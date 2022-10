Melandri cambia sport e fa subito centro: ecco cosa ha combinato

Marco Melandri è stato più volte in grado in passato di far parlare di sé per le sue grandi abilità in pista e ora ha deciso di tornare.

Uno dei piloti che ha tentato in tutti i modi di poter entrare a far parte di quella schiera di campioni che avrebbe avuto le carte in regola per diventare un campione del mondo è stato Marco Melandri, con il ravennate che ormai ha però cambiato vita e lo sta facendo sempre di più vedere anche sui social.

Arrivare a correre in MotoGP è il grande sogno di tutti coloro che riescono a iniziare la carriera sulle due ruote con un motore, un evento e un’occasione che è in grado di far schizzare in piedi tutti i campioni.

Per questo motivo essere considerato sempre come un’eterna promessa rischia davvero di limitare la carriera di alcuni piloti che non riescono a scrollarsi di dosso tutta una serie di critiche spesso feroci.

Marco Melandri era uno di quelli che avrebbe potuto vincere un Mondiale di MotoGP, ma alla fine non è mai stato in grado di spiccare il volo come tutti avrebbero sperato e dunque la sua carriera è anche finita prima del previsto.

Nonostante questo aveva provato in tutti i modi a poter tornare in pista, con la Aprilia, il suo primo grande amore che nel 2015 gli aveva dato l’occasione di poter tornare nel Mondiale di MotoGP.

Purtroppo quella esperienza fu un totale disastro, dunque non ci fu nulla di che gioire e da quel momento in poi Melandri ha completamente cambiato vita cercando così di farsi un nome nelle serie minori.

Le sue passioni inoltre stanno continuando a regalargli grandi soddisfazioni, con il suo nuovo lavoro a tutti gli effetti che è quello di DJ, infatti molti lo conosceranno adesso come DJ Juari, ma non dimentica di certo il suo amore.

Di recente si era fatto vedere in quel di Misano per testare la moto di Corti, ma adesso eccolo ancora una volta in pista sempre su una due ruote, peccato che in questo caso mancasse il motore.

Melandri si è recato in Sardegna per poter disputare la E-Day Race Isola di Sant’Antioco, un evento che dava così l’opportunità a grandi atleti di potersi mettere in evidenza nelle strade sterrate della zona con una bici elettrica.

Dunque Marco non ha perso tempo e si è subito lanciato verso la splendida isola del Mediterraneo per poter prendere parte alla gara e alla fine ha anche ben figurato, dimostrando come tanti anni in MotoGP sono serviti a qualcosa.

Melandri secondo in Sardegna: anche in bici ci sa fare

Marco Melandri era una delle grandi stelle della giornata di sabato nell’isola di Sant’Antioco, ma alla fine non è stato in grado di poter vincere, anche perché è giusto ricordare come la bici elettrica non sia lo stesso di una motocicletta.

A tagliare per primo il traguardo è stato l’ex ciclista Mirko Pirazzoli, considerato come uno dei grandi favoriti alla vigilia, ma tutti quanti si aspettavano una lotta serrata con Bruno Zanchi, altro grande ex ciclista.

Il fatto che Melandri sia stato in grado di chiudere davanti a Zanchi è indubbiamente un grandissimo traguardo per un romagnolo che dunque si fa vedere ancora una volta con un fisico e una forma perfetta.

Ricordiamo come questa era un’iniziativa portata avanti dall’Associazione Due Leoni, una di quelle che ha sempre cercato di poter portare il culto e l’amore per lo sport in giro per l’Italia.

Si è detto davvero molto soddisfatto di questa iniziativa il Sindaco del paese, ovvero Ignazio Locci, che ha potuto così sottolineare come l’isola del Sud Sardegna abbia avuto l’opportunità non soltanto di poter ospitare dei grandi campioni del passato, ma di dare l’occasione all’Italia di poter ammirare i suoi paesaggi.

Ricordiamo inoltre come il fenomeno della bicicletta elettrica ormai si stia diffondendo sempre di più in tutto il Belpaese e non ci sono dubbi sul fatto che sia una splendida notizia.

In molti confondono il fatto di avere un aiuto da un piccolo motore elettrico con la totale assenza di fatica, ma nel momento in cui acquisterete questo mezzo di trasporto allora vi renderete conto come non ci sia nulla di più sbagliato.

L’iniziativa dell’associazione Due Leoni è stata davvero lodevole e meritevole di elogi e c’è da fare tanto di cappello anche a un campione come Marco Melandri per la grande disponibilità.

Quest’anno è arrivato un secondo posto alle spalle di uno che conosce davvero tutti i grandi trucchi della bicicletta, ma con tutta probabilità Dj Juari ha tutta l’intenzione di potersi allenare sempre di più per la prossima edizione, anche perché un salto in Sardegna è sempre piacevole e ben accetto.