Lancia, torna la mitica Aurelia? Ecco come potrebbe essere (VIDEO)

Si lavora al rilancio del marchio Lancia, e dalle ultime indiscrezioni potrebbe tornare anche l’Aurelia. Ecco le prime immagini del modello.

Ci sono tante indiscrezioni riguardo al futuro della Lancia, uno dei marchi italiani più famosi del mondo, che negli ultimi anni ha però subito una forte crisi. I tempi delle grandi vittorie nel mondiale rally ed in quello marche sembrano maledettamente lontani, ma uno dei piani della proprietaria Stellantis è quello di riportarla in voga.

Il problema per gli appassionati riguarda proprio la holding multinazionale olandese, che come ben sappiamo punta soltanto sull’elettrico, ed anche con la casa italiana ci sarà la stessa tipologia di approccio. Vi immaginate una Lancia Delta elettrica? Purtroppo, il futuro dice che tutta la mobilità andrà in quella direzione, ma ai puristi non può non uscire una lacrima pensando a ciò che questa casa automobilistica ci ha regalato in passato.

Stellantis, su questo fronte, non vuole sentire ragioni, e l’obiettivo è quello di elettrificare del tutto la gamma entro il 2027, per cui, anche marchi come Fiat ed Alfa Romeo devono rapidamente correre ai ripari. L’Italia, rispetto ad altri paesi, è nettamente indietro rispetto a quelli stranieri, ed è chiaro che la situazione non sia delle migliori.

Come recuperare? La Fiat, tanto per fare un esempio, si è rimboccata le maniche ed a breve lancerà il primo modello full electric, vale a dire la nuovissima Panda, che sarà rivoluzionata anche nelle forme, diventando una sorta di Mini Suv. Le novità non sono finite, ed ora le scopriremo nelle prossime righe del nostro articolo.

Lancia, ecco come sarà la nuova Aurelia

Tra i modelli con il quale Stellantis intende rilanciare la Lancia non poteva mancare un nome come quello dell’Aurelia, di cui ancora non sono state chiarite le future forme. Infatti, potrebbe essere una berlina e/o station wagon così come un imponente Suv, ma in entrambi i casi ci sarà soltanto una certezza: sarà un’auto full electric e che non si vedrà prima del 2026.

L’Aurelia è stata un’auto iconica del secondo dopoguerra italiano, ed entrò in produzione nel 1950 fino ad uscirne nel 1958. La sua linea era molto armoniosa ed arrotondata, spinta da un motore V6 da 1,8 litri, con scocca portante e sospensione a quattro ruote indipendenti. Si trattò di una delle auto più affascinanti di quel periodo, che ovviamente non era fruibile da tutte le tasche, ma che ottenne comunque un gran successo.

L’obiettivo della Lancia e di Stellantis è quello di riportarne in voga il nome ad oltre 70 anni di distanza dall’uscita del modello originale, e come dicevamo le sue forme future non sono ancora note. Le ultime indiscrezioni ci parlano di una scelta che starebbe andando più verso il Suv, tipologia di vettura che ormai spopola in questi ultimi anni.

Nel video postato in basso potrete gustarvi le immagini pubblicate sul canale YouTube “damor 85“, in cui l’auto però viene raffigurata in forme più sportive, ma che ricordano proprio l’Aurelia degli anni Cinquanta. Molto probabilmente, il modello definitivo differirà molto da questo, ma ogni tanto è bello anche sognare, ricordando i bei tempi andati.