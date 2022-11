Volkswagen, arriva la una nuova elettrica? Ecco come sarà (VIDEO)

La Volkswagen è pronta a lanciare la nuova versione della ID.3, dimostrando di voler puntare sempre di più sull’elettrico. Scopriamola.

L’auto elettrica è sempre più nei pensieri e nei progetti dei costruttori, che dalle parole sono passati ai fatti puntando tutto sulle EV. La Volkswagen è uno di questi, e dopo lo scandalo del dieselgate di qualche anno fa è sempre più concentrata sulle nuove tecnologie, non senza preoccupare i suoi più accessi appassionati.

Infatti, qualche tempo fa vi abbiamo parlato del “caso” Golf, con lo storico modello di Wolfsburg che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Infatti, pare che la nona generazione, a patto che verrà realizzata, sarà solo elettrica, dicendo addio allo storico motore TDI diesel, ed anche, ovviamente, alla versione benzina.

Un duro colpo per tutti coloro che hanno da sempre puntato su quest’auto, ma i piani della Volkswagen sono ormai chiarissimi in questo senso. Il marchio tedesco è ormai totalmente uscito dal mondo del motorsport dopo i trionfi con la Polo nel mondiale rally, catalizzando tutte le proprie attenzioni sull’elettrico.

Nella giornata di oggi vi parleremo della nuova ID.3 che è pronta per essere immessa sul mercato, una rivisitazione della prima serie lanciata del 2019. Quest’ultima era stata lanciata come una vettura compatta, ed era stata la prima EV prodotta a Wolfsburg, facendo immergere il marchio per la prima volta nel mondo delle full electric.

Questa tipologie di vetture, man mano, diverranno le regine del mercato, anche se l’Europa sta pensando ad alcune deroghe riguardanti lo stop totale alle termiche che è previsto per il 2035. Tuttavia, alcuni paesi tra cui Germania e Francia, stanno spingendo in maniera importante sullo sviluppo dell’elettrico, opponendosi fermamente a cambiamenti dell’ultima ora sui progetti futuri del Vecchio Continente.

Vi abbiamo spesso parlato degli eventuali problemi che potrebbe creare un completo passaggio alla mobilità elettrica, ma da parte dei governi c’è fiducia nella risoluzione degli stessi in breve tempo. Al momento, le vendite delle EV sono in crescita in Europa, mentre in Italia si è registrato un netto calo nell’ultimo anno.

I governi stanno introducendo diversi incentivi per invitare la popolazione a scommettere sulle auto “alla spina”, ma per il momento non sembrano esserci troppi passi in avanti. Il tutto dipenderà da un futuro abbassamento dei costi d’acquisto, che per ora non sembra essere nell’aria.

Tornando alla ID.3 della casa tedesca, il primo prototipo si era visto nel 2016, denonimato I.D., ed il modello definitivo non ha differito poi eccessivamente nelle forme da questa vettura. Oggi vi parleremo della nuova versione di questa vettura, che è destinata a cambiare in tutto e per tutto rispetto alla prima.

Volkswagen, ecco come sarà la nuova ID.3 elettrica

Thomas Schafer, boss della Volkswagen, ha parlato per la prima volta di una nuova ID.3, o meglio, di un Mini Suv che potrebbe derivare da questo modello, ovviamente full electric. La nuova creatura sarà costruita sulla piattaforma modulare MEB, e si tratterà della versione elettrica del T-Roc, mentre la prima ID.3 rappresentava la variante a vero emissioni della Golf.

Dunque, si tratterà di un’auto completamente nuova, che apparterrà anche ad un nuovo segmento rispetto a quella precedente. Le berline o compatte, al giorno d’oggi, stanno lasciando quasi sempre più spazio ai Suv o i crossover in generale, e così si spiega anche la scelta della Ford di dire addio ad un modello storico come la Fiesta, stessa cosa che anche la Volkswagen sta pensando di fare con la Golf.

Riguardo alla nuova ID.3 prodotta dalla casa tedesca, l’obiettivo dichiarato è quello di produrre ben venti modelli totalmente elettrici da inserire nella gamma entro il 2025, per cui uno sforzo davvero notevole considerando che sino ad oggi ce ne sono ancora molto pochi, ed in soli due anni la situazione dovrà essere ben diversa.

La nuova ID.3, secondo le indiscrezioni, andrà a sfidare modelli come la Peugeot e-3008 che uscirà tra qualche mese e la Renault Scenic, e va detto che ne arriverà anche una nuova versione GTX entro 3-4 anni. Dunque, a Wolfsburg hanno le idee molto chiare sul futuro, e c’è la seria possibilità che la gamma diventi totalmente elettrificata prima della metà del decennio che è attualmente in corso.

Il canale YouTube “Manhoub 1” ha caricato un video con alcun render della nuova ID.3, e come potrete vedere le forme sono ben diverse dalla sua antenata, avvicinandosi a quelle della ID.4. Per il momento vi lasciamo a queste immagini, da cui potrete farvi un’idea della vettura che sta per nascere, dando un giudizio anche sui piani futuri del marchio tedesco.