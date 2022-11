Valentino Rossi, novità per i suoi fan: ecco la sua nuova “avventura”

Con la 100 km dei Campioni, Valentino Rossi ha deciso di inaugurare a Tavullia un nuovo spazio dedicato ai suoi fan con alcune chicche speciali.

Dopo la sua apparizione al box Mooney VR46 a Valencia per l’ultimo atto del Mondiale MotoGP, che ha sancito anche la vittoria del titolo del suo pupillo Pecco Bagnaia, primo pilota della sua Academy a laurearsi campione nella classe regina, Valentino Rossi continua nei suoi impegni in pista e non solo. Finito il suo primo campionato con le quattro ruote nella classe GT con l’Audi R8 LMS gestita dal team WRT, che invece il prossimo anno gli darà in mano una BMW M4 GT3 (già testata un paio di volte), il Dottore già pensa ai prossimi impegni in pista.

Alla 24 ore di Dubai a gennaio farà l’esordio sulla nuova auto, prima di cominciare la nuova nuova stagione del Fanatec GT World Challenge. Vale infatti sembra carico come non mai per migliorare le sue prestazioni e magari farsi notare per correre un giorno la corsa che in tanto sognano di fare una volta nella vita, la 24 Ore di Le Mans.

Ma intanto, una volta sceso dalla macchina, il Dottore si è fatto rivedere con le due ruote. Prima a Misano per provare la nuova Yamaha stradale in edizione speciale dedicata a lui, poi di nuovo con i ragazzi della sua Academy. Infatti non poteva mancare come ogni anno al suo Ranch alle porte di Tavullia la 100 km dei Campioni, giunta alla sua ottava edizione e che vede i grandi assi delle due ruote competere nel motocross sulla pista voluta da Valentino Rossi qualche anno fa per allenarsi al meglio per la MotoGP.

Valentino Rossi, a Tavullia c’è una novità

Tanti i campioni che anche stavolta animeranno il circuito tra le colline vicino casa del 9 volte campione del mondo, con Tavullia ancora una volta al centro dell’attenzione. Il paese di Valentino ormai da decenni è al centro di un pellegrinaggio continuo dei tifosi del nove volte campione iridato, con tappa immancabile al centro di Tavullia, dove c’è tutto della storia del Dottore, a partire dal Fan Club.

Ma in questi giorni della 100 km dei Campioni per Valentino Rossi c’è anche un’altra bella novità. Infatti l’ex pilota MotoGP ha preso la palla al balzo anche per inaugurare al centro del paese il suo nuovo spazio dedicato al suo mondo. Accanto al ristorante “Da Rossi” infatti viene inaugurato uno spazio di 400 mq dedicato ai suoi fan. Segnatevi bene l’indirizzo: via Cesare Battisti 5, proprio sul piazzale che è stato negli anni palcoscenico dei festeggiamenti per le vittorie mondiali di Vale. Qui infatti il Dottore ha deciso di aprire un luogo dove vivere a tutto tondo il mondo VR46.

Il progetto, nato dalla matita di Marco Morosini, è quello di creare all’interno di questo spazio un percorso che racconti la storia di Valentino Rossi con immagini, cimeli e oggetti unici che ha indossato nella sua carriera. Rinnovato anche lo store, con tutti i prodotti dedicati al numero 46, dalla linea fan a quella Dainese VR46, oltre alla collezione VR46 Riders Academy, fino ad arrivare alla neonata VR Equipment, una linea di abbigliamento tecnico e accessori per Motocross, Mountain bike, Active training, pensata per Valentino Rossi ma dedicata a tutti gli sportivi che cercano il massimo nei loro allenamenti o nelle proprie attività sportive.

Ma non solo, perché c’è una chicca per tutti i tifosi di Vale. Infatti all’interno di questo spazio ci sono anche tre simulatori di guida dedicati alle due e quattro ruote, dedicati ovviamente al campione di Tavullia, nei quali ci si potrà cimentare e provare almeno in parte l’adrenalina che il Dottore ha vissuto nei suoi anni in MotoGP e ora nel campionato GT.