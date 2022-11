BMW, nuova Serie 5 in arrivo? Ecco cosa dobbiamo aspettarci (VIDEO)

Continuano gli avvistamenti su strada in Germania della nuova generazione della BMW Serie 5. E sono tanti i nuovi particolari.

C’è tanto fermento nel mondo delle quattro ruote, che è pronto a scavallare il 2022 per vivere una nuova annata piena di grandi appuntamenti. Un po’ tutti i marchi infatti stanno preparando il debutto fin da gennaio di nuovi modelli che invaderanno il mercato nei prossimi mesi. Ovviamente l’elettrico la fa da padrone, con decine di nuove auto che utilizzeranno solo questa tecnologia, ma ormai tutte le case continuano a puntare sui motori ibridi in attesa della rivoluzione totale decisa per i prossimi decenni. Capofila dei marchi che stanno decisamente rinnovando il proprio parco auto c’è la BMW, che intanto è pronta a lanciare la nuova X5 M LCI Facelift.

Tanti marchi stanno abbandonando i vecchi modelli proiettandosi nel futuro con altre vetture. Ma c’è da dire che almeno in questo la BMW va controcorrente. Infatti dall’alto delle sue 50 primavere, la Serie 5 rimane una delle più longeve della storia. E forse anche l’unica berlina capace di resistere al boom delle SUV e di interpretare alla perfezione la fase di transizione energetica in corso.

Nata nel 1972, la prima serie ha esordito per sfidare la Mercedes W114-115 e far compiere alla Casa di Monaco un salto di qualità. E così è stato. Si è evoluta nel corso di sette generazioni e non ha mai tradito la propria filosofia. Sempre facendo la storia, come nel 1984, quando la seconda serie è stata la prima ad essere equipaggiata con un 3.5 litri da 286 cavalli. La terza generazione, arrivata nel ’90, ha segnato invece l’arrivo delle varianti integrali al fianco delle classiche a trazione posteriore, oltre alle nuove station wagon. La quarta generazione ha inaugurato un design dalle linee più morbide che è continuato fino ai giorni nostri. Nel corso della sesta generazione invece è arrivata la prima Serie 5 elettrificata, la Acrive Hybrid 5, dotata di un sistema full hybrid da 350 CV. E adesso, più che mai, si guarda al futuro.

BMW, pronta al debutto la nuova Serie 5

Di sicuro questa ottava generazione della Serie 5 sarà ancora più tecnologica e dalle linee eleganti ma al tempo stesso aggressive. Diversi modelli sono stati visti in strada in Germania per i classici test e mostrano dei dettagli interessanti.

Proposta nella doppia variante berlina e station wagon, nasce su una base evoluta della piattaforma Clar e di primo impatto presenta dimensioni come quelle attuali, ma sull’anteriore svetta una griglia meno evidente rispetto all’ultimo design con un doppio rene pronunciato, mentre i fari non sono stati divisi in due gruppi separati. Probabile però che il modello visto molto spesso nelle ultime settimane sia quello con il pacchetto M Sport, visto che presenta anche delle evidenti pinze dei freni rosse e lo spoiler del cofano del bagagliaio.

La prossima BMW Serie 5 presenterà poi un nuovo design della porta a filo, mentre i parafanghi sono stati completamente rivisti, così come le luci posteriori, che ora sono composte da due barre per un design che sembra diverso da quello delle Serie 3 e Serie 7. Ci saranno molti cambiamenti all’interno dell’abitacolo rispetto al modello in uscita della Serie 5 G30. Il nuovo volante è il punto focale, con un sistema iDrive a due schermi che conferirà alla nuova Serie 5 un aspetto molto più moderno. Più in basso, anche la console centrale verrà rivista, con la presenza di un interruttore a levetta per il selettore delle marce, come la BMW Serie 2 Active Tourer e iX.

La presentazione è attesa nel 2023 e la produzione dovrebbe iniziare nello stabilimento di Dingolfing a partire dalla prossima estate, sia per le versioni endotermiche elettrificate sia per l’elettrica pura.