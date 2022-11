Nuova 500 Abarth: svolta epocale, si tratta di una rivoluzione

Svelata la nuova Abarth 500e. Motore zero emissioni da 155 CV, elevata coppia e prestazioni da 0 a 100 kmh in soli 7 secondi.

Sarebbe un errore considerarla in maniera differente, perché quella svelata da Abarth nei giorni scorsi è a tutti gli effetti una svolta epocale per il marchio dello Scorpione. Attesa da settimane e di cui anche noi vi avevamo anticipato alcuni dettagli.

Da sempre, o comunque dall’anno della sua fondazione nel 1949, Abarth è stata grande protagonista nella realizzazione di prodotti legati innanzitutto alle prestazioni e al dinamismo, ma anche per lei oggi, e per allinearsi in un mercato sempre più proiettato verso il futuro, era necessaria un’evoluzione zero emissioni.

Ecco la Nuova Abarth 500e, la prima auto elettrica del marchio oltre che una lettura moderna ed ecologica del concetto stesso di sportività stradale. Prodotta nello stabilimento torinese di Mirafiori, arriverà ufficialmente sul mercato a febbraio del 2023, con un’edizione speciale che anticiperà la produzione di serie.

Motore elettrico da 155 CV e batteria da 42 kWh

Il powertrain della nuova Abarth 500e presenta una batteria da 42 kWh, condivisa anche con la 500e standard di casa Fiat, un motore elettrico collocato sull’asse anteriore che arriva ad una potenza di 155 cavalli e capace di raggiungere prestazioni ragguardevoli, con uno 0 a 100 km/h contenuto in soli 7 secondi, praticamente lo stesso della cugina Abarth equipaggiata da motore benzina da 165 CV. 1 of 4 La coppia elevata ovviamente consegna una reattività istantanea, il peso supera di poco di 1300 kg e l’autonomia, almeno stando alle prime informazioni diffuse, si attesta sui 250 km. Infine, per i più nostalgici legati alla tradizione e al suono del motore tipico del marchio Abarth, ecco un emulatore che attraverso le casse riproduce esternamente, tanto quanto internamente, il rombo tipico di un motore turbo. Abarth: assetto sportivo e personalizzazione

Da un punto di vista stilistico le novità, rispetto alla più canonica e già nota 500e, non sono molte. All’anteriore è impossibile non notare la scritta Abarth collocata proprio al centro, tra i due fari, a sostituire il logo 500. L’assetto della vettura è ribassato, ottimizzando così facendo la distribuzione dei pesi anche in curva. I cerchi in lega sono da 18 pollici, mentre al posteriore di segnala lo spoiler che sovrasta il lunotto ed un piccol estrattore collocato nella parte inferiore.

Inernamente, la nuova Abarth 500e presenta alcuni elementi tipici racing. Partiamo dal volante e dalla plancia, entrambi rivestiti in Alcantara, e proseguiamo con i sedili anteriori a forma di guscio, che avvolgono e garantiscono un effetto molto contenitivo anche in situazioni di guida particolarmente sportiva. Nuove anche alcune funzioni del sistema di infotainment con schermo touch, che permettono di controllare i parametri della vettura.

Un passo deciso verso il futuro, sotto tanti punti di vista e a firma Abarth. Per alcuni sicuramente rappresenterà un azzardo, ma in linea generale è l’ennesima dimostrazione della determinata volontà da parte del gruppo Stellantis di remare, unito in ogni suo elemento, verso una definitiva elettrificazione.