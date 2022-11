Valentino Rossi annuncio sulla 100 km dei Campioni: quante sorprese

Valentino Rossi ha ufficializza i nomi dei piloti che prenderanno parte alla 100 km dei Campioni presso il Ranch di Tavullia.

Motomondiale e Mondiale Superbike hanno terminato la stagione 2022, ma non tutti i piloti non hanno ancora finito i loro impegni in pista. Qualcuno ha ancora dei test da effettuare, altri invece sono stati invitati da Valentino Rossi a correre nel suo Ranch a Tavullia.

Come avviene ormai da anni, anche nel 2022 si disputerà la celebre 100 km dei Campioni. Si tratta dell’ottava edizione di questa competizione che sulla carta è di tipo amichevole, ma che in pratica vede i partecipanti impegnarsi per prevalere sugli avversari. Andrà in scena tra venerdì 25 e sabato 26 novembre.

Nella prima giornata è prevista una gara individuale a eliminazione in stile “Americana”, mentre nella seconda c’è l’evento clou con la 100 km vera e propria. I piloti si sfidano a coppie, lo scorso anno vinsero Valentino Rossi e Luca Marini. In totale quest’anno sono in 40 a darsi battaglia sulla pista da flat track di proprietà del Dottore.

100 km dei Campioni 2022, da Valentino Rossi a Dovizioso: tutti i partecipanti

Nelle scorse ore sono stati ufficializzati i nomi dei rider che prenderanno parte alla 100 km dei Campioni del 2022:

Valentino Rossi Pedro Acosta Niccolò Antonelli Albert Arenas Xavier Artigas Francesco Bagnaia Lorenzo Baldassarri Elia Bartolini Axel Bassani Marco Belli Marco Bezzecchi Ferran Cardus Raffaele De Rosa Fabio Di Giannantonio Andrea Dovizioso Filippo Farioli Augusto Fernandez Matteo Ferrari Federico Fuligni Filippo Fuligni Lorenzo Gabellini Paulin Gautier Manuel Gonzalez Alessandro Gramigni Sammy Halbert Stefano Manzi Luca Marini Jorge Martin Andrea Migno Franco Morbidelli Mattia Pasini Matteo Patacca Danilo Petrucci Tito Rabat Michael Rinaldi Alex Rins Alex Salvini Alberto Surra Celestino Vietti Alessandro Zaccone

Ovviamente, ci sono tanti piloti che sono protagonisti del Motomondiale e alcuni di questi sono anche membri della VR46 Riders Academy. Sicuramente è interessante il fatto che ci siano tutti due campioni del mondo del 2022: Pecco Bagnaia per la MotoGP e Augusto Fernandez per la Moto2.

Ma desta curiosità anche il fatto che ci siano Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, due che sono stati compagni di squadra in Ducati nel 2019 e nel 2020. Il forlivese ha corso in MotoGP fino alla gara di Misano Adriatico, invece Petrux l’ha lasciata a fine 2021 per poi correre Dakar e MotoAmerica Superbike. Ha fatto un momentaneo ritorno in Thailandia per sostituire Joan Mir sulla Suzuki e il suo futuro potrebbe essere nel Mondiale SBK. Presto ci sarà una decisione definitiva.