Il campione di F1 attacca Verstappen: in Brasile ha fatto un figuraccia

Il dispetto fatto da Verstappen a Perez in Brasile continua a far chiacchiere il paddock. Ecco cosa ne pensa il vincitore del titolo 2009 di F1.

Domenica scorsa in quel di Interlagos è andata in scena una frattura. Quella interna alla Red Bull. Una bella gatta da pelare per il team principal Christian Horner e il talent scout Helmut Marko, anche perché, come la storia dello sport ci insegna, quando si consumano delle divisioni in un box, è sempre l’inizio della fine. Motivo per cui uno dei due galletti deve per forza andare via.

Per parlare dell’epoca contemporanea, è successo nel WRC tra Sébastien Loeb e Sébastien Ogier quando i due erano in Citroen. In F1 tra Sebastian Vettel e Mark Webber, e ancora tra Seb e Daniel Ricciardo nel periodo di convivenza nell’equipe energetica. Quindi tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg in Mercedes.

Se la coppia Verstappen – Perez scoppierà a breve non è facile a dirsi. E’ probabile comunque che ad Abu Dhabi scopriremo se il battibecco si è già esaurito, o se quanto accaduto in Brasile è stato invece solo l’inizio. Una prospettiva, quest’ultima, piuttosto demoralizzante per gli energetici in ottica 2023, a fronte di un calendario lungo ed estenuante, in cui per confermarsi sul tetto del mondo la coesione dovrà essere un must.