresenta l’apice assoluto della grande abilità alla guida, con il teutonico che però ha avuto anche l’opportunità di creare una splendida famiglia.

La tragedia che ha colpito Michael Schumacher sicuramente è una di quelle che ha segnato completamente tutti i tifosi del mondo della Formula 1, con il tedesco che purtroppo continua a lottare da troppi anni tra la vita la morte.

La speranza è sempre quella che ci possa essere la bella notizia di un suo risveglio, con questo che possa arrivare nei termini migliori possibili, perché ovviamente ogni vita deve essere vissuta alla grande.

Per tutti i tifosi Ferrari il Kaiser è assolutamente un mito da poter venerare e da rispettare, con il tedesco che ha dato l’opportunità al Cavallino Rampante di poter tornare finalmente alla vittoria del mondiale dopo ben 21 anni di digiuno.

Dal 2000, ovvero dal suo quinto anno a Maranello, dove ha avuto l’opportunità di vincere per la prima volta con la Ferrari, con il palmares personale che si era portato così a quota tre titoli Mondiali, ha iniziato una serie strepitosa di successi, con il totale che lo ha portato addirittura cinque consecutivi con la Rossa.

Insomma stiamo parlando di una vera e propria leggenda delle quattro ruote, ma nonostante questo ha avuto anche il tempo di poter costruirsi una meravigliosa famiglia che l’ha sempre reso molto orgoglioso.

Ovviamente tutti conosciamo perfettamente Mick Schumacher, con il pilota attualmente con la Haas che non sta riuscendo in alcun modo a portare avanti il grande nome del padre, dato che ormai il suo futuro in Formula 1 sembra completamente segnato.

La sua più grande tifosa in questo momento però sicuramente è la sorella, infatti non tutti sanno che Michael Schumacher prima di Mick ha avuto modo di poter diventare padre di Gino Maria.

È questa infatti la primogenita di Michael Schumacher, nata nel 1997 e che ha deciso anche la di dedicarsi completamente al mondo dello sport, con la velocità che in qualche modo l’ha attratta, ma non certo per quanto riguarda le automobili.

Chi è Gina Maria Schumacher: una leggenda dell’equitazione

Di sicuro il fatto di aver completamente cambiato disciplina rispetto al padre le ha dato l’opportunità di poter gareggiare senza alcun tipo di pressione addosso, anche se chiaramente il cognome Schumacher è pesante in ogni ambito.

Gina Maria Schumacher infatti ha deciso fin da piccolissima di poter iniziare la carriera all’interno del mondo dell’equitazione, infatti la sua grande passione è sempre stato il Reining.

Si tratta infatti di una competizione di equitazione che si rifà molto alla storia americana, infatti l’idea era quella di poter realizzare un tipo di equitazione simile allo stile cowboy.

Questa avventura sta parlando davvero molto fortuna a Gina Schumacher, tanto è vero che in questi ultimi anni ha avuto l’opportunità di poter vincere non soltanto il titolo europeo, ma anche quello mondiale.

A questa disciplina si è avvicinata quando era davvero molto piccola, nonostante, come è ovvio che fosse, il primo approccio al mondo dello sport è avvenuto attraverso i kart.

In questi anni ha avuto l’opportunità di poter ottenere davvero grandissimi titoli e grandi soddisfazioni attraverso il Reining, con il primo mondiale vinto che arrivò in occasione del FEI World Reining.

Il secondo grande titolo ottenute invece arrivò nel 2019, con il traguardo che venne conquistato proprio all’interno dei confini tedeschi, con il trionfo dell’Europeo a squadre.

Ricordiamo inoltre come in questa circostanza Gina Schumacher decise anche di poter fare una meravigliosa dedica nei confronti del padre, infatti decise di prendere parte la competizione vestita completamente di rosso e addirittura con addosso un casco della Ferrari.

Insomma si può dire sicuramente che i cavalli sono stati la sua vita e lei hanno dato l’opportunità di poter diventare una delle numeri uno nel mondo come ha saputo fare il padre Michael.

Ovviamente per lei non manca il tempo anche per poter pensare all’amore, con i cavalli che anche in questo caso sono stati determinanti nella scelta finale.

Vediamo infatti come il suo amore in questo momento sia Iain Bethke, un altro che ha deciso di far diventare l’equitazione il suo stile di vita e la sua professione.

Papà Michael sarebbe sicuramente orgoglioso di poter vedere la quantità incredibili di trionfi che sta ottenendo la figlia in questi anni, il che dimostra come la ragazza sia stata in grado di crescere sempre di più nel tempo, con lei che continua a essere la tifosa numero uno del fratello Mick.