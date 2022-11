Aleix Espargarò, visto il suo nuovo bolide? E’ un autentico mostro

Aleix Espargarò ha disputato una grande stagione con la sua Aprilia, ma ora si gode il suo gioiello su quattro ruote con il quale si diverte.

Una delle più grandi sorprese della stagione 2022 della MotoGP è stata sicuramente la prestazione della Aprilia dello spagnolo Aleix Espargarò, con quest’ultimo che è stato in grado di giocarsi il titolo Mondiale fino alla penultima gara a Sepang e dunque ha deciso di concedersi un bel regalo per la grande annata.

I test invernali rischiano sempre di essere molto ingannevoli e non danno l’opportunità di capire il reale valore delle vetture, tanto è vero che nel 2022 erano in pochissimi i piloti che volevano far parte del progetto Aprilia.

Aleix Espargarò è ormai da anni una colonna della Scuderia italiana, con i suoi risultati che però in passato non sono di certo mai stati di livello, tanto è vero che nella sua carriera in MotoGP aveva ottenuto al massimo un terzo posto in Gran Bretagna nel 2021.

Dunque perché pensare a una Aprilia competitiva, ma alla fine lo spagnolo ha saputo mettersi in mostra per una grande intelligenza tattica che lo ha portato a essere un contendete per il titolo fino all’appuntamento in Malesia.

Questo ovviamente fa capire come il pilota sia decisamente cresciuto, e lo stesso va detto anche per la sua Aprilia, e dunque non ci si deve di certo sorprendere se per la fine della miglior stagione della carriera abbia deciso di togliersi uno sfizio.

Le due ruote sono belle e intriganti, fanno sentire il vento per tutto il proprio corpo e portano una scarica di adrenalina mostruosa, ma non hanno di certo la comodità delle macchine, anzi di certe macchine.

Dunque lo stipendio e i vari bonus che sono stati ottenuti dall’Aprilia in questa stagione hanno sicuramente portato ai risultati sperati e allora eccoci ancora una volta qui a dover commentare un nuovo gioiellino di un pilota.

Nonostante Espargarò sia da tanti anni in Italia, parli perfettamente la nostra lingua e ormai sa perfettamente come i nostri motori siano assolutamente affidabili, ha deciso di virare verso un grande classico direttamente dalla Germania.

Mercedes? BMW? Audi? Niente di tutto questo, perché Aleix ha deciso di aggiungere al suo garage una vettura gialla pronta a sfrecciare per le strade di tutta Europa che esce direttamente dalle officine di Stoccarda: la Porsche GT3.

Si tratta di uno dei più grandi capolavori da un punto di vista ingegneristico e meccanico che siano mai stati inventati da mente umana e allora andiamo tutti insieme a conoscere nel dettaglio le caratteristiche di questo gioiello.

Espargarò si diverte con la Porsche GT3: caratteristiche, prezzo e motore

Dunque Aleix Espargarò ha deciso che per i suoi giri nelle vie di Andorra la Vella avrà bisogno di una confortevole Porsche GT3, una vettura che è nata a tutti gli effetti per poter rompere il muro del suono.

Intanto diamo un occhio alle dimensioni, con la sua lunghezza che tocca i 4,57 metri, mentre per la larghezza siamo a 1,85 e infine notiamo come l’altezza sia davvero minima, solamente 1,28 metri.

Ovviamente al suo interno i dettagli sono rifiniti al millimetro, con i sedili che non potevano essere diversi dalla pelle, ma quando si ha a che fare con certi gioielli è bello vedere la straordinaria potenza del motore.

Partiamo dunque dalle caratteristiche più importanti e per la Porsche GT 3 la casa tedesca ha deciso di utilizzare ben 6 cilindri con un totale di 4000 di cilindrata al suo interno, una potenza davvero pazzesca che viene perfezionata dai cavalli.

Per poter dare il giusto seguito a un vero e proprio treno dell’asfalto bisognava fare le cose in grande e a Stoccarda il totale dei cavalli ha toccato quota 510, un vero e proprio capolavoro assoluto.

Questo permette dunque di avere la possibilità di toccare i 320 km/h come punta massima, una velocità che non dovrà in alcun modo cercare di replicare, anche se non conosciamo di preciso i limiti di velocità e il costo delle multa in Andorra.

Attenzione perché in realtà questa velocità viene toccata solamente dalla versione a cambio manuale, mentre quella con cambio automatico si stanzia leggermente al di sotto, comunque a un più che dignitoso 318 km/h.

La differenza più netta ed evidente è invece riguardate l’accelerazione, perché pur toccando una punta massima più elevata, con il cambio manuale si arriva da 0 a 100 km in 3,9 secondi, mentre con l’automatico si abbassa il tempo di ben mezzo secondo.

Ora potete anche prendere fiato e tenervi forte, perché per questo gioiellino bisognerà sborsare un totale di ben 185 mila euro, di certo non poco, ma chi ha i soldi ne vale la pena.

Espargarò dunque ha avuto modo ancora una volta di potersi divertire con il suo splendido giocattolino nuovo e su Instagram lo ha voluto mostrare a tutti.