Aston Martin distrutta durante le riprese: spesa folle per il film (VIDEO)

Un’Aston Martin ed una Jaguar sono state distrutte durante le riprese del nuovo 007. Ecco quanto è costata la produzione agli autori.

Roma è stata teatro delle riprese del film di 007, e qualche tempo fa è accaduto qualcosa di davvero incredibile per quanto riguarda le auto utilizzate da Daniel Craig, ovvero da James Bond. Protagoniste dell’incredibile vicenda un’Aston Martin DB10 ed una Jaguar C-X75, le quali sono finite distrutte durante le riprese.

Come ben sappiamo, le Aston sono sempre state le vetture preferite dall’agente segreto più famoso del mondo, ma i suoi film, essendo d’azione, prevedono scene molto violente ed incidenti spettacolari, che costano molto alle case di produzione. La DB10 è una vettura strepitosa, che sicuramente meritava una fine più gloriosa, ma questo è il bello ed il brutto del cinema di questo tipo.

Per fortuna, in questo caso sia l’Aston Martin che la Jaguar erano protagoniste di un film, ma spesso e volentieri vi parliamo anche tremendi crash che avvengono nella realtà, mettendo a serio rischio l’incolumità di chi le guida ed anche di chi è presente nel luogo dell’impatto. Ora andremo a capire cosa è accaduto con precisione a questi gioielli.

Aston Martin, che disastro nel film di James Bond

Tra le strade di Roma è stato girato 007 Spectre, il film con protagonista James Bond al volante della sua splendida Aston Martin. In questo caso, parliamo di una DB10, supercar non fruibile per tutti, in quanto si tratta di un prototipo creato appositamente per la saga cinematografica.

Solo un fortunato acquirente è riuscito ad acquistarla, alla modica cifra di 3 milioni di euro nel lontano 2016, e ne vennero realizzati appena un paio di esemplari. Nelle riprese, Bond è protagonista di un inseguimento contro la Jaguar C-X75 del personaggio malvagio, vale a dire Mr Hinx.

La Jaguar vale circa un milione di euro, mentre l’Aston Martin, spinta da un fantastico V8 da 4.7 litri che sprigiona una potenza massima di ben 436 cavalli, totalizza circa 3 milioni di euro. L’inseguimento è avvenuto tra le principali strade di Roma, passando per San Pietro sino a raggiungere il Lungotevere, scenari davvero da brividi e molto amati sia dai capitolini che dai turisti.

Come potrete vedere dal video postato in basso, l’Aston finisce nelle acque del fiume di Roma, mentre il destino della Jaguar non ve lo riveliamo per rispetto di chi è interessato a vedere il film ma non ne ha ancora avuto l’occasione. Se ci è permesso, ci sentiamo di consigliare la visione di questa pellicola, dal momento che ci fornisce una splendida immagine della capitale, tra scorci mozzafiato ed anche angoli nascosti, che spesso tendiamo a dimenticare ed estromettere dalle nostre visite romane.

La scena è davvero da brividi, e non può far altro che lusingarci il fatto che per 007 sia stata scelta questa location. Ora vi lasciamo a queste immagini, visto che un video simile merita di essere visto in prima persona, senza l’utilizzo di inutili parole. Allacciate le cinture, perché siamo sicuri che non riuscirete ad assistere a questa scena senza emozionarvi o saltare dai vostri divani.