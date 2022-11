Volkswagen, svelata la sedia che corre come un’auto: che sballo (VIDEO)

La Volkswagen ha presentato una sedia da ufficio molto speciale. Non crederete ai vostri occhi, scoprendo tutte le soluzioni di cui è dotata “la chair”.

Come siamo passati dalla libertà del mitico Bulli a questa sedia griffata VW è meglio non domandarcelo. I tempi della Summer of Love di Woodstock, al tramonto della cultura hippie, sono finiti da un pezzo ma il contrasto è senza dubbio segnante. Il brand VW nel mondo è riconosciuto come emblema di solidità e garanzia di sicurezza, nato da epiche avventure di gruppo. Il Bulli Volkswagen, dalle parole Bus e LIeferwagen, ossia furgone in tedesco è stato il simbolo dei figli dei fiori. Oggi siamo figli della tecnologia e di un mondo che viaggia su un binario sempre più individuale.

L’idea stessa di spostamento sta cambiando, lasciando immaginare soluzioni impensabili sino a qualche anno fa. Da una idea è nato un progetto che oseremo chiamare folle per una persona che non ha problemi motori. Se il vostro obiettivo, però, è avere uno spazio di lavoro hi-tech con una particolare esigenza di limitare l’uso delle vostre gambe, probabilmente rimarrete incuriositi ed interessati dal progetto della Volkswagen Veicoli Commerciali norvegese. La casa di Wolfsburg ci ha abituato a concept car estreme e idee futuristiche, ma francamente non è chiaro cosa avessero in mente gli ingegneri che hanno lavorato alla sedia da lavoro motorizzata con clacson, gancio di traino, seduta riscaldata, una telecamera a 360 gradi e tanto altro.

Avete capito bene, una banale sedia da ufficio si è trasformata in una mobile chair, top di gamma, con soluzioni che molte vetture su strada non hanno. “La sedia” raggiunge una velocità massima di quasi 20 km/h (12 mph), grazie ad un unico motore elettrico che aziona le grandi ruote posteriori. Ad una prima occhiata vi renderete conto che si tratta di un progetto molto impegnativo che ha richiesto un lavoro immenso. I cerchioni sembrano quelli di una Golf, ma in miniatura. Si tratta di ruote in alluminio da quattro pollici che sono mosse da uno sterzo molto particolare presente sul bracciolo. Non è la prima soluzione bizzarra proposta da una casa costruttrice. Hyundai, un robot su ruote con un passeggino al di sopra? Date una occhiata anche al seguente articolo: VW, arriva la una nuova elettrica? Ecco come sarà (VIDEO).

Con una batteria completamente carica questa sedia ha un’autonomia di 7,4 miglia (11,9091 km). Questo risulta sufficiente per coprire gli spostamenti dallo studio al bagno per almeno una settimana. Ironie a parte si tratta di una sedia mobile che potrebbe anche aiutare tantissime persone che hanno delle problematiche fisiche. Lo slancio green della casa di Wolfsburg ha portato i tecnici a sfruttare il know-how acquisito negli ultimi anni per questa “chair full electric”, dotata anche di cintura di sicurezza. Una volta allacciata la cintura, come potrete osservare nei minimi dettagli nel video in basso, il “pilota” può viaggiare con una serie di lussi, davvero, sconvolgenti.

Volkswagen, svelata la sedia magica

Il mezzo è dotato di fari a led, grazie ai quali la sedia scivolerà tra i corridoi lasciando una scia luminosa. Non si tratta di una soluzione di un film di fantascienza dove gli uomini viaggiano su sedie volanti, ma poco ci manca. Raggiungendo quasi 20 km/h per evitare incidenti negli uffici, i tecnici hanno ben pensato di installare un clacson. Immaginate in un grosso ufficio, quanti caffè potrebbero volare a causa di una piccola disattenzione alla guida della sedia. I colleghi disattenti saranno avvisati, ma nel caso di entrata ad effetto la musica dello stereo potrebbe attirare la loro attenzione. Nelle situazioni dove c’è bisogno di festeggiare, la sedia provvede anche ad alzare la temperatura con la vostra musica preferita con luci lampeggianti per la festa. Le strisce luminose brillano e in caso si volessero trainare dei pesi dall’armadio del capo alla sala ristoro, un gancio può portare anche una cassa di birre.

Un sistema di infotainment tiene aggiornato il guidatore su cosa sta succedendo sulla sedia. Ciò include sensori a 360 gradi e una telecamera di backup, ideale per avere una visione di tutto ciò che sta accadendo intorno a noi. Vi basterà una occhiata sullo schermo per capire che qualcuno sta arrivando alle vostre spalle. Se la temperatura dovesse abbassarsi, la sedia è anche riscaldabile. In un inverno freddo, dove le bollette sono in costante aumento, volete anche paragonare una bello schienale caldo e confortevole con una sedia tradizionale senza supporto lombare e poggiatesta?

Se il progetto ha stuzzicato la vostra fantasia, siamo spiacenti ma non potete andare al primo concessionario della VW per acquistare “la sedia”. Si tratta, infatti, di un pezzo unico, fabbricata per pubblicizzare la gamma di furgoni e veicoli commerciali di VW. Il risultato è stato raggiunto perché come noi, anche mezzo mondo sta parlando della magic chair. Un tempo se avessimo parlato di sedia elettrica, il pensiero sarebbe andato a qualche penitenziario negli States. La soluzione, altrimenti, avrebbe riportato alla mente gli spostamenti “in carrozzina” mossi da un joystick, ma all’alba del 2023 “la chair” Volkswagen rappresenta l’unica scelta per partecipare ad ipotetici round delle Olimpiadi per ufficio.