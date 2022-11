Quartararo “dimentica” la MotoGP: nuovo sport per lui (VIDEO)

Fabio Quartararo ha già dimenticato la sconfitta nel Mondiale di MotoGP e ora si dedica a tutta un’altra attività in questi mesi.

Avrebbe dovuto essere il Mondiale della conferma di Fabio Quartararo in vetta al mondo, ma alla fine del francese ha dovuto masticare amaro, con Pecco Bagnaia che lo ha scalzato dal trono di migliore della MotoGP, ma nonostante questo il transalpino sembra aver trovato il modo di poter dimenticare la delusione.

Il mondiale di MotoGP del 2022 è stata sicuramente uno dei più appassionanti degli ultimi anni, con la sfida tra Bagnaia e Quartararo che ha tenuto davvero tutti quanti con il fiato sospeso.

Per tutta la prima parte della stagione il francese sembrava davvero destinato a confermarsi ancora una volta come il numero uno al mondo, ma nella seconda parte è venuto fuori il talento dell’italiano e soprattutto la potenza della sua Ducati.

Nonostante questo però i due continuano ad avere uno splendido rapporto, con il francese che è stato il primo a fare i complimenti al rivale della stagione, con il guanto di sfida che chiaramente è solamente rimandato all’anno prossimo.

Prima di tutto per Quartararo sarà fondamentale avere una Scuderia in grado di poter perfezionare sempre di più il livello di una motocicletta che è sembrata davvero essere spesso e volentieri in grosso ritardo per quanto riguarda la potenza nei confronti della Ducati.

Ora però è davvero troppo presto per poter pensare alla stagione 2023, infatti El Diablo ha deciso di concedersi un po’ di sana vacanze e dedicarsi alle sue passioni.

Ovviamente per lui relax vuol dire salire su di una motocicletta per poter gareggiare e divertirsi, ma in questo caso non ha voluto prendere parte a una sfida e una gara su un circuito, bensì è tornato al suo grande amore: la motocross.

Ha voluto far vedere a tutti quanti sui follower su Instagram le sue acrobazie a bordo della sua vettura, con un post che spiegava perfettamente come gli fosse mancato tantissimo provare queste emozioni.

Quartararo infatti ha spiegato come fossero addirittura ben sei mesi che non guidava in Motocross, per questo motivo è davvero molto soddisfatto di essere tornato in pista per poter far vedere a tutti quale potrebbe essere la sua seconda vita una volta terminata la carriera da pilota di MotoGP.

Ovviamente tutti i suoi tifosi possono stare ampiamente tranquilli, perché il francese non ha la benché minima intenzione di lasciare nelle breve periodo la più importante competizione su due ruote del mondo, soprattutto dopo la sconfitta di quest’anno.

Quartararo si rilassa in motocross: testa al 2023

Una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto Quartararo in questi mesi è stato il sorriso, perché il francese è sempre stato uno di quelli che ha portato il buon umore all’interno della MotoGP.

La classe del transalpino è assolutamente indiscutibile, soprattutto considerando come la Yamaha del 2022 era considerato per moltissimi inadatta per la lotta al titolo Mondiale.

Già comunque riuscite a realizzare un vero e proprio capolavoro in sella alla sua Yamaha nel 2021, perché già in quell’edizione in pochi erano convinti di vedere la Scuderia giapponese in cima al mondo, ma quando si ha una classe e un talento così straordinario allora tutto diventa possibile.

Adesso però tutto quanto deve essere sistemato e soprattutto modificato nel breve periodo, perché non si può più contare solamente sul talento puro del ragazzo.

La Ducati in questo momento è sicuramente la miglior motocicletta che ci possa essere nel mondo, basti vedere infatti come la Scuderia di Borgo Panigale sia stata in grado anche di vincere nel Mondiale Superbike, dunque è lei che sta dettando legge.

L’obiettivo dunque è cercare di accorciare sempre di più le distanze che ci possono essere tra le parti, in particolar modo per quanto riguarda una potenza del motore che sembra davvero essere a livelli diametralmente opposti.

Quartararo probabilmente ha comunque dimostrato di essere assolutamente il pilota più talentuoso della sua generazione, non ce ne voglia Pecco Bagnaia che ha meritato di vincere questo Mondiale, ma ovviamente deve tantissimo alla sua vettura.

Ora però è il tempo del relax e di svuotare completamente la testa, perché sono stati pochissimi campionati del mondo così tirati e sofferti come questo 2022, con i tifosi della MotoGP che non vedevano davvero l’ora di poter rivivere dopo tanto tempo emozioni così forti.

Ognuno si rilassa come meglio preferisce, ma è evidente a tutti come Quartararo davvero viva per il mondo delle corse e soprattutto per quella del motociclismo, perché non appena ha smesso di salire in sella alla sua MotoGP si è buttato subito sulla motocross e intanto noi non vediamo davvero l’ora di poterlo rivedere il prima possibile all’inizio del prossimo anno.