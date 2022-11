Hamilton fa impazzire tutti per Halloween: guardate che tenerezza

Lewis Hamilton è davvero amato in tutto il mondo, per questo motivo attorno al suo nome nascono delle storie davvero incredibili e uniche.

Non ci sono dubbi sul fatto che Lewis Hamilton rappresenta sicuramente l’apice assoluto per quanto riguarda la Formula 1 moderna, per questo motivo i suoi tifosi sono davvero presenti in tutto il mondo e soprattutto di tutte le età, per questo motivo per Halloween ha ricevuto davvero un bello “scherzetto”.

La Formula 1 ha sempre avuto tantissimi campioni e grandi miti da venerare, con i piloti che sono sempre stati visti come dei veri e propri eroi moderni.

Non ci sono dubbi sul fatto che uno di quelli che attualmente continua sempre di più a ricevere grandi attestati di stima sia il fenomenale Lewis Hamilton, con il britannico che ha dimostrato costantemente la sua immensa classe.

Il pilota della Mercedes è sicuramente uno di quelli che ha saputo perfezionare e migliorare sempre di più il suo stile di guida, tanto da riuscire ad arrivare addirittura allo straordinario traguardo dei sette titoli mondiali.

Questa stagione 2022 non lo ha visto protagonista nella lotta per il titolo Mondiale, un avvenimento che non accadeva dal suo primo anno in Mercedes nel 2013, ma non abbiamo assolutamente dubbi che già dal prossimo anno tornerà assolutamente a essere uno dei pericolosi per Max Verstappen.

Sono moltissimi anche le iniziative che sta portando avanti Hamilton al di fuori della Formula 1, per questo motivo non deve assolutamente sorprendere se giorno dopo giorno aumentano sempre di più i suoi ammiratori.

Di recente c’è stata la famosissima festa di Halloween, ormai un appuntamento fisso per tutti i bambini che non vedono l’ora di potersi travestire in maniera spettrale e lugubre.

Nonostante questo però in molti vedono Halloween come una festa molto più importante e sentita rispetto alla carnevale, dunque solamente un’occasione per poter diventare qualcun altro almeno per una notte.

Ecco allora che lo stesso Lewis Hamilton incredibilmente è diventato parte integrante di questa festività, con diversi bambini che hanno deciso di vestirsi proprio da sette volte campione del mondo nella notte del 31 ottobre.

È stato davvero molto contento Hamilton di poter riscontrare questa grandissima passione e affettano i suoi confronti, tanto è vero che non ha assolutamente perso tempo nel poter ripostare il tutto sui suoi canali.

In questa fotografia, dove chiaramente abbiamo voluto oscurare il volto del giovane tifoso di Lewis, notiamo come la sua riproduzione sia davvero molto fedele, con l’utilizzo anche di una macchinina targata Mercedes.

Hamilton e i baby fan: Lewis è sempre più nel mito

Dunque non ci sono dubbi che Lewis Hamilton sta continuando sempre di più a essere ben voluto e amato da tutto il pubblico della Formula 1 perché il suo talento è davvero inarrivabile.

Anche le nuove generazioni vedono nelle britannico una grandissima occasione per poter prendere spunto e per capire come tutto possa essere raggiunto nella vita, anche i traguardi più impensabili.

Squadra del 2004 Michael Schumacher infatti toccò quota 7 titoli Mondiali nessuno avrebbe mai potuto immaginare che in così brevissimo tempo ci sarebbe stato qualcuno in grado di poter pareggiare questo record, contando infatti come il tedesco raggiunse il precedente record di Fangio che perdurava da ben 45 anni.

Hamilton inoltre detiene il record per il maggior numero di successi di un Mondiale con una singola scuderia, infatti solamente il primo del 2008 venne ottenuto con la McLaren, mentre tutti gli altri arrivarono con la Mercedes.

Ricordiamo inoltre come sia stato proprio Lewis a riportare in auge il nome della scuderia tedesca, con la vettura di Stoccarda che non riusciva a diventare campione del mondo in Formula 1 addirittura dai tempi proprio di Juan Manuel Fangio.

Non deve dunque solo prendere assolutamente se il suo nome continua a essere considerato tra i più importanti nel mondo della Formula 1, perché le sue grandissime doti gli hanno permesso di poter essere ammirato da tutti.

Non dimentichiamo inoltre come il suo nome non sia presente solamente all’interno delle piste dei circuiti, ma sta cercando costantemente di poter inserirsi nelle dinamiche sociali.

Le sue battaglie contro il razzismo e i suoi ingressi nelle scuole per poter parlare di queste campagne sono ormai famose a tutti, senza mai dimenticare come adesso sta entrando a tutti gli effetti anche nella realtà imprenditoriale.

Insomma dove lo si prende lo si prende Lewis Hamilton è sempre considerato un vero e proprio punto di riferimento per tutti quanti, sia come sportivo che come uomo.

Sarà davvero molto dura vivere la Formula 1 senza la leggenda britannica, ma purtroppo ma il 2023 è sempre più alle porte, con la prossima stagione che con tutta probabilità sarà l’ultima di sempre con una leggenda assoluta come quella britannica.