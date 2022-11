Verstappen vuole ritirarsi? Il pilota della Red Bull vuota il sacco

Verstappen si è esposto a proposito del suo futuro in F1: il campione della Red Bull ha rilasciato dichiarazioni importanti.

Un 2022 da incorniciare per Max Verstappen, che si è laureato campione del mondo di Formula 1 per la seconda volta e ha anche siglato alcuni record. La sua carriera sta attraversando un periodo magico e davanti ci sono ancora tanti anni per togliersi soddisfazioni.

Il pilota olandese partirà come favorito anche nel prossimo campionato, nonostante la Red Bull disponga del 10% in meno di ore in galleria del vento per effetto della sanzione stabilita nel caso Budget Cap. La scuderia di Milton Keynes partirà dalla base straordinaria del 2022 e ha un buon vantaggio sulla concorrenza, chiamata a lavorare sodo per recuperare e giocarsi il Mondiale.

Oggi Verstappen è l’uomo da battere della F1 e sarà interessante vedere se aprirà un lungo ciclo vincente come accaduto ad alcune leggende. Basti pensare al suo rivale Lewis Hamilton, che tra il 2014 e il 2020 ha vinto sei titoli con la Mercedes. O a Sebastian Vettel, che proprio con la Red Bull ha conquistato quattro corone dal 2010 al 2013. Oppure a Michael Schumacher, trionfante con la Ferrari dal 2000 al 2004.

F1, Verstappen ha un’idea sul suo ritiro

Max ha un lungo contratto con il suo attuale team, visto che l’ultimo rinnovo ha stabilito una nuova scadenza fissata per il 2028. Ha davanti a sé ancora molte stagioni per arricchire il suo palmares di successi. Nonostante abbia spesso dichiarato di non essere troppo interessato e attento a numeri e statistiche, certamente gli piacerebbe accumulare tante vittorie e nuovi primati.

Intervistato da Sky Sports, il driver olandese ha risposto in merito a quello che può essere il suo futuro dopo il 2028: “Non so cosa succederà dopo. Probabilmente dipenderà anche da quanto saremo competitivi nel 2028. Non posso prendere decisioni drastiche adesso. Voglio fare anche altre cose. La F1 è fantastica, ho ottenuto molto e ne sono orgoglioso. Ma ci sono molte gare e molti viaggi. A un certo punto cosa è più importante? La famiglia o la F1? Allora devi prendere una decisione”.

Verstappen avrà 31 anni nel suo ultimo anno di contratto con la Red Bull. Avrebbe ancora diverse stagioni per poter correre in Formula 1, però non esclude di potersi ritirare e di dedicarsi ad altro. Oggi non si può sbilanciare, è troppo presto, ma non bisogna scartare nessuna ipotesi. Non manca chi lo vorrebbe vedere con un team diverso, magari la Ferrari, però è qualcosa di molto prematuro.