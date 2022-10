Svelata la nuova Jeep in anteprima mondiale: ecco la prima foto

Jeep svela al Salone dell’Auto di Parigi il prototipo a trazione integrale del suo nuovo SUV Avenger a zero emissioni

Marchio Jeep letteralmente sugli scudi al Salone dell’Auto di Parigi. La kermesse francese è stata infatti l’occasione per svelare, in anteprima assoluta, la nuova e tanto attesa Avenger, il primo veicolo elettrico a batteria di casa Jeep, con un motore zero emissioni da 400 volt e capace di raggiungere, nel ciclo urbano, un massimo di 550 km di autonomia.

Avenger, di cui abbiamo raccontato nelle scorse settimane tutte le principali caratteristiche, non è stata però l’unica anteprima dello stand Jeep, visto che al suo fianco è comparsa, in maniera anche piuttosto inaspettata, la Avenger 4×4 Concept.

Ad annunciarla al termine della conferenza stampa che ha inaugurato il Salone dell’Auto di Parigi è stato Christian Meunier, CEO di Jeep, che ha dichiarato: “Avenger è stata progettata fin da subito come un veicolo Jeep e il modello 4×2 full-electric offre già prestazioni ai vertici della categoria, caratteristica da sempre tipica dei mezzi Jeep”.

“Tuttavia – ha aggiunto Meunier – non potevamo fare a meno di chiederci: cosa succederebbe se inserissimo le prestazioni della trazione integrale elettrificata di Jeep in un formato compatto, restando nel contempo fedeli al linguaggio stilistico, alla capacità e alla personalità unici del brand?”

La risposta è una perfetta combinazione tra design, prestazioni ed innovazione racchiuse in un veicolo zero emissioni e dalle forme compatte. Questo in poche righe il riassunto stilistico e concettuale di Jeep Avenger Concept 4×4 , un vero e proprio concentrato di libertà accattivante ma anche divertente, che va ad aggiungere un tassello inconfondibile alla gamma di modelli Jeep 4xe.

Jeep: aumentano altezza, angolo di attacco e robustezza

La carrozzeria esterna si caratterizza per parafanghi e carreggiata più ampi, rispetto alla versione di serie di Avenger. Inoltre, la Concpet 4×4 è equipaggiata con ganci di traino e pneumatici più grandi e per questo più robusti ed aggressivi. Maggiore protezione sul frontale dove troviamo rivestimenti più spessi e fari integrati che migliorano le sicurezza, oltre che l’illuminazione, anche in contesti di viabilità notturna.

L’altezza da terra complessiva supera i 200 mm, l’angolo di attacco sale, rispetto sempre all’Avenger di serie, a 21 gradi, mentre quello di uscita è di 34 gradi e l’angolo di dosso di 20 gradi. Inedito il sistemo del portabagagli a tetto leggero, equipaggiato di una protezione antigraffio e di un originale sistema di cinghie che comprime i bagagli. Sul cofano infine troviamo un adesivo antiriflesso, mentre la calandra gode di un particolare trattamento antigraffio che ne limita possibili danneggiamenti in condizioni di off road.

Naturalmente, e nonostante un percorso di modernizzazione che sta riscrivendo il presente, oltre che delineando il futuro, di casa Jeep, il punto saldo da cui tutti i prossimi modelli partiranno sarà sempre e ancora la capacità di adattarsi anche ad un contesto fuoristradistico, ed in tal senso l’Avenger 4×4 Concept sembra davvero rappresentarne la massima espressione. Jeep punta al top dei SUV elettrici: ecco cosa è in arrivo.

Anche perché il massiccio percorso di elettrificazione a cui si è sottoposto negli ultimi tempi Jeep, permette ai suoi clienti di sfruttare ancora maggiormente le capacità off road delle proprie vetture, aumentandone anche il divertimento alla guida.

“Procedere nel percorso che ci condurrà alla “Zero Emission Fredom” e a diventare il marchio di SUV elettrificati numero uno al mondo”, Meunier ha concluso così il suo intervento e le premesse affinché questo obiettivo si realizzi sembrano davvero esserci tutte.