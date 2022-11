Marc Marquez ha un erede: il padre di Jorge Lorenzo svela il nome

Chicho Lorenzo ha commentato il rapporto con il figlio Jorge ed espresso il suo pensiero su alcuni piloti maiorchini: uno può imitare Marquez.

Il 2022 è stato un buon anno per l’isola di Maiorca nel Motomondiale. Rispettivamente in Moto3 e in Moto2 si sono laureati campioni Izan Guevara e Augusto Fernandez. Entrambi nella prossima stagione passeranno di categoria.

Il 18enne del team GasGas Aspar ha trionfato al suo secondo anno di Moto3, arrivando davanti a rivali forti come Sergio Garcia, Dennis Foggia e altri ancora. Nel 2023 sarà con la stessa squadra nella classe superiore e ha voglia di stupire ancora.

Fernandez, nato a Madrid ma residente a Maiorca, ha trionfato alla sesta stagione di Moto2 e lo ha fatto con il team KTM Ajo. L’anno prossimo sarà in azione in MotoGP con la squadra GasGas in sella a una KTM semplicemente rebrandizzata.

Chico Lorenzo su Jorge, Mir, Fernandez e… Guevara futuro Marquez

Quando si pensa all’isola delle Baleari non può non venie in mente Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo e leggenda del Motomondiale. Agli inizi della sua carriera è stato molto supportato dal padre, che ha una accademia per giovani piloti presso la quale hanno corso anche Joan Mir, Augusto Fernandez e Izan Guevara.

Chico Lorenzo, intervistato da El Diario de Mallorca, si è detto orgoglioso di aver dato una mano a questi ragazzi anche se avrebbe gradito maggiore riconoscenza: “Sono stato protagonista della carriera sportiva di quattro campioni del mondo maiorchini. Metto il primo passo a disposizione di ogni famiglia e senza di questo non può esserci il secondo. Loro hanno dimenticato l’importanza che ha avuto una umile scuola nel permettergli di iniziare in maniera economica. La mia sfida era dimostrare a mio figlio che potevo allevare altri campioni”.

A proposito del rapporto con il figlio, è stato molto diretto: “È inesistente”. Si sa da tempo che tra i due non scorre buon sangue. Magari un giorno torneranno ad andare d’accordo, però adesso la situazione rimane un po’ tesa.

Lorenzo senior ha speso parole di grande elogio differenti per i suoi tre allievi presenti nel Motomondiale oggi: “Mir è il più talentuoso che io abbia avuto in vita mia. Fernandez non è molto talentuoso, ma è molto intelligente. Deve migliorare alcuni aspetti. Guevara segnerà un’epoca, sarà l’erede di Marquez per testa, intuito e sicurezza di sé. Salvo catastrofi, è destinato a consacrarsi tra i migliori della storia, è un purosangue con una mente privilegiata”.

Chico punta particolarmente su Guevara per il futuro. Ritiene che possa essere il vero erede di Marc Marquez, una leggenda della MotoGP. Chiaramente il 18enne maiorchino ha ancora tanto da dimostrare, però il titolo Moto3 vinto nel 2022 è un bel biglietto da visita e sarà interessante vedere come se la caverà in Moto2. Sembra avere il potenziale per fare grandi cose. Non rimane che attendere e valutare la sua crescita.