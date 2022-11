Volkswagen, arriva la nuova Passat? Ecco come sarà (VIDEO)

La Volkswagen sta effettuando i primi test della nuova Passat, attesa sul mercato nel 2023. Ecco come sarà il nuovo modello dei tedeschi.

Per la Volkswagen si apre un periodo caratterizzato da tante possibili novità. Le voci degli ultimi mesi spaventano e non poco gli appassionati della casa di Wolfsburg, dal momento che si fa un gran parlare dell’addio alla Golf per quanto riguarda la sua nona serie. Stando alle indiscrezioni, pare che il modello più rappresentativo di questo marchio verrà realizzato soltanto in modalità full electric.

I suoi amanti dovranno dire, dunque, addio al famosissimo TDI, il motore turbodiesel che l’ha resa famosa in ogni angolo del mondo, ma anche alla versione a benzina. L’elettrico sta prendendo sempre più spazio, e dalla Germania spingono forte per l’eliminazione dei motori termici entro il 2035, in un momento in cui l’Europa sta pensando ad una proroga.

L’idea sarebbe quella di consentire alle case costruttrici di continuare a realizzare motori ibridi plug-in ed anche tradizionali, purché siano spinti da carburanti ecosostenibili, come quelli sintetici che vengono utilizzati in tante categorie del motorsport, tra cui la F1. Da questo punto di vista, la situazione è piuttosto confusa, ma intanto la Volkswagen si sta organizzando per immettere sul mercato una nuova creatura.

Volkswagen, in arrivo la nuova Passat Variant

La Volkswagen ha realizzato tanti modelli che hanno fatto la storia, ed uno di questi è sicuramente la Passat. La prima versione uscì nel 1973, restando in produzione sino al 1981, per poi essere sostituita da serie sempre più moderne. L’ultima, l’ottava, è stata immessa sul mercato nel 2014, ed ha mantenuto intatto il fascino che l’ha sempre caratterizzata.

Negli ultimi giorni, è stata pizzicata in strada la nuova Passat Variant, ovvero la nuova station wagon della casa di Wolfsburg, che sarà fruibile dal 2023. Il nome del progetto segue quelli precedenti, ed è denominata B9. Tra le differenze principali con le sue antenate, spicca sicuramente un frontale più aggressivo e sportivo, con alette che migliorano l’aerodinamica posizionate sul lunotto.

Anche i gruppi ottici avranno una forma innovativa, così come tutto il portellone posteriore che si prepara a dare una bella rinfrescata alle versioni viste in passato, riprendendo quanto visto anche sulla T-Cross. Se vi state chiedendo quali saranno le motorizzazioni, non è ancora possibile accontentarvi con esattezza.

L’auto, attesa per la fine del 2023 o per l’inizio del 2024, avrà sicuramente il motore termico, ma sarà l’ultima Passat che potrà essere spinta dalla benzina o dal gasolio, prima del totale passaggio della Volkswagen all’elettrico. Un cambiamento continuo, come quello che stanno affrontando tutti i costruttori in questo periodo, nell’attesa di capire quelle che saranno le decisioni dell’Europa per il futuro del mondo dell’automotive.

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potrete dare un’occhiata alle prime forme della nuova Passat Variant, che proprio in questi giorni ha affrontato le prime prove su strada. La vettura ha sempre fatto registrare degli ottimi numeri sul fronte delle vendite, e gli appassionati potranno iniziare ad ordinarla tra qualche mese. Godetevi queste immagini ed iniziate a farvi un’idea sulla neonata della casa di Wolfsburg. Buona visione.