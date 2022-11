Alfa Romeo, arriva una supercar nel 2024? Ecco come sarà (VIDEO)

L’Alfa Romeo potrebbe tornare a produrre una supercar nel giro dei prossimi mesi. Ecco che forme potrebbe assumere la vettura del Biscione.

Il futuro dell’Alfa Romeo si sta delineando in questi giorni, con tante novità che sono pronte a conquistare gli appassionati. In arrivo c’è un nuovo B-Suv che dovrebbe chiamarsi Brenner (sul nome non ci sono ancora certezze), che andrà a sviluppare la gamma della casa del Biscione verso il basso, e che si presenterà sul mercato come la vera rivelazione del 2023.

Si tratta del terzo Suv dopo l’arrivo della Tonale e della Stelvio di qualche anno fa, ma queste due auto non verranno affatto abbandonate. Infatti, per quanto riguarda la Stelvio è atteso un restyling importante, con dei nuovi fari full LED che proverranno direttamente dalla nuovissima Tonale. L’immissione è prevista sul mercato per il 2023, così come per il restyling della Giulia.

Questa dovrebbe essere svelata nel gennaio del 2023 e poi subito commercializzata, anche qui ci saranno nuovi fari full LED ed una griglia del tutto rivista. La grande novità riguarda gli interni, dove è in arrivo una strumentazione “digital”, per la prima volta nella storia di questo modello.

Le novità in casa Alfa Romeo non sono affatto finite, perché in attesa di conferme c’è anche una nuova supercar, che rimpiazzerà la 8C e la 4C. Si tratterà della nuova supersportiva della casa di Arese, che ha tutte le intenzioni di emozionare i fan e di riportarli ai grandi fasti di un tempo.

Negli ultimi tempi è stata ufficializzata la fine della partnership con la Sauber in F1 al termine del 2023, ma i vertici hanno già specificato che in programma c’è un ritorno a tutti gli effetti nel mondo del motorsport. L’idea più accreditata è quella di produrre una vettura GT3 proprio sulla base della nuova sportiva, in modo da poter gareggiare nelle gare Gran Turismo di tutto il mondo, ma per ora siamo ancora alle ipotesi.

Alfa Romeo, ecco come sarà la nuova supercar

L’Alfa Romeo ha fatto la storia del mondo delle corse e del settore automotive, ma negli ultimi anni ha conosciuto una crisi che l’ha relegata ai margini delle quattro ruote. L’obiettivo della proprietaria Stellantis è quello di continuarne il rilancio, e non potrebbe esserci nulla di meglio, in questo senso, di produrre una supercar.

Per l’uscita di questa nuova sportiva è prevista per la fine del 2023 o il 2024, e potrebbe chiamarsi Alfa Romeo 33 Stradale, in sostituzione della 8C e della più recente 4C. Il design dovrebbe richiamare proprio quello della 33 Stradale degli anni Sessanta, una delle vetture più belle, sul fronte stilistico, di quel periodo, simbolo del boom economico e del ritorno alla vita dopo la seconda guerra mondiale.

Il motore dovrebbe essere un V6 apposto in posizione centrale, ma su questo ci sono ancora vari discorsi da affrontare. Infatti, Stellantis sta ancora decidendo se produrla con il motore termico o se puntare sull’elettrico, ma quest’ultima teoria appare più remota, almeno per adesso.

Se il modello dovesse essere lanciato entro il 2023 sarà sicuramente a benzina, ma se il debutto dovesse slittare al 2024 le cose potrebbero cambiare, visto che l’obiettivo del marchio del Biscione è quello di elettrificare tutta la gamma fra meno di due anni. La base di questa vettura dovrebbe essere la stessa della Maserati MC20, ed il motore potrebbe derivare dalla Giulia Quadrifoglio, per poi passare all’elettrico.

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “RonsRides“, potrete gustarvi un render che mostra le prime immagini di questo futuro gioiello su quattro ruote. Siamo sicuri che gli appassionati siano impazienti di riavere una supercar della casa di Arese, ma molto del successo di questo modello passerà dalla tipologia di alimentazione. Nel frattempo, godetevi queste immagini.