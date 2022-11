Auto elettriche, ecco come cambiano le assicurazioni: tante novità

Le auto elettriche stanno modificando tutto il mondo dell’automotive, ed anche le assicurazioni si ammodernano. Ecco che cosa sta cambiando.

La mobilità verrà rivoluzionata dalle auto elettriche, ma questo processo è già iniziato ed andrà ad aumentare strada facendo. Le EV fanno sempre più parte della nostra vita, ne vedremo a bizzeffe negli anni a venire, ed anche se non ci piacciono saremo costretti ad abituarci a questa idea, visto che le case automobilistiche stanno investendo in maniera sempre maggiore in tale settore.

Lamborghini e Bugatti, tanto per farvi due nomi legati al mondo delle supercar, hanno abbandonato il termico, o perlomeno il suo utilizzo unico. La casa del Toro si occuperà, d’ora in avanti, di realizzare soltanto supersportive ibride plug-in, mentre il marchio transalpino le costruirà soltanto full electric.

L’Alfa Romeo e la Fiat, entrambe parte di Stellantis, stanno accelerando il processo di conversione, e tra pochi anni produrranno solo auto elettriche. In questi giorni sono apparse le prime foto della 500 Abarth elettrica, un colpo al cuore per i puristi di questo settore, ma non possiamo altro far altro che accettare ciò che sta accadendo.

Tuttavia, le EV nascondono diverse insidie, di cui già abbiamo discusso in futuro. In primis, con il costo attuale della corrente, non consentono di risparmiare più di tanto rispetto ad un diesel o ad un benzina, soprattutto se parliamo di utilitarie, dunque, auto di Segmento A o massimo di Segmento B.

Inoltre, in caso di incidente i danni sono molto importanti, ed infatti le assicurazioni si stanno attivando per garantire ai clienti una maggiore copertura. Le vetture full electric sono destinate a rivoluzionare ogni angolo della mobilità, e lo faranno sin da subito. Ora vi parleremo delle modifiche che le assicurazioni stanno preparando per i prossimi periodi.

Auto elettriche, ecco come cambiano le assicurazioni

Le auto elettriche non piacciono alla gran parte degli italiani, e per cercare di invertire la tendenza sono arrivati nuovi incentivi, che proveranno a cambiare le carte in tavola. Nel frattempo, le assicurazioni si stanno adattando per cercare di capire come aiutare al meglio i loro clienti, visto che le EV nascondono ulteriori differenze rispetto alle termiche.

Qualche tempo fa vi avevamo parlato del fatto che un’incidente con una full electric può costare quasi il triplo in termini di riparazioni, per via della presenza delle batterie, molto più delicate e facilmente danneggiabili in impatti anche a bassa velocità. La Allianz ha pensato ad una nuova polizza, chiamata Lithium (chiaro riferimento alle batterie agli ioni di litio).

Questa assicurazione è dedicata alle auto elettriche ed alle ibride plug-in, e per chi ne possiede una ci sarà la possibilità di sfruttare servizi aggiuntivi, non presenti nelle polizze di chi ha una vettura tradizionale. Per farvi un esempio, il servizio più importante è quello dedicato a chi si ritrova con le batterie scariche e che non può continuare la marcia.

In quel momento sarà sufficiente chiamare la Allianz, che vi invierà un mezzo speciale dotato di fast charger, in modo da riavere la vostra EV fruibile in poco tempo e poter proseguire il vostro viaggio. Ovviamente, non poteva mancare la presenza di un’assicurazione sulla batteria, che nella maggior parte delle vetture elettriche vale quasi mezza macchina.

Oltre a ciò si aggiunge anche la copertura sulla colonnina di ricarica di proprietà, che in caso di guasto o problematiche similari verrà sostituita o rimborsata, dipende dalle vostre volontà. Se subirete un incidente, sia nel caso che la colpa sia vostra che in quello in cui risultate essere le vittime, interverrà il valore a nuovo dell’auto, messo a disposizione da Allianz Lithium. Tutto, dunque, verrà rimborsato, e siamo sicuri che anche altre aziende penseranno a polizze simili, per iniziare ad entrare nel mondo di domani più in fretta.