Ferrari, disastro per una SF90: che tamponamento (VIDEO)

Una Ferrari SF90 è risultata distrutta in un tamponamento, un danno incalcolabile visto il valore del veicolo. Ecco le immagini del disastro.

Quando si è in possesso di una Ferrari o di una qualunque supercar, la prima cosa da fare è imparare a guidarla. Per farlo, esistono dei corsi di guida sportiva appositi, utili a conoscerne tutti i segreti. Stiamo parlando di vetture molto diverse da quelle tradizionali, che nascondono un potenziale incredibile anche alle basse velocità.

Infatti, per capirne il valore basta spingere il piede sull’acceleratore, venendo investiti da una pioggia di cavalli, i quali devono essere gestiti con cautela. Sempre più di frequente sentiamo di incidenti che vedono protagonisti questi bolidi, che vengono distrutti, causando anche gravi danni alle persone.

La protagonista del nostro racconto odierno è una Ferrari SF90, una vettura strepitosa, che è nata nel 2019. Il nome si spiega con l’anniversario dei novant’anni dalla fondazione della Scuderia modenese, e venne utilizzato anche per la monoposto di F1 guidata, in quell’anno, da Charles Leclerc e Sebastian Vettel, che colse 3 vittorie e 9 pole position.

Purtroppo, nelle seguenti righe non vi racconteremo delle fantastiche performance della SF90 Stradale, ma di un brutto incidente che ne ha compromesso una buona parte del frontale. Vedendo queste immagini, non crederete ai vostri occhi, ma la cosa importante è che nessuno si sia fatto male.

Ferrari, una SF90 tampona una fila di auto parcheggiate

Qualche settimana fa, una Ferrari SF90 Stradale è stata protagonista di una manovra folle, che non trova spiegazioni logiche. Il tutto è accaduto ad Halesowen, nei pressi di Birmingham, in Inghilterra. Il fortunato proprietario del gioiello di Maranello si è schiantato contro una fila di auto parcheggiate, massacrando il frontale della Rossa ed arrecando gravissimi danni anche alle altre vetture.

Il video, che vi abbiamo postato in basso, è stato caricato sul canale YouTube “Big Damone“, ed ha fatto subito il giro del mondo. Guardando sino alla fine, potrete vedere un uomo che esce dal finestrino, per poi darsi alla fuga senza troppi complimenti, consapevole del gravissimo pericolo che aveva appena causato.

Pare che il valore di questa Ferrari fosse pari a circa 600 mila euro, una cifra assolutamente elevata e che non meritava di essere sprecata in una manovra del genere. La SF90 è una delle vetture di Maranello più esclusive, che ha entusiasmato i fan e che tra poco avrà anche un segreto.

Infatti, negli ultimi mesi sono apparsi diversi scatti di una supercar del Cavallino in livrea camouflage, e pare che l’auto si chiamerà SF90 Versione Speciale. Il legame con le monoposto di F1 è ancor più accentuato, con l’enorme presa dell’S-Duct, utile ad aumentare il carico aerodinamico, un qualcosa di visto nella massima serie automobilistica tanti anni fa.

La speranza è che il prossimo frutto degli ingegneri della casa italiana non finisca in mani di irresponsabili, come visto in questo caso. Ora è bene che voi osserviate con i vostri occhi quanto accaduto poche settimane fa, ricordandovi che, per fortuna, nessuno si è fatto male. Dell’uomo in fuga non ci sono ancora notizie ufficiali, ma le indagini sono in corso.