Quali sono le auto che percorrono più Km con un pieno? Tante le sorprese

Vi parliamo di una classifica curiosa, che parla delle 10 auto che percorrono più km con un pieno. Alcune vetture vi stupiranno in autonomia.

Con la crisi che vige al giorno d’oggi in tema di carburanti, i cittadini puntano sempre più spesso su auto e motorizzazioni che favoriscono una grande autonomia. Il tema del risparmio è centrale in un 2022 dove le bollette ed i prezzi delle spese per la vita quotidiana sono saliti alle stelle, e non ci si può permettere di fare un pieno di benzina o di gasolio troppo spesso.

Vi ricordate quello che accadde tra febbraio e marzo? In contemporanea con lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina, i carburanti raggiunsero prezzi stellari, sino a superare di gran lunga i 2 euro al litro. I governi, prima quello di Mario Draghi e quello attuale presieduto da Giorgia Meloni, hanno puntato sul taglio delle accise, favorendo l’abbattimento dei costi, che restano pur sempre superiori a quelli di un tempo.

Le auto, dunque, devono essere in grado di possedere una grande autonomia, anche a discapito delle prestazioni. Nella giornata di oggi, andremo ad analizzare le 10 vetture che percorrono più chilometri con un litro attualmente sul mercato, in modo da potervi anche dare qualche consiglio in merito se state pensando ad acquistare una vettura.

Auto, ecco quelle che garantiscono una buona autonomia

Vi state chiedendo quali sono le auto che percorrono più chilometri con un pieno? Avete trovato l’articolo giusto che risponderà alle vostre curiosità in maniera approfondita. Ora andremo a presentarvi una classifica che fa al caso vostro, nella speranza che i nostri consigli possano ritornarvi utili.

Le auto stanno raggiungendo dei prezzi molto alti, sia sul mercato del nuovo che dell’usato, ed è un discorso che va di pari passo con i carburanti, anche se il taglio delle accise ha sicuramente migliorato la situazione. Ecco la nostra graduatoria generale, e siamo sicuri che alcune sorprese vi stupiranno. Partiremo da quella con maggiore autonomia, sino ad arrivare alla decima ed ultima all’interno della nostra classifica:

Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion: Questa vettura, realizzata dalla casa di Wolfsburg, ha raggiunto un dato eccezionale: è in grado di percorrere la bellezza di 1.590,91 km con un pieno. Un numero impressionante, che vi consentirebbe di percorrere praticamente tutta Italia, da Nord a Sud o viceversa, senza mai fermarvi presso una stazione di servizio. Com’è ovvio che sia, questa Passat non eccelle sul fronte delle prestazioni, ma il motore turbodiesel nasconde sempre dei vantaggi inattesi; BMW 320d EfficientDynamics: Questa specifica della Serie 3 del marchio di Monaco di Baviera si è decisamente avvicinata alla vettura che l’ha battuta, totalizzando ben 1.487,80 km con un pieno. La differenza con la prima in classifica è davvero irrisoria, per cui starà voi scegliere la vostra preferita anche in base alla passione che avete per uno dei due costruttori tedeschi; Audi A3 1.6 TDIe: Le vetture teutoniche dominano la scena sul fronte dell’autonomia, e la piccola ma sportivissima creatura del marchio di Ingolstadt completa il podio in questa speciale classifica, con un altro turbodiesel. La A3 ha coperto ben 1.447,37 km con un pieno, avvicinandosi e non poco alle sue connazionali; Volvo S40/V5 DRIVe: La dittatura delle vetture tedesche viene interrotta da questa svedese, che ha percorso ben 1.410,37 km, ponendosi subito dietro alla triade composta dalle efficientissime teutoniche; Citroen C4 1.6 HDi Ideal: La prima francese nella nostra classifica ha totalizzato 1.363,64 km con un pieno di gasolio, ma non è l’unica ad aver raggiunto questo dato, visto ciò che vi racconteremo nelle prossime righe; Renault Megane 1.5 CDi, Peugeot 308 1.6 HDi con cambio robotizzato ed Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm-2: tutte queste vetture hanno pareggiato il numero di km con un litro raggiunti dalla Citroen di cui vi abbiamo parlato in precedenza, vale a dire 1.363,64. In questo caso, l’equilibrio ha regnato sovrano, tutto grazie a motori molto efficienti e che si somigliano moltissimo tra di loro sul fronte dell’autonomia;

9. Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX: Un’altra tedesca entra nella graduatoria delle vetture più efficienti del mondo, totalizzando ben 1.346,15 km con un pieno, occupando una posizione di rilievo;

10. Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic: La top ten si conclude con una macchina statunitense, che ha raggiunto i 1.325,00 km percorsi con un pieno, un altro risultato degno di nota e che le permette di entrare nella nostra speciale classifica.

A questo punto, la scelta sta a voi. Oltre che efficienti, i veicoli che vi abbiamo presentato si lasciano guardare anche sul fronte estetico, mentre per le prestazioni si può trovare un buon equilibrio con il discorso legato all’autonomia, che in questo periodo è sotto la lente d’ingrandimento visto tutto ciò che sta accadendo.