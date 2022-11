Hamilton, “inganno” a Verstappen? Le sue parole fanno riflettere

Lewis Hamilton è pronto per il week-end di Interlagos, e nel giorno dedicato ai media ha parlato del duello con Verstappen dello scorso anno.

Per Lewis Hamilton il tempo inizia a stringere: al termine della stagione 2022 sono rimaste solo due tappe, ed il sette volte campione del mondo non ha ancora vinto neanche una gara. Il britannico è l’unico pilota nella storia della F1 ad aver vinto almeno una corsa in ogni annata, sin dal suo debutto avvenuto nel 2007 con la McLaren-Mercedes.

L’ultimo successo, suo e della Mercedes, risale al 5 dicembre del 2021, quando il fenomeno nativo di Stevenage si impose in Arabia Saudita dopo un duello fantastico con Max Verstappen e la sua Red Bull. Lo scorso anno abbiamo assistito a tante battaglie incredibili tra questi due campioni, una delle quali avvenne proprio in Brasile, dove si scenderà in pista in questi giorni.

Hamilton mise a referto la pole position, ma venne poi squalificato per un’irregolarità sull’ala posteriore. La Mercedes ne approfittà per deliberare un nuovo motore termico, che fu spinto al massimo e gli consentì di rimontare dall’ultimo al quinto posto nella Sprint Race del sabato, per poi partire dal decimo alla domenica sino a vincere la corsa.

Sir Lewis dovette sudarsi e non poco quel successo, dal momento che Verstappen le provò tutte pur di tenerlo dietro. Nel corso del primo attacco, portato alla curva della retta opposta, l’olandese allungò la traiettoria portando l’avversario ad uscire dalla pista, ma non subì alcuna penalizzazione.

Pochi giri dopo, l’inglese ci riprovò, ed ottenne finalmente il sorpasso ad una decina di tornate dal termine. Si trattò di una delle vittorie più belle della sua carriera, e proprio ad Interlagos cercherà di replicare una prestazione simile a quella. Lewis dovrà dare fondo a tutto il suo talento per battere la Red Bull e Verstappen, che in questo 2022 hanno dominato la scena.

Hamilton, ecco il suo ricordo della passata stagione

Lewis Hamilton è stato uno dei protagonisti del media day di Interlagos, parlando di quello che accadde lo scorso anno proprio con Max Verstappen. Si trattò di un duello spettacolare, che fece anche discutere e non poco per via della difesa molto aggressiva del figlio di Jos.

Ecco le parole del sette volte iridato alla stampa: “Quando ho provato a passarlo, ricordo che Max andò molto lungo. Mi sono subito detto, preparando un nuovo attacco, che non gli avrei permesso di farlo di nuovo, non era quello che volevo. La volta successiva, sono riuscito ad ingannarlo alla prima curva. Ho fintato di portare un attacco sul lato interno, così lui ha dovuto chiudere sacrificando l’uscita di curva, perdendo trazione“.

Hamilton ha poi aggiunto: “Io, invece, sono riuscito a tenermi sull’esterno, potendo sfruttare poi una migliore accelerazione. Quando siamo arrivati sul rettilineo dove potevo usare il DRS, mi sono portato molto vicino, ed ho chiuso il sorpasso prima della curva dove era andato largo in precedenza. Avevo preso un buon vantaggio e non gli ho dato possibilità di riprendermi. Comunque è stata una bella lotta, mi sono divertito in quel week-end, avevo un passo eccezionale. Mi auguro di poter rifare qualcosa del genere in futuro“.