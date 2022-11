Quanto costa un’Audi R8 usata? La risposta vi stupirà

L’Audi R8 è la supercar per eccellenza della casa di Ingolstadt, ma il suo prezzo è molto elevato. Ecco quanto costa se è usata.

Se siete amanti dell’Audi, non potete non essere attratti dalla magnifica R8, la supercar della casa di Ingolstadt che venne presentata al grande pubblico nel lontano 2007. La vettura riprese il nome dalla leggendaria R8 Sport, la barchetta che dominò la 24 ore di Le Mans tra il 2000 ed il 2005, portando a casa cinque vittorie in sei anni.

Nel corso della sua storia, la R8 stradale ha alternato varie versioni, debuttando con il motore V8 da 4,2 litri, per poi presentare un più potente 5,2 litri V10, con un sound davvero spaventoso. L’ultimo restyling è arrivato nel 2019, ma per gli amanti di questa vettura non sono arrivate buone notizie nell’ultimo periodo.

L’Audi realizzerà la R8 del futuro soltanto in versione full electric, una brutta mazzata per chi adorava il rumore inconfondibile di questo gioiello. La casa di Ingolstadt fa parte del gruppo Volkswagen, che dopo lo scandalo del dieselgate di qualche anno fa ha deciso di puntare totalmente sulle nuove tecnologie, nel tentativo di risanare l’enorme danno d’immagine del passato.

La casa di Ingolstadt ha quasi del tutto abbandonato il motorsport, concentrandosi sulla power unit che porterà in F1 nel 2026, quando inizierà la partnership con la Sauber. La R8 a motore termico diventerà, dunque, un lontano ricordo, con grande dispiacere dei suoi affezionati. Oggi vi diremo quanto costa questo gioiellino sul mercato dell’usato, anche se vi anticipiamo che i prezzi restano comunque molto elevati.

Audi, ecco quanto costa la R8 usata

L’ultimo modello dell’Audi R8 è introvabile sotto i 167 mila euro, ma parliamo ovviamente del prodotto appena uscito dalla fabbrica. Se siete interessati ad acquistarne una usata, vi proponiamo alcune offerte apparse sul sito di “AlVolante.it“, dove potrete scegliere quella più conveniente per il vostro acquisto.

Per quanto riguarda quelle prodotte nel 2017, i prezzi si aggirano attorno ai 112 mila euro, mentre per quelle del 2018 la spesa sale a 119 mila. L’ultimo restyling del 2019 ha portato i prezzi a salire verso l’alto, e l’usato più conveniente si attesta attorno ai 149 mila euro, soltanto 20 mila in meno rispetto al prodotto nuovo.

Le offerte migliori riguardo l’Audi R8 “di seconda mano” le potete trovare su “Subito.it“, dove i prezzi sono decisamente più bassi. Le meno costose si attestano tra i 59 mila ed i 67 mila euro, pur sempre delle belle cifre ma che sicuramente risultano essere più accessibili alle tasche degli automobilisti. Tuttavia, va specificato che si tratta di modelli risalenti ai periodi che vanno dal 2008 al 2010, e dunque stiamo parlando della primissima generazione di questa supercar.

Il chilometraggio si attesta a circa 100 mila km percorsi, per cui un usato sicuramente di buon livello. A livello di consumi, come ogni supercar, è una vettura che richiede delle spese importanti, anche se i motori della casa dei quattro anelli rientrano sempre tra i più efficienti che sono presenti sul mercato. In conclusione, si tratta di offerte da non farvi sfuggire, anche perché trovare una R8, con il passare del tempo, sarà sempre più proibitivo e complesso.