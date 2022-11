F1, insinuazione della mamma di Verstappen: che accusa a Perez (FOTO)

Continuano i fattacci nel mondo della F1, e l’argomento del momento è la crisi tra Verstappen e Perez. La mamma di Super Max esagera.

Il clima è tesissimo in F1, nonostante un mondiale già deciso da oltre un mese. Quando i titoli vengono assegnati con grande anticipo, si arriva all’ultima gara con grande relax da parte di tutti, sia piloti che squadre, nell’attesa dell’inverno che separa da una nuova ed esaltante stagione.

In questi termini, il 2022 fa eccezione, dal momento che nei top team non tira per nulla una bella aria. La Red Bull deve risolvere la questione che vede protagonisti i due piloti, vale a dire Max Verstappen e Sergio Perez, tra i quali è nata una profonda spaccatura ad Interlagos.

A dire il vero, i conflitti partono da molto lontano, ma la situazione è esplosa come una bomba ad orologeria soltanto domenica scorsa. Il messicano è in battaglia con Charles Leclerc per la seconda posizione nel mondiale piloti, ed alla vigilia del gran finale di Abu Dhabi i due sono appaiati a quota 290 punti.

In Brasile, Perez ha ceduto il passo a Verstappen negli ultimi giri, ma dalla Red Bull gli avevano promesso che se Super Max non fosse riuscito a superare l’Alpine di Fernando Alonso per la quinta piazza, le posizioni sarebbero state nuovamente scambiate. Tuttavia, il campione del mondo ha tirato dritto fino al traguardo, sottraendo due punti che per Checo potrebbero risultare decisivi.

Via radio, il figlio di Jos ha tuonato: “Vi avevo detto di non chiedermi mai più una cosa del genere“, non proprio un messaggio accomodante verso un compagno di squadra, che era risultato fondamentale lo scorso anno per la conquista del titolo mondiale con la gran difesa nei confronti di Lewis Hamilton proprio qui ad Abu Dhabi.

Dopo la fine del GP del Brasile, i media olandesi hanno riportato una voce clamorosa, secondo la quale la lite tra i due piloti sarebbe scoppiata a seguito di quanto fatto da Perez nelle qualifiche di Monte-Carlo. Stando alla stampa orange, pare che Checo avesse sbattuto di proposito nel Q3 di Monaco, per impedire a Verstappen di superarlo in classifica.

Inizialmente sembrava che fosse un complotto totalmente inventato, ma andando ad osservare la telemetria di quel giorno, si evince come Sergio abbia effettivamente fatto tutto per far esporre le bandiere rosse. Una cosa simile, in F1, si era già vista nel 2008 a Singapore, con il famoso crash gate che vide protagonista Nelson Piquet per favorire la vittoria di Fernando Alonso.

Una manovra ignobile quella fatta da Perez, che non merita di essere difeso da quanto fatto da Verstappen in Brasile. Il due volte campione del mondo ha poi detto nella conferenza stampa di Yas Marina che tutto è stato chiarito, e che in questa ultima gara non farà mancare il proprio aiuto se dovesse essere utile.

F1, la madre di Verstappen accusa duramente Perez

La F1 è un mondo ricco di dinamiche particolari, dal quale però deve restare fuori il gossip. Questo dettaglio è sfuggito a Sophie Kumpen, ex moglie di Jos Verstappen e madre dell’ormai due volte campione del mondo, che ha effettuato un grave scivolone sui social network.

Sotto un post Instagram che riguardava Sergio Perez, la madre di Super Max è tornata sui festeggiamenti del messicano successivi alla vittoria di Monaco, nel quale venne ritratto su uno yacht con alcune ragazze. La signora Kumpen ha tuonato: “La sera tradiva la moglie“, scritto senza troppi complimenti, per poi rimuovere la propria affermazione pochi minuti più tardi, quando il danno ormai era fatto.

Perez ha commentato le parole della madre di Verstappen in un’intervista rilasciata a “SoyMotor“, affermando con tranquillità: “Tra me e mia moglie non c’è alcun problema, siamo più uniti che mai e molto felici tra di noi. Non capisco il motivo di certe affermazioni, le ritengo a dir poco assurde, ma non mi interessano più di tanto“.

La tensione tra i due è ormai alle stelle, e la signora Kumpen non ha di certo calmato le acque con il suo commento. Nel mondo dei social, ormai, non c’è scampo per chi va oltre le righe, soprattutto nella F1 moderna dove si è sotto i riflettori anche nella vita virtuale. L’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, da questo punto di vista, assume una grande importanza, anche in chiave 2023. La Red Bull deve sistemare il tutto entro questo fine settimana, per evitare che le tensioni vengano trascinate per tutto l’inverno. I prossimi giorni saranno da seguire con il fiato sospeso.