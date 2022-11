Bagnaia e Ducati campioni: la reazione esaltante dei social

Il trionfo di Bagnaia nel mondiale ha davvero esaltato tutti. Tanti i politici ma anche i campioni di altri sport a rendergli omaggio.

Dopo il primo match ball in Malesia, Pecco Bagnaia a Valencia, in uno dei weekend più difficili, ha saputo rispondere presente e portare a casa un risultato storico per lui e per la Ducati, il Mondiale piloti. Un’impresa che alla Rossa di Borgo Panigale mancava dal 2007 con Casey Stoner, il primo a far trionfare la Desmosedici in MotoGP. Pecco invece è il primo italiano dopo Valentino Rossi a vincere il titolo, datato 2009 per il Dottore. Un vero miracolo sportivo, se si pensa solo al distacco dalla testa del Mondiale a fine giugno al Sachsenring, quando la caduta del pilota Ducati portò a 91 le lunghezze di distacco da Fabio Quartararo. Sembrava l’ennesimo flop della Rossa, che nonostante la moto migliore aveva buttato via la chance iridata.

Con caparbietà, la Ducati e Bagnaia sono riusciti di nuovo a fare quadrato e a mettere su domenica dopo domenica, tassello su tassello, un quadro che è un capolavoro. Mai si era vista nella storia della classe regina un recupero simile e questo fa entrare di diritto il pilota di Chivasso nella storia di questo sport. Lui che è riuscito a vincere su una moto italiana a 50 anni di distanza da Giacomo Agostini e la MV Agusta, un’impresa che neanche il mentore Valentino Rossi è riuscito a centrare nella sua pur gloriosa carriera.

Bagnaia, sui social tutti i vip sono con lui

Quello portato a casa da Bagnaia è un vero miracolo sportivo, che ovviamente ha scatenato tutto il popolo italiano, che in poche ore ha fatto esplodere i social di commenti entusiasti nei confronti del pilota di Chivasso. Dal presidente del Coni Giovanni Malagò, che su Twitter ha scritto “Sei nella storia Pecco: orgogliosi di te” alla premier Giorgia Meloni, che ha sottolineato: “Un pilota italiano su una moto italiana! Orgoglio tricolore”. Passando anche per il sindaco di Pesaro (seconda casa praticamente di Pecco da quando è all’Academy di Valentino) Matteo Ricci, che ha promesso: “Proporrò in Consiglio comunale la cittadinanza onoraria per Bagnaia”.

Ma anche dal mondo dello sport si sono tutti alzati in piedi virtualmente per Pecco. A partire da un grande ex campione come Jorge Lorenzo, che a Valencia ha partecipato ai festeggiamenti del neo campione del mondo: “E finalmente, ce l’hanno fatta…Strameritato”, ha scritto il maiorchino. “Il re delle due ruote è di nuovo italiano. GRANDE PECCO E GRANDE DUCATI”, il post del cestista azzurro Danilo Gallinari.

Sicuramente i più apprezzati saranno stati gli auguri di Manuel Locatelli, Leonardo Bonucci, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, giocatori della Juventus, sua squadra del cuore, che hanno registrato un video per esultare del suo trionfo. Per non parlare poi di quel Casey Stoner che prima di lui era stato l’unico a far vincere la Ducati: “Questi due ragazzi (riferendosi anche a Quartararo, ndr) hanno disputato un grande campionato. Congratulazioni ad entrambi. Bravo Pecco”. Persino il canale ufficiale della F1 ha reso omaggio al pilota italiano, così come i team rivali in MotoGP, oltre alle squadre di mezza Serie A e delle altre discipline, dal basket (in primis l’Olimpia Milano) al volley. Tutti uniti nel nome di Pecco Bagnaia. Con il sempreverde Lapo Elkann che invece ha scritto: “Speriamo che il prossimo anno sia quello del mio amico Enea Bastianini, ma intanto festeggiamo il grande Pecco Bagnaia che porta la Ducati e l’Italia sul tetto del mondo”.