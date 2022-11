Valentino Rossi, quali gare correrà nel 2023? Ecco l’elenco completo

Il 2023 sarà un anno ricco di competizioni per Valentino Rossi, che tra pochissimo sarà di nuovo in pista. Ecco tutti gli appuntamenti.

La stagione che si è appena conclusa è stata molto intensa per Valentino Rossi, che ha disputato tutte le tappe del Fanatec GT World Challenge con l’Audi R8 LMS gestita dal team WRT. Il “Dottore” ha fatto il proprio esordio alla 24 ore di Spa-Francorchamps, chiudendo in una discreta 17esima piazza e non commettendo errori particolari.

Nel 2023 le cose cambieranno e non poco, anche se il nove volte campione del mondo del motomondiale dovrebbe continuare a gareggiare nella stessa categoria. Tuttavia, sarà al volante della BMW M4 GT3, dal momento che la squadra di Vincent Vosse si occuperà della gestione delle vetture della casa di Monaco di Baviera dopo aver interrotto la partnership con l’Audi.

Per Valentino Rossi si tratta di una grande opportunità, dal momento che la squadra belga sarà quella principale nel management della M Hybrid V8, ovvero la LMDh che debutterà a gennaio nella 24 ore di Daytona. Secondo i piani della BMW, questo modello disputerà il campionato IMSA nel 2023, per poi spostarsi anche nel FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans nel 2024, fra poco più di 12 mesi.

Il pilota di Tavullia non ha mai nascosto che uno dei suoi sogni è quello di gareggiare alla maratona francese, ed in una recente intervista ha espresso il desiderio di voler testare proprio la LMDh che darà battaglia a Porsche, Acura e Cadillac nella prossima stagione. Nel frattempo, il “Dottore” ha già avuto modo di testare la M4 GT3 nei test di Barcellona, ed ora vi parleremo delle gare che andrà ad affrontare in un 2023 che si preannuncia ricco di impegni.

Valentino Rossi, ecco quali gare disputerà nel 2023

Inizialmente, sembra che Valentino Rossi potesse debuttare con la BMW M4 GT3 già tra pochi giorni, alla 12 ore del Golfo che si disputerà sul tracciato di Abu Dhabi, già da lui disputata dal 2019 al 2021. Tuttavia, il team WRT ha deciso di non iscrivere le sue vetture in questa corsa, ed è probabile che l’esordio del “Dottore” su questa vettura avverrà alla 24 ore di Dubai.

Questa maratona endurance dedicata alle GT3 e ad altre Gran Turismo si terrà a metà gennaio, ma ancora non è stata diramata la entry list ufficiale, per cui dovremo attendere ancora qualche settimana per sapere se il pilota di Tavullia sarà presente o meno. Per il resto, è ormai ufficiale la sua partecipazione ad una nuova stagione del Fanatec GT World Challenge, ed il 2023 potrebbe rappresentare un bel passo in avanti.

A differenza dello scorso anno infatti, Valentino Rossi conoscerà la gran parte dei tracciati, visto che il calendario sarà quasi identico. Una differenza sarà rappresentata dalla pista su cui si apriranno le danze, che al contrario del 2022 avverrà a Monza e non più ad Imola.

Andreas Roos, gran capo di BMW Motorsport, ha commentato in proposito: “Valentino ha già dimostrato di poter migliorare pian piano le sue prestazioni. Considerando che è passato direttamente dalle due ruote alle auto da corsa di livello mondiale, è già un grande risultato per lui. È una situazione vantaggiosa per tutti noi. Vuole correre ed essere veloce. Speriamo che la nostra M4 sia abbastanza competitiva per fare delle belle gare“.