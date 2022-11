Valentino Rossi felice come un bambino: un regalo inatteso

Valentino Rossi ha chiuso con le corse, ma rimane ancora oggi uno dei personaggi più influenti che ci possano essere nel mondo dello sport.

Con la fine del 2021 è davvero finita un’Era, quella dove Valentino Rossi ha potuto scrivere davvero delle pagine memorabili nel mondo della MotoGP, ma nonostante questo ancora oggi è assolutamente considerato come un vero e proprio idolo da tutti quanti i suoi tifosi, per questo motivo ogni occasione è buona per poterlo omaggiare sempre di più.

Sono stati pochissimi nella storia gli atleti che sono stati in grado di poter scrivere pagine così memorabili come ha saputo fare nel corso della sua carriera Valentino Rossi.

Il fenomeno marchigiano è uno di quelli che ha dimostrato ampiamente di avere le due ruote nelle vene, con i suoi sogni che sono stati tutti ampiamente realizzati.

Le 9 vittorie in un Mondiale rappresentano un traguardo sensazionale, anche perché ben sette di questi sono arrivati nella classe regina della MotoGP.

Dunque siamo di fronte a tutti gli effetti una vera e propria leggenda del mondo dello sport, uno di quelli che ha saputo entrare a tutti gli effetti nel mito assoluto e per questo motivo il suo addio fu davvero molto triste.

Non è un caso infatti che a Valencia, la sede della sua ultima gara ufficiale in MotoGP, si sia deciso di realizzare un condominio di fronte al circuito, per poter far capire chi è stato il grande re delle due ruote negli ultimi anni.

Da un anno a questa parte dunque Valentino Rossi non è più presente all’interno delle Motomondiale, ma ovviamente la gente non si è in alcun modo dimenticata di lui e della sua grande felicità.

Infatti il fenomeno marchigiano di recente ha avuto l’opportunità di poter essere presente al concerto di uno dei suoi più grandi amici, ovvero il cantante Cesare Cremonini, con il bolognese che non ha assolutamente perso tempo nel poterlo far salire sul palco.

Ovviamente Valentino Rossi non ha perso minimamente il sorriso che lo ha sempre contraddistinto nel corso della propria carriera, con l’ex pilota di Honda e Yamaha che è stato ben contento di regalare uno spettacolo nello spettacolo.

Accanto a lui chiaramente non poteva mancare la sua splendida compagna di vita, ovvero quella Francesca Sofia Novello che rappresenta sicuramente un vero e proprio incanto.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, perché ancora oggi si sente tantissimo la mancanza di un fenomeno assoluto come Valentino Rossi.

Valentino Rossi da Cesare Cremonini: i fan esplodono

Si è trattato di un vero e proprio momento magico per tutti i fan presenti all‘Unipol Arena di Bologna, anche se era abbastanza prevedibile la presenza di Rossi al concerto del suo grande amico.

I due infatti hanno sempre portato avanti un rapporto di profonda amicizia, basti pensare come in tantissime occasioni i due siano stati paparazzati con le rispettive famiglie in vacanza assieme.

Inoltre ricordiamo come Cremonini sia stato invitato anche al battesimo della piccola Giulietta, la figlia di Valentino Rossi di Francesca Sofia Novello che è avvenuto solamente nel settembre del 2022.

I due hanno potuto creare una splendida amicizia dunque nel corso del tempo, con il cantautore che ha deciso anche di dedicare una splendida canzone proprio all’amico e al campione.

Cremonini è uno di quelli che ha sempre apprezzato tantissimo il mondo dello Sport, infatti ricordiamo costantemente una delle sue canzoni più belle, ovvero Marmellata #25.

Forse non tutti la conoscono per il suo titolo, ma sicuramente tutti quanti hanno sentito più volte le frasi “da quando Baggio non gioca più” oppure “da quando Senna non corre più“.

Si tratta di una vera e propria ode al mondo dello sport, con l’addio al calcio da parte di Roberto Baggio che sicuramente ha segnato i tifosi di tutto il mondo, ma un cuore rossoblù bolognese come Cremonini non poteva di certo rimanerne indifferente.

Le corso della propria carriera Cesare è stato uno di quelli che ha saputo davvero realizzare delle splendide canzoni che hanno potuto emozionare tutti quanti, per questo motivo ancora oggi riesci a riempire i palazzetti.

La presenza di Valentino Rossi dunque è stato davvero il non plus ultra per tutti i fan del cantautore emiliano, con la sua salita sul palco che è stato una sorta di ritorno al passato.

Fino a poco tempo fa era bellissimo vedere Valentino Rossi sul gradino più alto del podio, mentre adesso bisogna accontentarsi solamente di vederlo salire su di un palco in uno dei concerti più attesi d’Italia.

Non vediamo però davvero l’ora di rivedere ancora una volta il fenomeno marchigiano gioioso al termine di una gara, con la sua nuova sfida che si chiama GT World Challenge Europe e con una BMW che vuole davvero volare.