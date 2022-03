Cerchiamo di conoscere tutti gli aspetti del successo del fortissimo pilota di Formula 1 della Ferrari: il monegasco Charles Leclerc.

Il giovanissimo Charles Leclerc, sognava la Rossa sin da bambino. Dopo un solo anno in Formula 1, il monegasco è riuscito a conquistare la fiducia dei dirigenti di Maranello e l’amore dei tifosi del cavallino. Ecco lui chi è.

La scheda di Charles Leclerc

Nome : Charles Marc Hervé Perceval Leclerc

: Charles Marc Hervé Perceval Leclerc Data di nascita : 16 ottobre 1997

: 16 ottobre 1997 Luogo di nascita : Monaco (Principato di Monaco)

: 16 ottobre 1997 Altezza: 179 cm

179 cm Fidanzata: Charlotte Siné

Charlotte Siné Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Professione : Pilota automobilistico

: Pilota automobilistico Instagram: charles_leclerc

Il numero di gara di Charles Leclerc

Leclerc, corre con la vettura numero ‘16‘. Ha corso con quel numero in Sauber ed ha continuato a tenerselo in Ferrari, dove si spera, presto possa indossare la tuta numero 1. Il 16, è un numero poco usato nella storia della Ferrari, e c’è un retroscena: Charles all’inizio non voleva quello. Gli piaceva il 7, usato però da Raikkonen, allora scelse il 10, ma Gasly lo anticipò. Ecco allora la terza scelta, quella che simboleggia il suo giorno di nascita.

L’esordio in Formula 1 di Leclerc

Il Gran Premio d’Australia 2018, vide l’esordio in classe regina, del ragazzo classe ’97. Il 25 marzo 2018, con Charles che di anni ne aveva 20, la sua Sauber numero 16 scende in pista a Melbourne, per una Gara che avrebbe vinto Hamilton. Leclerc, partito diciottesimo, arrivò poi tredicesimo, molto più avanti del compagno di scuderia, Ericsson, ritiratosi dopo pochi giri per problemi alla vettura.

Charles Leclerc: chi è la sua nuova fidanzata

Leclerc parla da anni, molto bene l’italiano. Forse, è stato aiutato anche dal primo vero amore, quello con la napoletana Giada Gianni. Oggi invece, il 16 è fidanzato con Charlotte Siné. Anche lei è molto bella, monegasca come lui e figlia di Emmanuel Siné, uno dei più noti imprenditori monegaschi e proprietario della Societé des bains de Mer. Lei, studia Architettura ed è molto giovane, proprio come il pilota, ma non conosciamo l’età esatta.

Gli sponsor legati a Charles Leclerc

Ovviamente, diversi sponsor della Ferrari, negli anni, hanno legato i loro nomi all’immagine di Charles Leclerc, come Mission Winnow e Shell. Il monegasco però, ha ovviamente anche partnerships personali a seguito. Da diversi anni infatti, la sua immagine è legata per motivi pubblicitari sia a Giorgio Armani, che alla famosa marca di orologi, Richard Mille.

Prima vittoria e primo podio di Leclerc

Ovviamente, adesso abbiamo negli occhi la splendida ultima vittoria di Charles. Quella in Bahrain con la Ferrari, seguita dall’altra rossa di Carlos Sainz. Proprio lo spagnolo, ha tessuto le lodi del compagno di scuderia, a cui certo non farà altri sconti. Ma quale fu la primissima vittoria in F1 di Charles? Questa, fu raggiunta proprio in Ferrari, con la SF90 del 2019. Era il 1º settembre di quell’anno, quando si correva al Gran Premio del Belgio. La sua Ferrari, tagliò il traguardo in 1h23’45″710, davanti alle due Mercedes, di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Quanto guadagna il pilota monegasco, Charles Leclerc

Ovviamente, quando un atleta fa bene con la propria maglia, in questo caso tuta e casco, lo stipendio aumenta. La Ferrari, dal 2019 non se lo è più lasciato scappare, ma per farlo, lo ha reso quello che nel 2022 è il sesto pilota più pagato della griglia. Quando guadagna? 10.500.000, l’anno.