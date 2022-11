Perez, c’è l’accusa a Leclerc dopo le qualifiche: i fan si dividono

Sergio Perez scatterà dalla nona posizione nella Sprint Race del GP del Brasile. Ecco le sue parole dopo una giornata molto difficile.

Nono posto per Sergio Perez nelle qualifiche del Gran Premio delle qualifiche, in una delle sessioni più clamorose ed esaltanti della F1 moderna. Il messicano dovrà scattare dalla quinta fila, subito davanti a Charles Leclerc, vale a dire il suo diretto avversario per la corsa al secondo posto nel mondiale piloti, con Checo che parte con un vantaggio di 5 punti rispetto al rivale.

Proprio il monegasco è stato la causa della brutta prestazione di Sergio, che è stato frenato dal fatto che la Ferrari davanti a lui avesse montato le gomme Intermedie nel primo ed unico tentativo della Q3. La follia del Cavallino, l’ennesima di un muretto dove l’incompetenza regna sovrana da ormai oltre un decennio, ha mandato in pista Charles con pneumatici da bagnato con pista del tutto asciutta, condannandolo alla sofferenza.

Dietro a Leclerc c’era proprio Perez, che non è riuscito a passare il rivale nel giro di lancio, vedendo il proprio assalto ad un buon posizionamento compromesso dalla Ferrari presente davanti a lui. Subito dopo la conclusione del giro è arrivato il diluvio sulla pista di Interlagos, e Checo non ha potuto far altro che riportare la sua Red Bull in pit-lane.

Un gran peccato per il sudamericano, che aveva iniziato alla grande il week-end facendo segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. In Brasile abbiamo vissuto una qualifica pazza, che come ben sappiamo ha regalato la pole position alla Haas di un superbo Kevin Magnussen, il quale si è tenuto dietro Max Verstappen e la Mercedes di George Russell.

Il due volte campione del mondo è ovviamente favorito per la Sprint Race e per la vittoria del Gran Premio, dal momento che il passo della RB18 non è paragonabile alla monoposto americana. Il suo compagno di squadra e Leclerc saranno chiamati ad una difficile rimonta, ma per loro può essere di grande aiuto la “garetta” del sabato, nella quale potranno cercare di diminuire il loro distacco dai primi della classe.

Perez, ecco le sue parole dopo le qualifiche

Giornata molto deludente per Sergio Perez in Brasile, a seguito di un nono tempo che non può lasciarlo soddisfatto in quel di Interlagos. Su questa pista, Checo non è mai riuscito ad esaltarsi in passato, anche a causa di monoposto ben poco competitive. Il 2022 poteva essere un’occasione da sfruttare, ma le qualifiche non gli hanno permesso di iniziare il fine settimana con il piede giusto.

Tuttavia, sia per la Sprint Race che per la gara potrebbe arrivare la pioggia, ed inoltre dispone di una Red Bull che non dovrebbe dargli problemi durante la rimonta e nella lotta per il podio. Il messicano non ha nascosto la propria delusione dopo il turno di qualifiche, mandando una frecciata a Charles Leclerc e la Ferrari.

Ecco il commento di Perez alla stampa: “Per noi è stata una vera sfortuna oggi, non ho idea di cosa stessero facendo Leclerc e la sua Ferrari. Ho visto sin dal giro di lancio, quando siamo usciti dai box, che era molto lento con le gomme Intermedie. In quel momento ho subito pensato che lo avrebbero richiamato per montargli le Soft e cercare di ottenere un tempo migliore di quello che ha fatto, ma ha invece deciso di proseguire“.

Checo ha poi aggiunto: “Così facendo, sono stato costretto a compiere il mio unico giro dietro alla sua vettura, ed è ovvio che non ho potuto fare più del nono tempo. Sono piuttosto triste per come è andata. La Sprint Race? Beh, non ci sarà molto da fare se non tentare di recuperare e portare a casa qualche punto. Mi auguro che tutto vada bene“.