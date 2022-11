Jeep inarrestabile: arriva una notizia che stupisce tutti

La gamma SUV 4xe Jeep è la più venduta “alla spina” di ogni marca e modello. La quota di mercato tra i LEV si conferma del 17 %.

Il successo di Jeep sul mercato italiano sembra davvero non conoscere flessioni, e i numeri fatti registrare nel mese di ottobre appena concluso vanno a confermare una crescita costante ed apparentemente inarrestabile.

Nel mese scorso infatti, i SUV Jeep 4xe si sono confermati come i più venduti nel mercato italiano dei veicoli a basse emissioni, sottoscrivendo una volta di più il gradimento da parte del pubblico nei confronti della tecnologia Plug-In Hybrid introdotta dal marchio.

Chi sceglie auto “alla spina”, sceglie Jeep.

Entrando più nel dettaglio numerico, Jeep conferma la sua supremazia nel mercato “alla spina”, e quindi nel segmento circoscritto ai modelli BEV (Battery Electric Vehicle) e Plug-In Hybrid, con una quota del 14,5 %. Percentuale che cresce ulteriormente se si allarga il discorso al comparto delle vetture a basse emissioni, il mercato dei LEV, dove Jeep è saldamente al primo posto con una quota di mercato addirittura del 17%.

In conclusione, la gamma SUV 4xe Jeep si attesta come la più venduta “alla spina” di ogni marca e modello.

Alla base di questi numeri a dir poco impressionanti ci sono, ovviamente, prodotti di qualità all’interno di una proposta non ancora esageratamente ampia, ma comunque destinata ad aumentare di volume già a partire dai prossimi mesi.

Renegade 4xe e Compass 4xe, sempre più leader nei loro segmenti

Pilastri dominanti i SUV, orgogliosamente Made in Italy, Compass 4xe e Renegade 4xe, in entrambi i casi le auto con la spina più vendute nei rispettivi segmenti di mercato.

Due vetture che sono riuscite a conquistare sempre più consensi innanzitutto grazie al loro stile, aggiornato e migliorato col passare degli anni, a cui si aggiunge la spiccata qualità a bordo e infine, ma non per questo meno determinante, l’innata capacità di trasformare la motorizzazione plug in hybrid, e quindi la mobilità elettrificata, in un concetto sempre più quotidiano e versatile.

Un contributo essenziale, quello di Renegade e Compass 4xe, a cui va aggiunta anche l’iconica Wrangler 4xe e che contribuisce a trascinare la quota mercato complessiva di Jeep in Italia e per il mese di ottobre oltre il 4%, in crescita rispetto ai numeri fatti registrare alla fine di primi 10 mesi dell’anno 2021. Ad oggi un cliente su due sceglie una Jeep Plug-In Hybrid, e complessivamente il 70% dei SUV Jeep venduti da inizio anno sono stati modelli elettrificati

Risultati del genere, naturalmente, non possono che far sorridere i vertici di casa Stellantis, come ha confermato anche Alessandro Grosso, Manager del team del mercato Italia di Stellantis: “Confermarsi anche nel mese di ottobre come leader del segmento dei LEV è in linea con i risultati importanti ottenuti negli ultimi tre anni, e che hanno portato il brand Jeep ad una crescita continua fino a diventare un vero e proprio riferimento della transizione energetica. Il merito, ovviamente, è soprattutto del grande lavoro di squadra, che ci ha permesso di primeggiare nel full year 2021 e confermarci con continuità anche quest’anno. Siamo i primi in assoluto nel mercato a basse emissioni, e non abbiamo intenzione di fermarci”.

Ed ora tocca ad Avenger

Un presente da protagonista quindi ma anche un futuro, riprendendo proprio le parole di Grosso, altrettanto all’altezza. Questo l’obiettivo a medio lungo termine di Jeep, lungo la strada che porta alla “Zero emission freedom” con un piano aziendale e strategico, che si svilupperà attraverso il lancio progressivo di nuovi modelli, che ha l’obiettivo di trasformare Jeep nel principale marchio mondiale di SUV elettrificati.

Primo tassello, in questo percorso, la nuova Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico presentato in anteprima assoluta all’ultimo Salone di Parigi e di cui vi abbiamo mostrato anche le prime immagini della sua concept 4×4. Un BEV zero emissioni dalle forme compatte, con un’altezza terra ed angoli di attacco, oltre che di uscita, davvero eccezionali grazie ad una tecnologia all’avanguardia che prevede Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie. La nuova Jeep Avenger è già disponibile nella versione 1st Edition, un’equipaggiamento esclusivo ma sempre con motore cento per cento elettrico.