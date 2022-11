Vinales come non lo avete mai visto: cosa ne pensa l’Aprilia? (VIDEO)

Maverick Vinales è uno dei piloti che ha provato a elevare la sua carriera in questa stagione eppure ora sembra aver cambiato interesse.

È stata sicuramente di luci e ombre la stagione dello spagnolo Maverick Vinales, con le sue prestazioni con l’Aprilia che gli hanno permesso comunque di poter lasciare un buon ricordo, ma ora sembra essersi gettato su tutto un altro sport.

A inizio stagione c’erano davvero tantissime perplessità nei confronti dell’Aprilia, una Scuderia che da tutti era stata praticamente snobbata senza possibilità di replica.

Alla fine in realtà si è comportata più che bene la Scuderia italiana, con Aleix Espargarò che fondamentalmente ha perso l’opportunità di potersi laureare campione del mondo solamente al penultimo appuntamento a Sepang.

C’era davvero grandissimo interesse anche nei confronti dell’altra guida spagnola, ovvero quella Maverick Vinales che purtroppo ha rovinato il suo ottimo ruolino di marcia negli ultimi campionati del mondo.

Infatti era della stagione 2015, dunque la sua prima assoluta in carriera in MotoGP allora a bordo della Suzuki, nella quale il pilota spagnolo non riusciva a vincere nemmeno una gara in tutta la stagione.

Qualche risultato positivo è arrivato, con il totale di 3 podi che comunque gli ha dato modo di poter festeggiare, con il terzo piazzamento in Olanda e a Misano Adriatico e soprattutto con lo spettacolare secondo posto in Inghilterra.

Alla fine però non è stato in grado nemmeno di arrivare nei primi 10, con il tracollo che è avvenuto nelle ultime tre gare, dove non è mai stato in grado di entrare in zona punti e dunque ha complicato profondamente la sua annata.

Per questo motivo le critiche nei suoi confronti di sicuro non sono mancate, ma intanto Vinales sta cercando così di poter ricaricare le batterie in vista della prossima stagione nella quale è stato ancora confermato al fianco di Espargarò.

Ecco allora che per l’ennesima volta in questo mese di novembre troviamo dei piloti di MotoGP dedicarsi alla loro più grande passione, ovvero quella di poter mostrare i loro salti e le loro acrobazie all’interno di una pista da motocross.

Anche Vinales dunque ha deciso di prendere parte a questa straordinaria carrellata e nel video che potrete vedere all’interno di questo articolo avrete modo di ammirare come ha dimostrato di essere davvero un maestro da questo punto di vista.

Tutti i vari piloti stanno cercando dei tracciati che possono tenere gli allenati per la prossima stagione, con Vinales che ha scelto così il circuito di El Senglar, che si trova nei pressi di Barcellona.

In molti si stanno chiedendo come mai della MotoGP stiano cercando di perfezionare sempre di più la loro tecnica attraverso il motocross, ma la motivazione sembra essere davvero molto semplice.

Anche Vinales sulla motocross: come mai tutti questi casi?

In questi giorni vi abbiamo tenuto informati praticamente di tutti i vari spostamenti dei grandi piloti della MotoGP all’interno dei vari circuiti terrosi della Motocross e ormai sono davvero tantissimi coloro che si stanno rilassando in questo modo.

La motivazione in realtà è molto semplice, perché correre su una pista terrosa come quella delle motocross permette di avere sempre più sensibilità con la motocicletta, riuscendo così a mantenere maggiormente saldi i nervi in tutte le circostanze.

Da questo punto di vista Vinales sicuramente dovrà migliorare, per questo motivo è bellissimo vedere come il pilota spagnolo abbia deciso di di perfezionarsi sempre di più dopo una stagione estremamente deludente.

Oltre allo spagnolo comunque abbiamo potuto assistere come tantissimi altri suoi colleghi abbiano deciso di intraprendere questa avventura nel motocross in queste settimane, con quelli che hanno dimostrato maggiori interessi che sicuramente sono stati Fabio Quartararo e Jack Miller.

Inoltre sappiamo benissimo come questo non rappresenti solamente un meraviglioso lavoro per i piloti, ma allo stesso tempo è la loro più grande passione.

Poter correre all’interno dei circuiti di motocross è sempre stato un modo per potersi rilassare e dimenticare i guai dell’intera stagione, soprattutto quando è stata così difficile come quella del 2022.

Vinales comunque può essere considerato ormai a tutti gli effetti un eterno incompiuto, un pilota che avrebbe avuto davvero tutte le carte in regola per poter dimostrare pienamente il suo immenso talento, con il Mondiale di Moto3 del 2013 che purtroppo non ha avuto seguito.

Inoltre sono tantissimi ormai i piloti che una volta terminata la loro avventura nella MotoGP decidono di prendere parte alla realtà delle motocross, per questo motivo non è da escludere che Maverick, una volta terminato il suo contratto con l’Aprilia nel 2024 non decida proprio di entrare nella MXGP.

Da questo video comunque sicuramente si può evincere come il ragazzo abbia tutte le carte in regola per poter ben figurare anche con i professionisti del motocross.