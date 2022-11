La Rolls-Royce di Freddie Mercury va all’asta: vale una fortuna (FOTO)

Una meravigliosa e storica Rolls-Royce appartenuta alla star della musica Freddie Mercury è all’asta per beneficienza. Ecco il suo valore.

La Rolls-Royce è una delle macchine più lussuose di tutte, ed il marchio di proprietà della BMW ha fatto la storia delle quattro ruote non solo per i potenti motori ed il lusso di cui dispone all’interno. Infatti, queste vetture sono appartenute, nel corso degli anni, a tantissimi personaggi famosi, che hanno aumentato il blasone della casa britannica godendo dei comfort che le sue auto assicurano.

Nella giornata odierna, vi parleremo di un modello assolutamente straordinario, vale a dire la Silver Shadow appartenuta alla leggenda della musica Freddie Mercury. L’artista, frontman dei Queen, è uno dei cantanti più famosi di sempre, noto per il suo stile ed il tono di voce inconfondibile.

La sua storia la conosciamo tutti, per via delle sofferenze che ha patito nonostante la possibilità di una vita agiata. Mercury scomparve prematuramente il 24 novembre del 1991 a Londra, a causa dell’AIDS di cui soffriva da tempo. La sua carriera e ciò che ha regalato agli appassionati del genere sopravvive alla sua morte, e del grande Freddie era nota anche la passione per i motori.

Nel suo garage infatti, possedeva tantissimi gioielli, come la Daimler DS420, che fu denominata anche la limousine preferita dall’artista. La guida era ovviamente affidata al suo autista, dal quale era solito non separarsi quasi mai. Presente nella sua collezione privata anche una Range Rover V8 Convertible, che poi decise di vendere ad un altro cantante, vale a dire Roger Taylor, che svolgeva il ruolo di batterista dei Queen.

Oltre a questi capolavori era presente anche una Mercedes 420 SEL, che però conobbe un brutto destino. Dopo anni in cui fu tenuta in uno stato degradante, fu venduta da coloro che l’avevano ottenuta in eredità ad un magnate originario della Scozia, ma non se ne conosce il destino. Presenti anche la Lotus Evora e la Lincoln Town Car, che era solito utilizzare per districarsi nel traffico cittadino.

Dopo avervi elencato i tanti gioielli posseduti dal frontman dei Quenn, ora passeremo al racconto dell’auto protagonista della giornata odierna, ovvero la Rolls-Royce Silver Shadow, un vero e proprio capolavoro che è finita all’asta proprio in queste ultime settimane. Vi assicuriamo che si tratta di un modello unico e senza tempo.

Rolls-Royce, ecco la Silver Shadow di Freddie Mercury

La Rolls-Royce Silver Shadow è una berlina ricca di comfort e di estremo lusso che fu prodotta tra il 1965 ed il 1981 dalla casa britannica, che oggi è appartenente alla BMW. Spinta da un motore V8, era in grado di superare la potenza di 200 cavalli, ma soprattutto disponeva all’interno dell’aria condizionata (fatto davvero eccezionale per l’epoca), e servosterzo idraulico.

Considerando che stiamo parlando di quasi sessant’anni fa, queste erano innovazioni degne di nota e che miglioravano moltissimo il comfort, sia per chi guidava che per chi era comodamente seduto a bordo. La Silver Shadow appartenuta a Freddie Mercury andrà ora all’asta per beneficienza, e tutti i guadagni verranno devoluti al Superhumans Center, organizzazione che si occupa di aiutare i cittadini ucraini.

La Rolls-Royce in questione verrà messa all’asta da RM Sotheby’s, ovvero la più famosa organizzatrice di questa tipologia di eventi. Recentemente, vi avevamo parlato di un’asta in cui era stata venduta una Ferrari F2003-GA appartenuta a Michael Schumacher, venduta per la modica cifra di 14 milioni di euro. Mai nessuna monoposto di F1 aveva raggiunto un valore del genere, e sarà curioso vedere quanto dovrà spendere chi si porterà a casa la Silver Shadow.

Tra i comfort che il buon Mercury poteva avere a propria disposizione non possiamo dimenticare il telefono di bordo e l’autoradio a cassette Sharp, qualcosa di introvabile sugli altri veicoli di quei tempi. Tuttavia, c’è da segnalare una piccola curiosità riguardo a questa vettura, che si lega proprio alla star dei Queen.

Infatti, pur essendo di sua proprietà, Freddie non la guidò mai, per un motivo davvero banale: non aveva mai preso la patente di guida, ed è per questo motivo che era solito non separarsi mai dal suo autista di fiducia. Il più grande cantante del mondo, ricco sfondato, non aveva mai svolto l’esame per la patente, qualcosa di davvero incredibile a pensarci.

La vettura fu venduta ad un’asta già nel 2013 ed acquistata da Andriy Danylko per 84 mila dollari, ed ora verrà sottoposta a vari collaudi prima della nuova asta dato che è stata utilizzata relativamente poco. Ovviamente, vi terremo aggiornati riguardo al prezzo con cui verrà venduta, dal momento che il tutto dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni.