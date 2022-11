Valentino Rossi cambia “lavoro”: guardate cosa si è messo a fare (FOTO)

Valentino Rossi è stato uno dei più grandi piloti nella storia del motociclismo, ma ora si diverte anche in altre splendide vesti.

È stato un colpo davvero molto duro per tutti gli appassionati della MotoGP assistere a questa stagione 2022 senza Valentino Rossi, la prima nella storia, ma il fenomeno marchigiano comunque ha avuto l’opportunità di poter rifarsi una nuova vita e ora lo vediamo davvero in vesti molto particolari.

Indubbiamente il motociclismo dovrà ringraziare eternamente Valentino Rossi, perché probabilmente senza di lui non avrebbe avuto l’opportunità di poter diventare così popolare in giro per il mondo.

Il campione marchigiano ha cercato in tutti i modi di poter continuare sempre di più la sua carriera nel mondo delle due ruote, ma alla fine della stagione 2022 si è reso conto che aveva fatto il suo tempo.

Per questo motivo il suo obiettivo adesso è quello di poter cambiare completamente vita, anche se le due ruote continuano a essere sempre una sua grandissima passione.

La nascita della VR46 Racing gli dà l’opportunità di poter essere sempre ben presente nella realtà della MotoGP, con Pecco Bagnaia che è stato il primo campione del mondo della storia a essere cresciuto proprio nella sua Academy.

Ora però non è più un pilota a tempo pieno, dunque l’opportunità di poter dedicarsi a una serie di nuova attività che gli danno modo di poter anche svagarsi.

Per lui sicuramente è molto importante portare avanti il rapporto all’interno del GT World Challenge Europe con la sua BMW, ma la stagione ben lontana dal cominciare, dunque si può concedere qualche strappo alla regola.

Agli sportivi si sa che piace davvero moltissimo poter apprendere parte alle feste e soprattutto divertirsi all’interno delle discoteche, con Valentino Rossi che di sicuro non fa eccezione.

Sappiamo inoltre come se un grandissimo amico del cantautore Cesare Cremonini, tanto è vero che di recente ha preso anche parte un suo spettacolo salendo sul palco, ma ora entrambi volevano solo divertirsi.

I due infatti si trovavano all’interno di una discoteca e hanno avuto l’opportunità, grazie a Dj Ralf, di poter a tutti gli effetti gestire la musica della serata.

I tre infatti si sono più volte fatti immortalare nel momento in cui si trovavano alle spalle del Dj set, con i tre che non hanno mai perso il sorriso che li ha sempre contraddistinti.

Ovviamente Dj Ralf si tratta di un nome d’arte, con il suo vero nome che su Instagram viene addirittura messo in una doppia dicitura.

Lui infatti ha deciso di mettere il suo nome come Antonio o Antonello Ferrari, con il primo che rappresenta il suo nome di battesimo, ma probabilmente vanno bene entrambi.

Valentino Rossi e Cesare Cremonini in disco: divertimento assicurato

All’interno di queste fotografie scattate in discoteca non era presente la compagna di vita di Valentino Rossi, ovvero Francesca Sofia Novello, ma nonostante questo è stata comunque taggata.

Guardando anche le storie della splendida mora notiamo come in realtà non ci sia nulla che possa riportare a questa serata, con le luci rosse della discoteca che sono assolutamente inconfondibile.

Con tutta probabilità l’obiettivo però era quello di poter passare una serata un pochino più in disparte rispetto al solito, anche se quando si parla di Valentino Rossi è praticamente impossibile.

Conosciamo poi perfettamente il suo grande rapporto con il cantautore Cesare Cremonini, con i due che sono davvero amici fraterni, tanto è vero che quest’ultimo ha preso parte anche al battesimo della figlia di Vale: Giulietta.

Molto probabilmente infatti sarà stato proprio il cantante bolognese a spingere Valentino Rossi a mettersi così in evidenza all’interno del locale, con lui che però non ha assolutamente perso tempo nel poter provare a mixare qualche pezzo.

Per quanto riguarda il Dj Ralf invece stiamo parlando assolutamente di una delle colonne assolute della musica house in Italia, con il suo rapporto con Cesare Cremonini che è stato davvero sempre molto stretto.

Il disc jockey umbro infatti aveva preso parte anche al video della canzone “Mondo” del cantautore emiliano, per questo motivo i due hanno sempre avuto l’opportunità di poter perfezionare il loro rapporto.

Confermiamo il fatto che non possiamo dire con certezza se tutto fosse stato già programmato in principio oppure c’è stata una sorta di sorpresa dei due amici nei confronti di Valentino Rossi, ma indubbiamente saranno impazziti di gioia tutti i presenti nel locale di fronte a questo straordinario colpo di scena.

Abbiamo già Marco Melandri che ormai è diventato a tutti gli effetti un DJ professionista, dunque chissà che dopo una serie di duelli in pista in sella alle loro motociclette non possa partire anche un’altra faida tra i due a colpi di mix e di canzoni.