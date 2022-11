Sorpresa dolcissima da parte di Bagnaia: la dedica è commovente

Pecco Bagnaia è il nuovo campione del mondo della MotoGP, ma nonostante questo non dimentica di certo le persone che lo hanno amato.

Il Mondiale vinto da Bagnaia in questo 2022 rappresenta sicuramente uno dei momenti più alti di tutto l’anno solare nel mondo dello sport, con la Ducati che ha avuto così la possibilità di tornare al vertice dopo ben 15 anni di digiuno, con il piemontese che però rimane un ragazzo dal cuore d’oro.

Non ci sono dubbi sul fatto che la vittoria di Bagnaia sia stato uno dei più grandi trionfi nella storia del Motorsport degli ultimi anni, perché l’accoppiata pilota italiano su Scuderia italiana mancava dal lontano 1972.

Allora fu Giacomo Agostini con la sua MV Agusta, un binomio che portò a un totale di ben 7 titoli consecutivi, prima del trionfo nel 1975 del fenomeno bresciano con la Yamaha e a Bagnaia auguriamo altrettanti successi.

Ovviamente non sarà un qualcosa di facile, perché Pecco ha messo in evidenza sempre di più le sue immense doti in questo Mondiale, senza poi dimenticare come già nel 2021 stava per essere grande protagonista di una rimonta da paura.

Per poter realizzare certi grandi traguardi bisogna però essere molto legati anche alle persone che hanno permesso di poter scalare gradino dopo gradino le vette più sensazionali del motociclismo mondiale.

Non ci sono dubbi sul fatto che una delle persone maggiormente influenti nella carriera di Pecco Bagnaia sia stata la fidanzata Domizia Castaginini, una di quelle che non lo ha mai mollato nemmeno nei momenti più bui.

Lei è più grande rispetto al suo compagno di vita e di recente ha potuto compiere i suoi 29 anni e ovviamente il suo Pecco non ha potuto far altro se non dedicarle uno splendido post su Instagram.

“Tu sei luce, tu sei gioia. Buon compleanno Dudi, grazie.”

Con queste poche parole Bagnaia ha voluto così omaggiare la sua fidanzata, una ragazza che gli ha sicuramente regalato nel corso della propria vita una serie di consigli e di preziosi aiuti che gli hanno dato modo di poter crescere sempre di più.

I due infatti sono cresciuti nello stesso paese, a Chivasso, con la coppia che è sempre stata molto unita e la grande popolarità derivata dalla MotoGP non ha scalfito minimamente, permettendo a entrambi così di poter raggiungere sempre più il successo.

Bisogna però capire più da vicino a questo punto chi è Domizia Castagnini, una ragazze che ha avuto anche lei un ruolo molto importante per la crescita da un punto di vista sportivo di Bagnaia.

Chi è Domizia Castagini: la donna della vita di Bagnaia

Domizia Castagini è una di quelle che non si è davvero mai perso nemmeno una gara del suo Bagnaia all’interno dei box della Ducati, con le telecamere della MotoGP che l’hanno sempre messa sotto osservazione.

In diverse circostanze infatti ha avuto modo sempre e comunque di cercare di realizzare una serie di riti scaramantici per poter portare fortuna al suo amore, un pilota che ora può davvero dire di avere ottenuto tutto dalla vita.

Non tutti però sanno quale sia il lavoro della bella Domizia, uno di quelli che è poco convenzionale e che sicuramente ha portato diverse persone a snobbarla.

La Castagnini infatti è una fashion buyer, ovvero una di quelle che consiglia le persone negli acquisti per le più importanti casi di moda, perché ormai il suo nome è diventato sempre più popolare.

Nonostante i due si conoscessero da tanti anni, in pochi sanno il fatto che hanno iniziato a diventare una coppia fissa solamente dal 2016, anno in cui i due hanno capito di non poter essere solo amici.

Da allora dunque la coppia ha deciso di diventare sempre di più unita, con il 2019 che è stato l’anno della svolta, dato che lei ha deciso di andare a vivere in quella Pesaro nella quale Bagnaia ormai da tempo viveva per lavoro.

Alla fine anche lei ha deciso di intraprendere la propria esperienza di vita nella città marchigiana, con i due che si sono uniti soprattutto nei difficili anni in Pramac.

La stessa Domizia infatti ha raccontato di come il suo ruolo nella maggior parte dei casi fosse quello di poter risollevare il morale del suo ragazzo in qualche modo, anche perché il morale era davvero a terra.

Insomma non è stato per nulla semplice andare avanti, perché anche nelle più grandi difficoltà i due hanno avuto modo comunque di poter resistere e di portare il loro rapporto ai massimi livelli possibili.

Oggi è lei la sua più grande tifosa e lo era anche quando nessuno pensava che Pecco potesse diventare campione del mondo di MotoGP ed è più che giusto che oggi Bagnaia voglia dedicarle diversi momenti della sua giornata con delle dediche davvero romantiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Bagnaia (@pecco63)