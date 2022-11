Lewis Hamilton, una carriera piena di successi in Formula 1 con Mercedes: i suoi primati, gli esordi, le vittorie. lo stipendio e la sua vita privata.

Ancora un anno in Mercedes per il fortissimo, Lewis Hamilton, ovviamente tanto amato in scuderia e dai tifosi della casa tedesca. 7 i Mondiali vinti in Formula 1 dal fortissimo britannico, quest’anno affiancato per la prima volta da George Russell.

La scheda di Lewis Hamilton

Nome : Lewis Carl Davidson Hamilton

: Lewis Carl Davidson Hamilton Data di nascita : 7 gennaio 1985

: 7 gennaio 1985 Luogo di nascita : Stevenage (Inghilterra)

: Stevenage (Inghilterra) Altezza: 174 cm

174 cm Età: 37 anni

37 anni Fidanzata: Cindy Kimberly

Cindy Kimberly Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Professione : Pilota automobilistico

: Pilota automobilistico Instagram: lewishamilton

Perché il numero di gara di Lewis Hamilton è il 44

Ovviamente, il pilota britannico ha corso anche con il numero ‘1’, del campione in carica, ma il suo preferito, quello che ha oggi sulla vettura, è il ’44’. Oggi, è semplicemente un numero che lui ritiene porti fortuna, ma sul perché scelse proprio quel doppio quattro da giovane, il motivo è abbastanza singolare. La targa di una delle prime auto di suo padre, anni fa, iniziava con F44.

L’esordio in Formula 1 di Hamilton

Inutile dire che di tempo, ne è passato parecchio. Si correva il giorno 18 marzo 2007, ed era il giorno del Gran Premio d’Australia. Tutt’altro che un pilota alle prime armi, diciamo che in quel week-end, subito tutti si accorsero di Lewis, perché con la sua McLaren-Mercedes, fece quarto posto alle Qualifiche e terzo in Gara.

Lewis Hamilton: ecco chi è la sua fidanzata

Indovinate com’è la fidanzata ventiduenne di Lewis Hamilton. Uno schianto. Davvero stupenda, ed è una modella, il caso vuole, olandese come il rivale, Max Verstappen. Lei è Cindy Kimberly, ed ha attualmente, più di 6 milioni di follower su Instagram. A giudicare dal suo aspetto fisico, diremmo, a giusta ragione. Se volete sapere dove l’avreste già potuta vedere, le risposte sono due. O in un post social di Justin Bieber di pochi anni fa, oppure di recente, sfilando alla Fashion Week di Madrid.

Gli sponsor legati a Lewis Hamilton

Diversi sponsor di livello, man mano che il britannico raggiungeva ottimi successi, si sono ovviamente legati a lui. Il bravissimo nativo di Stevenage, è testimonial del marchio di vestiario, Tommy Hilfiger, del marchio di bevande energetiche, Monster Energy, da come evincerete dalle scarpe che indossa, della Puma, marca di abbigliamento sportivo. Ancora, legata a Lewis c’è anche la marca di orologi di lusso, la IWC, poi anche la marca legata al suono, che è pure sponsor della stessa Mercedes, la Bose.

E come poteva mancare un marchio di caschi, come la Bell Helmets? C’è poi la marca di motociclette, la Augusta, ed ancora la Petronas, compagnia di oli e gas della Malesia. Abbiamo finito? Neanche per sogno, ecco che legati al ragazzo classe ’85 vi troviamo i giochi, Gran Turismo Sport, il marchio di lifestyle, Police, ed ancora, ovviamente la Mercedes-Benz. Per finire, tra gli sponsor di Lewis, anche L’Oreal, Vodafone e Sony.

Prima vittoria e primo podio di Lewis Hamilton

Come avete già letto, il primissimo podio di Hamilton, si tenne al Gran Premio d’Australia 2007, praticamente al suo esordio, con una medaglia di bronzo. Ovviamente, non bisognò attendere così tanto per vedere il fortissimo britannico, vincere per la prima volta. Al Gran Premio del Canada 2007, in 1:44:11.292, con la sua McLaren-Mercedes, si mise alle spalle la BMW Sauber di Nick Heidfeld e la Williams-Toyota di Alexander Wurz.

Quanto guadagna il pilota inglese, Lewis Hamilton

Avete letto quanti sponsor ha il fortissimo, sette volte campione del mondo. Questo vi avrà fatto immaginare che i suoi successori potranno godere di ben più di una semplice eredità milionaria, ma ancora non avete letto le cifre del contratto di Hamilton in Mercedes. Scadenza 2023, il più pagato della griglia, guadagna oggi, 35 milioni di euro all’anno.