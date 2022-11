F1, GP di Abu Dhabi: dove vedere la gara, chi ha vinto nel 2021, i favoriti

Pari punti. Così si presentano negli Emirati Arabi, Charles Leclerc e Sergio Perez. Altro che stagione finita, fino all’ultimo assalto, sarà gara vera, anche domenica. Purtroppo l’ultima, prima dello spegnimento dei motori, ma questa stagione ha dato a tutti, emozioni uniche come la primissima vittoria in carriera del giovane George Russell, proprio in Brasile.

Quanto è lungo il circuito del GP di Abu Dhabi

Il Gran Premio di Abu Dhabi si corre precisamente al Circuito di Yas Marina, nome preso dall’isola stessa, che ospita le Gare. Si correrà per 58 giri, affrontando 16 curve e servendosi solo di 2 zone DRS. La lunghezza totale del circuito, è di 5.281 km.

Dove si corre e quanto costa il biglietto per il Gran Premio di Abu Dhabi

Si corre esattamente sull’Isola Yas, a circa 30 minuti dalla città di Abu Dhabi, e quindi negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta del Golfo Persico, in Asia. Sono pochissimi i biglietti rimasti a disposizione dei fortunati, che però sono pronti a sborsare una sostanziosa cifra, per veder sfrecciare le vetture del 2022 per l’ultima volta. Soltanto il venerdì, in Luxorious Party Superyacht, costa 750 euro a testa, mentre la stessa offerta, per la domenica vale 2.990 euro. Però c’è anche il pacchetto per tre giorni, a 3.990 euro. La vista, direttamente dalla suite di un hotel vicino la pista, costa 990 euro per il sabato o la domenica. Invece, chi volesse accedere al VIP Paddock Club per due giorni, ecco che andrebbero via, 8.200 euro. Qualcosa di più lussuoso? Ok, portate con voi 7.900 euro ed eccovi a lanciare gli occhi sulla pista, direttamente dalla suite di un hotel a 5 stelle, stanza per due, con tanto di terrazza. Così potrete sentire anche il rombo dei motori.

Chi ha vinto l’anno scorso ad Abu Dhabi

Se seguite la Formula 1, non solo sapete chi ha vinto, ma anche quante polemiche, questo abbia lasciato nel mondo della F1, con tanto di finale rovente. A vincere Gara e campionato, fu quindi, Max Verstappen con una Red Bull, in 1h30’17″345. Secondo dietro di lui, ovviamente Lewis Hamilton. Podio per Carlos Sainz, terzo.

Dove e quando vedere il GP di Abu Dhabi in TV e streaming

Andiamo prima a trovare gli orari delle dirette, per poi spostarci sulle tv. Venerdì, alle 11 del mattino in Italia, iniziano le Prove Libere 1, con le Prove Libere 2, alle 14. Sabato, ore 11:30 per le Prove Libere 3 e Qualifiche alle 15. Domenica, la Gara inizia alle 14 italiane. Bene, tutto sarà come sempre, visibile su Sky Sport F1, ma anche in streaming, su SkyGO o NOWTV.

Quando ci sono le repliche del GP di Abu Dhabi di F1

Se non si dovesse avere la possibilità ad ogni modo, di seguire il GP in diretta, neanche con uno smartphone o un tablet, tranquilli, perché con i canali Sky appositi, riuscirete anche a rivedere la Gara per intero, nei giorni successivi. Se manca la pay tv invece, ecco le differite di TV8. Gli orari sono questi: Qualifiche, sabato 19 novembre alle 18; Gara, domenica 20 novembre alle 18.

Chi è favorito per il prossimo GP di Abu Dhabi di F1

Nonostante il sesto posto ad Interlagos, il favorito per i bookies, qui citiamo quote SNAI, è Max Verstappen. Quota 2,50, contro quella di 3,50 data a Lewis Hamilton, che è tornato a combattere dopo un inizio di stagione poco esaltante. E poi ecco George Russell, sarebbe doppietta per lui, ma vale solo 4,50. 7,50 la quota per Charles Leclerc, a quanto pare, favorito almeno sul posizionamento su Sergio Perez, dato a 12 come Carlos Sainz. Soltanto Norris ed Alonso sono dati a 250, mentre tutti gli altri vengono dati a 500, tranne uno. Tra loro, ci sono Bottas, Gasly, Ocon, Ricciardo, mentre Nicholas Latifi, come sempre, vale 1.000.