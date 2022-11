Auto, vi scoppia una gomma durante la marcia? Ecco cosa dovete fare

La foratura è uno degli imprevisti che colpiscono in modo più frequente le nostre auto, ma se avviene durante la marcia i rischi aumentano.

Quando siamo al volante della nostra auto, pensiamo raramente a tutti i pericoli in cui possiamo incorrere. Soprattutto alle alte velocità, dobbiamo confidare che tutto vada bene e che non ci siano guasti improvvisi, cosa che potrebbe causare un incidente molto pericoloso e, spesso, anche letale.

Gli incidenti stradali sono in drammatico aumento negli ultimi mesi, e le cause principali sono sempre la velocità troppo elevate ed il mancato rispetto della segnaletica. A tutto ciò si aggiunge anche la guida dell’auto sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti, ma purtroppo non è tutto.

Come dicevamo in precedenza, qualche guasto meccanico potrebbe influenzare la vostra marcia, ed in questo senso non va esclusa neanche la foratura, che ad alta velocità può essere molto pericolosa. Va detto che questi episodi sono molto limitati rispetto al passato, e tutto ciò lo dobbiamo al sacrificio di un amato pilota italiano.

Stiamo parlando del grande Michele Alboreto, per tanti anni alfiere della Ferrari in F1, con la quale sfiorò anche il titolo mondiale del 1985, dovendo poi arrendersi alla McLaren-TAG Porsche di Alain Prost, a causa di una serie infinita di ritiri nella parte finale di stagione.

Alboreto, dopo aver concluso con la massima formula, si concentrò sulle gare endurance, ottenendo grandi risultati ed entrando a far parte dello squadrone di Audi Sport, la dominatrice della 24 ore di Le Mans all’alba del nuovo millennio. La carriera e, soprattutto, la vita di Michele vennero stroncate il 25 aprile del 2001, durante un test sul tracciato tedesco del Lausitzring, situato in Germania, che pochi mesi dopo costò le gambe ad Alex Zanardi.

Il nostro Alboreto era impegnato in un test sull’Audi R8 Sport, quando lo scoppio della gomma posteriore sinistra lo portò ad effettuare vari cappottamenti, sino a schiantarsi violentemente contro le barriere. Il pilota morì poco dopo all’ospedale di Klettwitz, ma, come detto, il suo sacrificio non fu vano.

A causare l’incidente mortale fu proprio la foratura di una gomma, e da quel momento in poi, sia sulle vetture da corsa che su quelle stradali, sono stati installati dei sensori utili a segnare la perdita di pressione degli pneumatici, proprio per evitare situazioni del genere. Tuttavia, a volte le cose possono andare storte in ogni caso, e per questo motivo è bene documentarsi su cosa fare in caso di scoppio della gomma mentre si è in marcia.

Auto, ecco cosa fare se scoppia una gomma in marcia

Prima di tutto, analizziamo quella che può essere la risposta della vostra auto in caso di esplosione di una delle quattro gomme. Se il guasto colpisce una delle due anteriori, il veicolo andrà a piegarsi in maniera vistosa verso il lato in cui è avvenuto il problema, a destra se è scoppiata la destra ed a sinistra se a bucarsi è stata la sinitra.

Invece, nel caso di guasto improvviso al posteriore, avverrà l’esatto contrario: se dovesse esplodere la posteriore destra, la macchina andrà verso sinistra e viceversa. La prima cosa da fare è mantenere la calma ed evitare gesti inconsulti, dal momento che un problema del genere non deve per forza causare un incidente.

Fondamentale è mantenere stretto il volante, cercando di controllare al massimo l’auto ed evitare che sbandi in maniera eccessiva. Non occorre, assolutamente, inchiodare di schianto, ma serve rallentare gradualmente, in modo da non generare reazioni brusche da parte della vostra vettura.

Se il danno dovesse verificarsi in Autostrada o alle alte velocità, è bene dare uno sguardo ai vostri specchietti retrovisori, dal momento che è sconsigliato tagliare la strada pur di trovare una piazzola di parcheggio. Dunque, è molto importante non causare ulteriori pericoli o incidenti con i veicoli che ci seguono.

Vi starete chiedendo se è possibile o meno prevenire l’esplosione di una gomma, e la risposta è no. Ci sono delle possibilità per limitare al massimo i rischi, come effettuare dei controlli molto spesso riguardo alla pressione delle vostre gomme, o adeguarne la pressione in base a ciò che trasportate, dunque, al peso della macchina.

Oltre a ciò è bene prestare attenzione alla strada che avete davanti, cercando di evitare contatti con i marciapiedi o di passare sulle buche. Se ciò dovesse avvenire, occorre andare da un gommista per dare un’occhiata agli pneumatici, in modo da limitare il pericolo di cedimento improvviso. Di consigli, come vedete, ce ne sono moltissimi, ma il guasto improvviso può sempre capitare.